Ученые выяснили, почему в серьезных научных журналах публикуются бредовые исследования

5 Окт. 20:22 2018-10-07T19:10:35+03:00

В порядке эксперимента они выдавали за научные работы фрагменты текстов Гитлера и абсурдные статьи о профилактики гомофобии с помощью секс-игрушек

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«Майн кампф» и феминизм

Эта затея завершилась скандалом мирового масштаба, который сейчас набирает обороты. В течение года трое ученых - доктор математических наук Джеймс Линдси, специалист по религиозной литературе Возрождения Хелен Плакроуз и профессор философии Питер Богоссян, - готовили откровенно фейковые исследования и рассылали их в рецензируемые научные журналы.

Джеймс Линдс, Хелен Плакроуз и Питер Богоссян жестко пошутили над научным миром. Фото: areomagazine.com

Зачем? Они хотели проверить на практике свою гипотезу о том, что поиски истины в научном мире уже никого не интересуют. Научные журналы готовы печатать любую чушь, лишь бы она соответствовала популярным идеологическим клише. В частности, хорошо «продаются» исследования поддерживающие феминизм и обличающие различные проявления мужественности. На «ура» идут статьи, ставящие интересы угнетаемых меньшинств выше интересов и прав остальных людей. Например, ученым удалось опубликовать в научном журнале «исследование» о феминистках под заголовком «Наша борьба - моя борьба...», но на самом деле это был фрагмент текста из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф», который осовременили некоторыми феминистическими тезисами.

На гомофобов напали с тыла

Другой научный труд «Заходя через заднюю дверь...» якобы исследовал природу гомофобии. При этом автор рекомендовал гетеросексуальным мужчинам использовать анальные сексуальные игрушки для того, чтобы изжить неприятие гомофобии и оценить глубину эротических переживаний однополых партнеров. Надо сказать, что в качестве авторов бредовых исследований ученые, как правило, указывали вымышленных персонажей из несуществующих колледжей и университетов. Тем не менее, титаны мысли из научных журналов принимали все это за чистую монету. Так рецензент журнала Sexuality & Culture, писавший отзыв на ахинею про «изживание гомофобии с помощью секс-игрушек», не скрывал своего восторга от прочитанного. Он писал: «Данная статья представляет собой невероятно насыщенный и захватывающий вклад в изучение сексуальности и культуры... Эти мысли, несомненно, являются важными, своевременными и достойными публикации”.

Потомки рабовладельцев и кандалы

К концу эксперимента его инициаторы сами были не на шутку озадачены: какой бы вопиющий абсурд они не написали, редакторы научных изданий воспринимали это как нечто само собой разумеющееся. Надо было только учитывать конъюнктурную направленность журнала. Так к публикации в журнале Gender, Place, and Culture была принята статья «Человеческие реакции на изнасилования собак в местах выгула...» Она повествовала о том, что площадки для выгула четвероногих питомцев являются местом, где кобели принуждают к сексу «угнетенных собак», что провоцирует мужчин-владельцев псов на сексуальное насилие в отношении женщин. В другом случае предлагалось заковывать белых студентов на время занятий в кандалы и усаживать их на пол в качестве наказания за то, что их предки были рабовладельцами.

За год троица мистификаторов написала в общей сложности 20 идиотских псевдонаучных работ. Семь из них были приняты к публикации после положительных отзывов ведущих ученых. Еще семь статей находились на этапе рецензирования или были возвращены на доработку с учетом замечаний. Остальные были отклонены. Да и как было не «зарубить» работу, которая предлагала ввести понятие «метасексуальное изнасилование»? Это когда мужчина удовлетворяет сам себя, представляя в фантазиях секс с женщиной, которая не давала на это согласие...

Пора заплатить за прежние обиды?

К сожалению, ученым пришлось прекратить свой веселый эксперимент. Исследование об «изнасиловании собак» попало на глаза сотруднице одного из ведущих американских изданий. Она была настолько поражена идиотизмом ситуации, что решила разыскать автора «блестящего» научного труда. Репортер позвонила по контактному телефону, указанному в статье, и попала на Джеймса Линдси. Он выложил карты на стол, мистификация была раскрыта.

- Мы хотели объяснить простую вещь, - говорят участники эксперимента в своем видеообращении. - Абсурд и безумие будут царить в науке, если приверженность популярным мировоззрениям мы будем ставить выше объективной истины. Определенная часть общества педалирует идею о том, что из соображений социальной справедливости пришло время вернуть долги за прежние обиды. Поэтому люди с белым цветом кожи должны заплатить за притеснения представителей других рас в период колонизации и рабовладения. Мужчины должны ответить за угнетение женщин. А сексуальные меньшинства – взять реванш у представителей традиционной сексуальной ориентации. Оказалось, прикрываясь этими тезисами, можно публиковать в научных журналах совершеннейшую чепуху. Но политическая и идеологическая конъюнктура не должны влиять на результаты исследований. Иначе общество будет тратить время и огромные деньги на исследования, которые не приносят полезных знаний.

И чушь прекрасную несли…

ТОП-5 самых абсурдных «научных» работ, которые писали мистификаторы

Тема: «Кто они такие, чтобы судить? Ожирение – тоже бодибилдинг!»

Краткое содержание: В обществе активно насаждается культ красивого тела. Но это результат извращения культурных и эстетических норм. На самом деле спорт вреден для здоровья. Нужно воспринимать человека таким, каков он есть. Если организм требует - надо чревоугодничать, не обращая внимания на то, что ты пролезаешь в дверь только боком. «Мое тело – мое дело!»

Мнение рецензента: «Автор пишет: «Наесть брюхо - это тоже законный способ построения тела». Абсолютно согласен!»

Статус: Опубликовано в журнале Fat Studies.

Тема: «Этнография маскулинности в ресторанах с полуголыми официантками: тема сексуального завоевания, мужского контроля и крутизны»

Краткое содержание: В ресторанах, где еду подают полуобнаженные девушки, мужчины ностальгируют по временам патриархального доминирования. Посещение таких ресторанов побуждает мужчин демонстрировать так называемую мужественность и в повседневной жизни. Завсегдатаи таких злачных мест чаще смотрят на женщину как на сексуальный объект.

Мнение рецензента: «Согласен что breasturant (термин, образованный от сочетания английских слов breast (грудь) + ресторан - Ред.) являются важным местом для критического исследования мужественности. Это исследование имеет значительный потенциал для вклада в науку".

Статус: опубликовано в журнале Sex Roles.

Тема: «Встречи под луной и смысл родственной связи сестер: поэтическое изображение пережитой феминистической духовности»

Краткое содержание: Бессвязный стихотворный монолог на тему женской духовности и сексуальности. Мистификаторов интересовало, может ли научный журнал опубликовать бессмысленный бред, написанный за 6 часов, если закамуфлировать его под женский способ познания мира.

Мнение рецензента: комментариев и замечаний нет.

Статус: Опубликовано полностью и без купюр в Journal of Poetry Therapy.

Тема: «Междисциплинарный феминистский подход к педагогике»

Краткое содержание: «Учителей должны волновать не знания и человеческие качества, а происхождение учеников. Предпочтение следует отдавать наименее привилегированным ученикам. Выходцев из благополучных семей можно третировать и даже заставлять сидеть на лекциях под столами в кандалах. Это будет своего рода «эмпирической репарацией» за грехи их предков, эксплуатировавших рабский труд.

Мнение рецензента: «Это солидное эссе, которое подвергает пересмотру и вносит значительный вклад в литературу по решению вопроса несправедливости в классе».

Статус: Доработать с учетом замечаний для публикации в журнале Hypatia.

Тема: «Человеческие реакции на изнасилования собак в местах выгула в Портленде, штат Орегон»

Краткое содержание: Собаки подвергаются массовым изнасилованиям в местах выгула. При этом псы нетрадиционной сексуальной ориентации терпят преследования со стороны не толерантного большинства. Наблюдая за сексуальным беспределом среди собак, мужчины сами становятся похотливыми самцами.

Мнение рецензента: «Это замечательная, богатая анализом и невероятно инновационная работа… Она привлечет читателей, представляющих широкий спектр научных дисциплин…Поздравляю автора!»

Статус: опубликовано в журнале Gender, Place, and Culture.