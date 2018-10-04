Заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян погиб в авиакатастрофе, сообщил источник
Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб результате катастрофы с вертолетом, сообщил источник.
Крушение вертолета в Костромской области.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, Карапетян погиб во время крушения вертолета AS-350 в Костромской области.
"По предварительной информации, Карапетян находился на борту разбившегося вертолета", - говорится в сообщении.
По другим данным, заместитель генерального прокурора РФ был в отпуске. Официального подтверждения информации пока нет.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 3 октября, около деревни Вонышево в Костромской области потерпел крушение вертолет. По предварительным данным, на борту находились три человека, все они погибли. По факту крушения вертолета и гибели трех человек возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Мария Добрынина.