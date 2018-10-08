Адвоката сообщника Синтюревой могут привлечь к дисциплинарной ответственности

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-08T16:29:31+03:00

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Адвоката сообщника скандально известной экс-модели Ольги Синтюревой Дмитрия Качинского могут привлечь к дисциплинарной ответственности за распространение клеветнических и порочащих репутацию сведений, озвученных им в нескольких интервью СМИ. Дмитрий Качинский защищает Ибрагима Дудаева, который, по версии следствия, в начале июля этого года вместе с экс-моделью вынес из сейфа апартаментов на Новом Арбате 22 миллиона рублей и 35 тысяч долларов, что попало на камеры видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Так, в интервью телеканалу «Москва 24» и газете «Московский комсомолец» Дмитрий Качинский утверждал, что к его подзащитному Ибрагиму Дудаеву в СИЗО приходил потерпевший и предлагал дать обвинительные показания на Ольгу Синтюреву в обмен на освобождение. Подобным заявлениям удивился не только сам потерпевший, но и ФСИН, и МВД, которые официально заявили, что никаких следственных и процессуальных действий с участием потерпевшего и подозреваемого Дудаева не проводились, а с учетом выбранной в отношении Дудаева меры пресечения (содержание под стражей), общение между ними не могло состояться даже теоретически.

Ибрагим Дудаев в Таганском суде столицы Фото: Россия 24

Не меньшее удивление вызвало и представление лицензированного адвоката о работе правоохранительных органов и основаниях, на которых подозреваемый может оказаться на свободе. Как известно, тяжкие преступления являются делами публичного обвинения и не могут быть прекращены, даже если потерпевший заберет заявление из полиции. Что также вызывает вопросы о его компетенции.

В отношении Качинского, согласно ФЗ-63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в Адвокатскую палату Чеченской республики (именно там в реестре числится Качинский) направлена жалоба с требованием провести проверку и дать оценку действиям адвоката.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, юрист должен руководствоваться презумпцией невиновности, не допускать необоснованных, не подтвержденных фактами и материалами дела умозаключений и суждений, особенно, в общении со средствами массовой информации. За нарушение норм профессионального кодекса полагается дисциплинарная ответственность, вплоть до лишения адвокатского статуса. Вполне возможно, именно так и поступит Адвокатская палата Чеченской республики.

Напомним, Ольга Синтюрева, экс-модель, и Ибрагим Дудаев обвиняются по статье 158, часть 4 УК РФ – кража в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. С заявлением в полицию по факту кражи крупной суммы денег обратился бизнесмен Александр Краюшкин, которому принадлежали средства, что подтверждалось соответствующими документами. Ольга Синтюрева была задержана спустя несколько дней после событий и отпущена под подписку о невыезде. Ибрагим Дудаев скрылся от правоохранительных органов, спустя два месяца был задержан в Чечне и доставлен в Москву. В данный момент он помещен под стражу по решению Таганского суда.

Ибрагим Дудаев два месяца скрывался от правоохранительных органов Фото: Россия 24

Ранее СМИ сообщали, что адвокаты будут настаивать на невменяемости Ольги Синтюревой, чтобы избежать тюремного заключения, но экспертиза не подтвердила диагноз. Синтюревой и Дудаеву грозит до 10 лет лишения свободы.