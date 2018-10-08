Гибель замгенпрокурора России: Был ли пилот вертолета застрелен перед крушением?

СЕГОДНЯ 19:55 2018-10-08T20:08:27+03:00

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Трагическая гибель замгенпрокурора России Саака Карапетяна в авиакатастрофе сразу породила волну домыслов. Уж слишком громкими делами доводилось ему заниматься по долгу службы.

И вот, словно потакая этим догадкам, известный журналист Сергей Доренко со ссылкой на анонимные источники заявил: в теле пилота вертолета обнаружены две пули. А значит, скорее всего, речь идет о целенаправленном убийстве.

Но все же давайте попытаемся отделить подтвержденную информацию от «анонимок».

ЧТО ИЗВЕСТНО

О крушении вертолета Eurocopter AS350 в Костромской области 3 октября стало известно почти сразу.

«Крушение произошло около 18 вечера. В 23.43 заявили о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. Ничего больше мы не сообщали», - рассказала представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Мария Добрынина.

На месте крушения вертолета AS-350, потерпевшего крушение в районе деревни Вонышево, Костромская область. ФОТО Пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области/ТАС

Борт поднялся с вертолетного центра «Хелипорт Москва» и направился в Костромскую область по уведомительной заявке. В арендованном вертолете находился 54-летний пилот Станислав Михнов и два товарища: замгенпрокурора России Саак Карапетян и Арег Арутюнян. Известно, что они решили вместе поохотиться. В пути они связались с местным жителем Виктором Коптеевым и приземлились в Солигаличском районе Костромской области, на окраине деревни Вонышево. Собственно, здесь полет должен был закончиться.

«Последний сеанс связи с пилотом состоялся 3 октября в 17.30, и пилот сообщил, что план закрывает, полет завершен», - сообщили «КП» в пресс-службе вертолетного центра «Хелипорт Москва».

СТРЕЛЯЛИ?

Следователи предположили, что из-за плохой погоды дороги к угодьям развезло, и товарищи решили добираться до охотничьего домика на вертолете. При взлете он задел дерево и упал. По версии Доренко, судмед-

эксперты обнаружили в теле пилота отверстия от двух пуль калибра 5,45.

Но эту информацию решительно опровергли в Следственном комитете.

«Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

ВЕРСИИ НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ

В компании, которая предоставила вертолет для поездки Карапетяна, сообщили: «Пилот для полета пассажиром был привлечен самостоятельно».

Выходит, пассажиры полностью доверяли своему пилоту. А вот установить, что происходило в кабине перед падением, невозможно: «черные ящики» для вертолетов Eurocopter не предусмотрены.

Странно звучит и заявление о том, что в пилота выстрелили из карабина калибра 5,45.

- Саак Альбертович или его товарищ не пользовались оружием такого калибра, оно на охоте неэффективно, - удивился вопросу «КП» представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Действительно, патроны такого калибра используются под автомат Калашникова и его гражданскую версию - нарезной карабин «Сайга». Даже если допустить, что такой карабин оказался на борту и кто-то случайно при падении нажал на курок... Оружие не перевозят взведенным, и чтобы произвести два выстрела из «Сайги» в цель, надо нажать дважды на курок, при этом почти неподвижно удерживать ствол оружия. Ясно, что при падении вертолета такое исключено.

- А может, стреляли из леса по вертолету?

- Нет никакой информации о том, что эти выстрелы вообще были, - лишь ответила на это предположение Мария Добрынина.

Даже если смерть Карапетяна была случайной, кто-то теперь пытается извлечь из этого выгоду, подбрасывая в СМИ версию об убийстве.

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