Стройкомплекс Москвы в Мюнхене впервые представил интерактивную "Карту Москвы"

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-08T16:35:35+03:00

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Сегодня, 8 октября, в Мюнхене (Германия) открылась международная специализированная выставка коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real 2018 (см. "Справка "КП"). На стенде правительства Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства столицы впервые представил международному сообществу интерактивный мобильный комплекс "Карта Москвы".

Комплекс содержит данные о главных градостроительных проектах Москвы - дороги, метро, парки и общественные пространства, спортивные сооружения, промышленные зоны. На карте можно увидеть новые маршруты метро и Московских центральных диаметров (МЦД), хордовые магистрали и будущую застройку промзон.

Данные постоянно обновляются в зависимости от происходящих в городе изменений. К примеру, в ближайшее время интерактивная карта пополнится проектами новых кварталов на бывших производственных землях. При этом среди них могут оказаться и стартовые площадки под строительство домов для участников программы реновации. Одним из таких районов станет Фили, в котором пока не хватает свободных участков. Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что в Филях под новостройки для переселенцев из сносимых при реновации хрущевок планируется отдать часть территории центра торговли электроникой "Горбушкин двор" и трубного завода "Филит".

В Мюнхене открылась международная специализированная выставка коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real 2018.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Напомним, сейчас горожане переселяются в 15 "стартовых" домов в пяти округах - Западном, Восточном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Южном. Новые квартиры получают жители уже 20 хрущевок. В эту субботу, 6 октября, на юго-западе Москвы в районе Академический началось переселение жильцов очередных трех пятиэтажек на улице Кедрова. Всего на начало октября согласие на переезд дали жители более 1100 квартир (85%). В новые дома переехали уже более 550 семей.

А в августе этого года первую хрущевку на улице Константина Федина, дом 5 полностью разобрали по технологии «умный» снос. Тогда мэр Сергей Собянин лично проконтролировал работы и на месте встретился с жильцами сносимого дома, получившими квартиры в новостройке по соседству.

- Пока в списке 256 адресов стартовых площадок для новостроек реновации, - сообщил недавно в эфире Радио "Комсомольская правда" руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Это почти 3,6 миллиона квадратных метров жилья. До конца 2018 года появятся еще порядка 40 площадок. Из них 20 адресов утвердим уже в начале октября. Среди них - участки на северо-востоке в Бабушкинском, Бутырском районах, Южном Медведкове, на юге - в Нагатинском Затоне, Академическом. На западе - в Бутове, Конькове, Фили-Давыдково. В Троицком округе - Троицкое, в поселениях Рязанское, Первомайское. После расширения списка на стартовых площадках по всей Москве можно будет построить уже до 4,1 - 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Всего в список сноса в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. До конца этого планируется переселить более 10 тысяч москвичей. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

СПРАВКА "КП"

Международная выставка недвижимости и инвестиций Expo Real 2018 проводится каждый октябрь с 1998 года в Мюнхене. Это площадка для презентации проектов, привлечения иностранных инвестиций и обмена опытом. В прошлом году на площади 64 тысячи квадратных метров были представлено более двух тысяч экспонентов из 35 стран, 500 экспертов участвовали в деловой программе.

В этом году на выставке пройдет порядка 80 симпозиумов, конференций и круглых столов, около 400 докладчиков обсудят последние тенденции и инновации на рынке недвижимости и инвестиций.