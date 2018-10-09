Пластик с подвохом: Банки обманывают владельцев карт

СЕГОДНЯ 01:04 2018-10-09T01:03:23+03:00

Иногда пользователю "пластика" только кажется, что его обманули, а на самом деле он просто невнимательно изучил все условия получения карты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Дебетовые карты (те, на которых лежат не кредитные, а собственные деньги) иногда превращаются в дорогое удовольствие. Банки зарабатывают на их владельцах, причем не всегда законно. Мы собрали печальные примеры и выяснили, что делать клиентам в подобных случаях.

Комиссии по умолчанию

Вечный банковский хит - брать деньги за дополнительные услуги. Например, при оформлении карты всегда сообщат о плате за ее годовое обслуживание, но могут ни слова не сказать о других расходах. Потом человек узнает, что надо платить за SMS-информирование, ежемесячное обслуживание счета, снятие наличных в сторонних банкоматах, перевод денег с одной карты на другую и т. д.

Когда расстроенный клиент звонит в офис банка выяснить, почему этот финансовый банкет должен оплачивать именно он, выясняется, что все эти нюансы были прописаны в договоре. И действительно, обычно прописано. Вот только получают этот документ в самый последний момент - во время выдачи карты, и мало кто удосуживается его дотошно изучить. «Можно сделать это заранее - тарифы по обслуживанию есть на сайтах банков», - возразят финансисты. Да, есть, но попробуйте продеритесь через эти многостраничные непонятные письмена, набранные мелким шрифтом.

Бывают случаи, когда банк меняет тарифы во время действия договора. А вот это уже незаконно.

- Пришло сообщение от банка, что теперь я должна каждый месяц платить за карту, хотя до этого ничего подобного не было. Деньги невелики - около 100 рублей, но за год набежит больше тысячи, - жалуется Татьяна.

Здесь кредитная организация нарушает закон о банковской деятельности, который запрещает изменять в одностороннем порядке размеры комиссий. Незаконно так же, как напоминает адвокат Тимур Чанышев, и списание с карты комиссии, которая не была указана в договоре.

- То, что банки в одностороннем порядке меняют тарифы, не уведомляя к тому же предварительно граждан об этих изменениях, нарушает и закон «О защите прав потребителей». Можно, ссылаясь на эти законы, написать претензию в банк и потребовать нововведения отменить, - рекомендует председатель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Плата за воздух

У Ирины была карта одного крупного банка. Раз в год списывались деньги за ее годовое обслуживание, что вполне правомерно. Срок действия карты заканчивался 30 сентября. Перевыпускать ее Ирина не планировала. И вот 28 сентября с ее счета списали деньги за обслуживание на новый годовой период. С чего бы это? А просто так. Возможно, «технический сбой», как любят объяснять причины подобных косяков в банках.

Если у вас произошел такой случай, срочно пишите в банк претензию. Скорее всего, деньги вернут. А чтобы избежать подобных недоразумений, лучше заблаговременно (хотя бы за месяц до даты окончания срока действия карты) обратиться в банк с заявлением о закрытии счета и карты, если больше не собираетесь ею пользоваться.

Известны и другие случаи незаконного списания комиссий. Например, когда банк выдал карту, а потом отказал в ее активации без объяснения причин. То есть де-факто человек пользоваться картой не мог, но при этом банк настаивал на том, чтобы он оплатил все комиссии за обслуживание согласно тарифам.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Хитрый кешбэк

Очень приятная услуга кешбэк. Расплачиваетесь картой, а потом определенный процент от совершенного платежа денег возвращается обратно на ваш счет. Обычно, 3 - 5% от суммы покупки. Но бывает, что этот кешбэк еще попробуй получи. Банк начисляет его в куда меньшем размере, чем обещалось при открытии карты. А то и вовсе забывает.

Как тут быть? Следите за всеми начислениями. Когда есть SMS-информирование, это несложно. Высчитать размер причитающегося возврата можно в интернете - там имеются специальные калькуляторы кешбэка.

Если что-то пошло не так и проценты с покупки не вернули, звоните в банк. Вероятнее всего, справедливость восторжествует и в следующем месяце все пересчитают.

Иногда человеку только кажется, что его обманули, а на самом деле он просто невнимательно изучил все условия. Например, по одной категории покупок начисляется повышенный кешбэк, а по другим он минимален. Предположим, 10% возвращается при оплате на автозаправках, а по другим тратам - всего 1 - 3%. Есть ограничения по максимальной сумме кешбэка. Условно говоря, банк не возвратит вам 100 тыс., даже если вы потратили миллион.

По некоторым картам и вовсе кешбэк возвращают не рублями, а баллами, израсходовать которые можно только в определенных торговых точках. Ну как тут не запутаться?

Если вы чего-то не дочитали, то жаловаться потом куда-либо бессмысленно. Как говорится, сам дурак. Этим часто и пользуются банковские менеджеры, которые не спешат донести до клиентов всю информацию.

Тайный кредит

Уйти в минус по дебетовой карте, тратя деньги в магазине, по идее невозможно. Но банки додумались подключать на них овердрафт (кидать на дебетовую карту кредитные деньги). Например, на зарплатную карту. Одна учительница как-то порадовалась, что ей неожиданно стало хватать весьма скромной зарплаты. Тратит-тратит, а деньги не кончаются. Потом обнаружила, что, израсходовав свои деньги, просто перешла на взявшиеся откуда-то кредитные. Отдавать пришлось с процентами.

Чтобы гарантированно защититься от таких «подарков», сразу при открытии карты проследите, чтобы в договоре ничего не было о «предоставлении кредитного лимита». Выручить может и услуга СМС-информирования (одна из самых полезных карточных опций). Она должна сообщить вам, что вы залезли в чужие деньги, если овердрафт вдруг был подключен.

Замерзшие деньгиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КУДА БЕЖАТЬ

От суда до Центробанка

Банковский эксперт Тимур Аитов подтверждает, что во всех перечисленных случаях надо писать заявление в банк. Кредитная организация ответит не позже чем через месяц. Но нет гарантии, что вопрос будет решен в пользу клиента.

- Потом надо смотреть по обстановке. Если сумма серьезная, то идти в суд. Но с огромной вероятностью суд клиент проиграет, потому что против него будет выступать банк со своими юристами. Это только на словах банки рассказывают про свою клиентоориентированность, а как дело доходит до денег, появляется совсем другой настрой, - объясняет Аитов.

Гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин говорит, что в большинстве случаев банки признают жалобы необоснованными. Аргументируют это тем, что в «Правилах пользования картами» (а это довольно объемный документ, который мало кто читает) описаны все условия обслуживания карт.

- Также за защитой своих прав клиент может обращаться в Центробанк (регулирующий деятельность коммерческих банков. - Ред.), - напоминает о еще одной возможности Дмитрий Янин. Бывает, что этого оказывается достаточно.

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