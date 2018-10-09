Ответы на пять наивных вопросов о «пограничном майданчике» в Ингушетии

СЕГОДНЯ 00:50 2018-10-09T00:51:43+03:00

Крупный стихийный митинг в столице Республики Ингушетия - Магасе после ратификации местными депутатами соглашения о новой границе с Чечней Фото: скриншот с видео

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1. Из-за чего конфликт?

В 1991 году Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики не стало. Чечня провозгласила независимость, а Ингушетия, после всенародного референдума вошла в состав Российской Федерации, о чем была сделана соответствующая запись в Конституции РФ. В то время, бывшие административные границы никто не стал демаркировать. «Дудаевская» Чечня-Ичкерия была недоговороспособна и это еще мягко сказано. Генерал Аушев и генерал Дудаев просто подписали соглашение, по которому граница между Чечней и Ингушетией считалась соответствующей административным границам между автономными областями в 1934 году. А потом, все как-то не доходили руки – две «чеченские войны», потом восстановление Чечни – было не до территориальных споров, которые на Кавказе во все времена проходили крайне болезненно. Тем более, в 1992 году, ингуши уже пережили один конфликт из-за административных границ с соседями - осетинами. Он начался сразу же после разделения чеченцев и ингушей на две республики. Рассорились из-за так называемого Пригородного района - села с ингушами оказались на территории Северной Осетии. Были убийства, поджоги домов, бесконечные митинги, отряды самообороны, поднятая по тревоге Майкопская бригада, «чрезвычайное положение», и наконец, исход 30 тысяч ингушей из Северной Осетии. Погибло в этой смуте около 600 человек. Чудом, конфликт удалось «подморозить». Но, обида ингушей никуда не делась, поэтому «земельные вопросы» в республике с тех пор старались не поднимать. Как в воду глядели.

28 сентября, в административной столице Ингушетии городе Магас, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение об утверждении границ между двумя регионами РФ.

ДОСЛОВНО:

«В соответствии с соглашением в ведение Чеченской республики передается около 20 000 гектаров земельного участка, которые в соответствии с ч. 2, ст. 3 закона Республики Ингушетия «Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении их статусом сельского, городского поселения, муниципального района и городского округа» находятся в составе муниципальных образований «Алкун», «Аршты» и «Даттых», входящих в состав Сунженского муниципального района».

Новая граница между Чечней и Ингушетией

Очень важный момент: Чечня, в ответ передавала по принципу "метр за метр" такие же территории в горно-лесистой местности Надтеречного района. По официальным данным, все земли были нежилые и относились к лесным и сельхозугодьям.

Если в Чечне эта рокировка не вызвала никакой реакции, то в Ингушетии этот обмен не понравился – и на улицах Магаса начал собираться недовольный народ.

2. Почему именно сейчас начали делить границы?

Версия конспирологическая:

18 сентября Москва передала Грозному 100% акции предприятия «Чеченнефтехимпром». Но, все имеющиеся в Чечне источники нефти давным-давно освоены и эксплуатируются российскими компаниями, а в землях у ингушского села Даттых, которые по соглашению отходили к Чечне, якобы есть неразработанное месторождение высококачественной, так называемой «голубой» нефти, практически 98 бензин из земли фонтанами бьет.

К несчастью для конспирологов, Рамзан Кадыров просил «Чеченнефтехимпром» еще в 2015 году, а все 19 скважин у села Даттых законсервированы из-за нерентабельности – в нефти слишком высокое содержание серы.

Версия государственная:

Демаркировали границы, потому что это нужно было когда-то сделать. Внутри Федерации с границами, пусть и административными, должен быть порядок. Выбрали относительно спокойное время и сделали. Но… получили «кавказский майданчик».

Кадыров и Евкуров обменялись территориями своих республикФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. К чему это привело?

Протесты начались 4 октября. Как и на любом классическом «майдане» новейшего времени, протестующих перед зданием парламента собирали с помощью массовой рассылки по соцсетям и мессенджерам. Уже в первый день протеста, на стороне недовольных граждан оказался Конституционный суд республики, заявивший, что решение о передаче земель должно решаться на референдуме. Это заявление придало ингушскому майдану некую легитимность. Силовики действовали так же, как и на многих майданах – вяло и непоследовательно реагировали. Пытались перекрыть въезды в Магас. Отключали интернет, потом опять включали. Закрыли кафе, где питались протестующие. Еду на майдан стали подвозить организованно, как в Киеве. Через соцсети постоянно шли вбросы раскачивающие протест. Например: «пожилой женщине на площади стало плохо, а силовики не пропустили «скорую». При этом две «скорые» постоянно дежурили на площади – вброс был рассчитан на ингушей живущих за пределами «зоны протеста». Или: «всех вышедших на площадь бюджетников уволят».

Власти повели себя неуклюже. Евкуров попытался поговорить с народом, а когда разговор не получился, намекнул на разгон протестующих. В ответ, протест был объявлен «бессрочным». Вторая сторона конфликта, Кадыров, тоже подлил масла в огонь, заявив туманно:

"Наши ингушские братья, мы видим, проводят митинги, пишут Рамзан землю забрал, федеральный центр… Кто бы когда ни вел провокационные разговоры, с него будет спрос. Нет разницы – чеченец он или ингуш, или он из Африки".

5 октября на пятничный намаз на «майдане» собралось уже 8 тысяч человек, хотя внутри ингушской уммы есть серьезные противоречия – конфликтует муфтият и отдельные, автономные религиозные общины. Но тут все противоречия исчезли. Силовики совершали намаз вместе с собравшимися. В итоге власти республики разрешили проводить митинг до 15 октября, взяв для себя тайм-аут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671664" frameborder="0"></iframe> Стрельба на митинге против передачи земель в Ингушетии.

4. Кто раскачивает и кому выгодно?

В маленькой республике сложно скрыть, кто заинтересован в протестах. Это оппозиция действующей власти.

В отличие от достаточно жесткой и завязанной на личности Кадырова власти в Чечне, в Ингушетии порядки всегда были мягче. К тому же, печальный опыт «праздника непослушания» в соседней Ичкерии был у ингушей перед глазами. Политический плюрализм устраивал и федеральный центр и местных. Но, у мягкой власти всегда есть обратная сторона медали. Оппозиция в республике получилась не во всем «конструктивной», а правозащитники удивительные. Говорят, что за нынешними акциями стоит общественное движение «Мехк Кхел» и его лидер Сараджин Султыгов. В 2015 году его сын погиб в Сирии, воюя на стороне экстремистов, туда же собиралась выехать и его дочь – задержали на границе. К протестам подключилась и отделение партии «Яблоко» и десятки местных правозащитников. Специфика региона: издавна хлеб местной правозащиты – юридическая помощь членам бандформирований, что накладывало некий отпечаток на самих общественников. При этом, ингушским правозащитникам, например, удалось выиграть процесс и осудить на реальные сроки шестерых сотрудников «Центра по противодействию экстремизму».

Самый неприятный результат по итогам недели протестов – ингушская общественность выдвинула встречные территориальные претензии, заявив, что в Ачхой-Мартановском, Надтеречном, Наурском, Шелковском районах Чечни никогда не было чеченских поселений. То есть, в этой попытке раскачать Кавказ, сделана ставка именно на внутреннюю смуту.

5. Как нужно было действовать по Закону?

Через референдум. Согласно статье 131 п.2 Конституции РФ, «изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий». О том же самом, только немного другими словами, толкует Статья 111 Конституции Республики Ингушетия:

«образование, упразднение административно-территориальных образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, другие вопросы административно-территориального устройства Республики Ингушетия решаются в соответствии с федеральными законами и законами Республики Ингушетия с учетом мнения населения соответствующей территории».

Разумеется, никакой референдум в республике передачу территорий не поддержал бы – это очевидно. Решили сделать через тайное голосование депутатов и получили «кавказский майдан». Смутой тут же воспользовались недоброжелатели, владеющие всем известными технологиями «мягкой силы». Мне кажется, на 15 году всемирного победоносного парада всяких «оранжадов» и «революций достоинства», стоило бы учитывать этот фактор. А на Кавказе – с особой тщательностью.

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Крупный стихийный митинг прошел в столице Республики Ингушетия - Магасе после ратификации местными депутатами соглашения о новой границе с Чечней. Тысячи человек вышли к парламенту Ингушетии, протестуя против обмена территориями. Обстановка накалилась настолько, что в вышедших к митингующим чиновников полетели бутылки. После этого силовики открыли предупредительный огонь в воздух, а депутатов из здания парламента пришлось экстренно эвакуировать. (подробности)