«Ни йоты гламура»: Шоу «Голос. 60+» выиграла заслуженная артистка РФ Лидия Музалева

СЕГОДНЯ 00:22 2018-10-06T00:29:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Было-было-было и прошло. Четыре выпуска. Четыре выстрела. Четыре суперфиналиста. И один победитель.

Точнее, победительница. С самого первого появления в шоу «Голос. 60+» Лидии Музалевой в принципе все стало понятно.

Красивая, добрая, русская, народная, с поставленным вокалом и нужным уровнем нефальшивой душевности. Солистка ансамбля «Калинка» и заслуженная артистка России. Кто мог помешать ей выиграть? Разве что харизматичный Николай Арутюнов из «Лиги блюза». Но и этого не вышло. Участница команды Пелагеи, сибирячка Лидия Музалева с легкостью обошла милую учительницу английского языка Ольгу Муравину в первом же круге. Фаворитка спела цыганский романс Валентина Кручинина «Пой, звени, моя гитара» и в результате голосования вышла дальше практически с двукратным перевесом.

В суперфинале ей противостояли трое мужчин. Каждый — локальная величина.

Сергей Манукян — один из самых ранних и известных джазменов в СССР, блиставший на европейских музыкальных фестивалях и работавший в США с крупнейшими музыкальными лейблами. Обаятельный, самобытный и интеллигентнейший артист исполнил песню «Нежность», которую впервые исполнила Майя Кристалинская, только в оригинальной приблюзованной аранжировке. Говорят, ее очень любили космонавты — Юрий Гагарин в том числе. Такую композицию выбрал для него наставник Леонид Агутин.

Обаятельный, самобытный и интеллигентнейший артист Сергей Манукян: Фото: Максим ЛИ

Евгений Стругальский — трогательный и добрый дедушка из команды Валерия Меладзе остался самым взрослым среди финалистов после вылета Николая Петровича Агутина. Инженер в прошлом, трудящийся до сих пор, негромко, вполголоса и крайне деликатно спел «Песню старого извозчика» на музыку Никиты Богословского, которую оркестр Утесова впервые исполнил в 1942 году.

Трогательный и добрый дедушка из команды Валерия Меладзе. Фото: Максим ЛИ

Брутальному и харизматичному Николаю Арутюнову, лидеру и отцу-основателю группы «Лига блюза», зажигавшей на советской сцене в 80-90-е годы джазовые, блюзовые и фанковые хиты, наставник Леонид Агутин подобрал, само собой, максимально драйвовый боевик — Satisfaction (I Can't Get No) от Rolling Stones 1965 года закваски.

Николай Арутюнов, лидер и отец-основатель группы «Лига блюза». Фото: Максим ЛИ

Для Лидии Музалевой наставница Пелагея выбрала, увы, не шлягер Людмилы Зыкиной, как все ждали. А казачью песню «Я когда-то была молодая». Из уст выглядящей на сорок с хвостиком Музалевой слова этой композиции лились кокетливой балладой.

И тем не менее зритель поверил.

«Вторая Зыкина» из Сибири предсказуемо взяла победу, обойдя троих мужчинФото: скриншот видео

- Очаровательные, милые, симпатичные взрослые люди пришли со своими чувствами, биографией и судьбой, - подытожил первый сезон шоу старейшина жюри и дебютант одновременно Лев Лещенко. - Все это спроецировалось на нас. Каждый из вас принес нам огромное удовольствие. В пожилом возрасте — никакой старости нет! — люди сохранили удивительную энергию и настроение. Созидатели своей жизни. Ни йоты гламура! Что мне больше всего понравилось. Грамур — это витрина. Есть только одежда и манекены, за которыми ничего. Тут — настоящая, творческая, реальная жизнь. То, чем должна жить наша страна. Вы неповторимы. Жене Стругальскому (80 лет), конечно, не хватило опыта, но у него все впереди!

Интриги не случилосьФото: скриншот видео

- Это было соревнование душ, - согласился Валерий Меладзе. - Не было выпендрежа или карьеризма. Это люди, понимающие музыку и умудренные опытом. Через нее они выражают искренние чувства. Несколько раз вы доводили меня до слез, это были честные слезы. И спасибо вам за это.

Шоу «Голос. 60+» выиграла заслуженная артистка РФ Лидия МузалеваФото: скриншот видео

Сначала в результате промежуточного зрительского голосования (все вырученные со звонков и SMS средства отправят благотворительному фонду помощи людям с БАС, боковым амиотрофическим склерозом, или болезнью Хокинга, «Живи сейчас») выбыли Сергей Манукян и Николай Арутюнов. А затем ведущий Дмитрий Нагиев остановил голосование и вывел его результаты на большой экран. Да, перевес был небольшим — 51,7% против 48,3%, но все же Лидия Музалева ожидаемо выиграла у Евгения Стругальского.

Да, перевес был небольшимФото: скриншот видео

Помимо фирменной статуэтки «Голоса» Лидия Музалева получила от спонсорского банка проекта 1 миллион рублей. Кроме того, Первый канал пообещал выпустить виниловую пластинку с песнями певицы, исполненными на проекте, тиражом 100 экземпляров. Кстати, в этот раз впервые выбирали и лучшего наставника! В мобильных приложениях «Голоса» и Первого канала, на сайте телеканала и в телевизорах с поддержкой функции Hbb-TV зритель голосовал за самого любимого вокального тренера. В этом году победила Пелагея — 38% голосов.