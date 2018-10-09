Лолита - о нерегулярном сексе, наркотиках и бывшем муже Александре Цекало: «Я сказала себе – стоп, ты сдохнешь»

СЕГОДНЯ 01:20 2018-10-09T01:38:47+03:00

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Формат видеоинтервью для YouTube-проектов становится все более популярным среди российских звезд: беседы «не для телеэфира» получаются более камерными и душевными – и потому более откровенными. И вот уже вслед за известным видеоблогером Юрием Дудем свое YouTube-шоу запустил актер Вячеслав Манучаров. Героиней последнего выпуска программы стала Лолита Милявская.

Своих коллег Вячеслав интервьюирует в постели - буквально, расположившись среди мягких подушек и пуховых перин, и это тоже располагает к интимным откровениям. Формат шоу 16+, так что в беседе Лолиты и Манучарова много нецензурной лексики. 54-летняя певица, которая славится своим острым язычком и (что редкость в шоу-бизнесе) всегда называет вещи своими именами, не сдерживала себя, рассказывая о том, о чем в обычных глянцевых интервью говорить не принято – об интимной жизни, алкоголе и пристрастии к наркотикам. Лолита поведала, сколько раз в месяц у нее бывает секс, призналась, что частенько пьет в одиночку, и рассказала, какие у нее сейчас отношения с бывшим мужем Александром Цекало.

Интервью Вячеслав берет в постели. Фото: кадр видео.

Певица не скрывает, что пробовала наркотики – она втянулась и употребляла их, чтобы поддержать работоспособность. Сегодня Лолита смотрит на этот период своей жизни как на сплошную черную полосу и откровенно говорит о ней, чтобы другие не повторяли ее ошибок.

- Я делала это год, когда вела ток-шоу «Без комплексов», - рассказала артистка о приеме запрещенных веществ. - Я теряла силы, и один вполне определенный мудак мне сказал, что это дело тонизирует, ты не будешь спать. И я попробовала это дело. А то, что все нюхали как кокаин, оказалось амфетамином и мукой. Под носом от этой муки можно было лепить пельмени, а ты думаешь: «Ну, я в тренде». Тебя колбасит, ты работаешь по трое суток. Это не кайф, это подъем, выход в космос, а потом начиналась депрессия. Спать ты не можешь. В какой-то момент я сказала себе: «Стоп, ты сдохнешь».

Сегодня максимум, что Лолита позволяет себе, чтобы взбодрится – это рюмочка-другая спиртного. Певица признается, что может выпить и в одиночку – просто для поднятия настроения.

- Я за то, чтобы расслабиться, мне для этого даже компания не нужна. Могу ходить, слушать, придумывать что-то… я себе тихонько наливаю, мне не нужна компания. Потом я тихонько ложусь спать. Просыпаюсь — голова светлая… И я иногда в гримерке могу «квакнуть», чтобы у меня глаз горел.

Лолита и Александр Цекало развелись в 2000-м году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со своим бывшим мужем Александром Цекало Лолита теперь пересекается только на светских мероприятиях. Их знаменитый кабаре-дуэт «Академия» распался в 2000 году, просуществовав 15 лет. Ни для кого не секрет, что «локомотивом» в нем всегда была именно Лолита – и это неизменно раздражало Александра.

- Одно радует, что мы оба стареем, - признается Милявская. - Это человек, у которого психология главного бухгалтера, но при этом с большими творческими амбициями. Что касается честности, ты когда-нибудь видел бухгалтерию прозрачной? Мы не общаемся. Мы очень давно не виделись, но он всегда со мной здоровается, он воспитанный человек.

Нынешний избранник артистки, тренер по сквошу Дмитрий Иванов женился на Лолите восемь лет назад. Певицу не смутила 12-летняя разница в возрасте, из-за которой многие подозревали Дмитрия в корысти. Но время доказало, что супруги абсолютно счастливы и живут гармоничной жизнью – в том числе и интимной.

- Кто говорит, что не надо трахаться? Надо, если хочется. Сейчас у меня бывает два-три раза в месяц, бывает, что ни разу, - говорит Лолита. - Ну а как, если меня месяц может не быть дома? Когда я не была замужем, я могла себе позволять разные вольности на гастролях. И я не буду стесняться, потому что это нормальная жизнь. Но если я была в отношениях, сходить налево для меня было табу.

Нынешний избранник певицы, тренер по сквошу Дмитрий Иванов младше Лолиты на 12 лет.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лолита давно наплевала на диеты, решив, что больше не будет мучить себя ради стройности.

- Когда я начала себя любить, мне стало …, кто что обо мне говорит, - признается певица. - Вот люблю я себя поправившуюся. Я себя держала в форме до 45 лет, и это съело часть моей жизни. Ради чего все эти массажи и парикмахерские, красные дорожки, журналы… Я все эти обложки оставила на старой квартире, мне этого больше не надо. Да, я прибавила в весе, но я прибавила и в мастерстве.

Знаменитый "голый" комбинезон артистки стал интернет-мемом.Фото: Евгения ГУСЕВА

Лолита с юмором относится к своим габаритам и постоянно доказывает, что она – женщина без комплексов. Чего только стоит ее прозрачный комбинезон, в котором она появилась в прошлом году на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Снимки Лолы в трико телесного цвета, густо украшенном принтами-«татуировками», обошли все СМИ и послужили источником вдохновения для многочисленных интернет-мемов.

- Выход в этом комбинезоне — это было такое мое высказывание «мы толстенькие», когда все худые, - комментирует певица. - Это дало мне еще подписчиков, из которых процентов 80 лайкнули эту историю, благодарили за то, что я дала свободу, что они сами теперь могут что-то подобное выкинуть. Это же не то что я ходила целкой, а потом такое вытворила. Почему я должна думать, как кто это воспримет? Это я на сцене, а не люди. Не нравится? Ну, переключите канал.

Прелести Лолы, обтянутые прозрачной тканью, на фестивале "Жара" оценил солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.Фото: Евгения ГУСЕВА