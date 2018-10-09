Сколько платят педагогам в разных регионах

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-09T14:32:39+03:00

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Каждый пятый учитель готов уйти из школы, а каждый третий не знает, как рассчитывается его зарплата. Об этом заявили эксперты Общероссийского народного фронта по результатам мониторинга “Зарплата и нагрузка учителя”. Причем, формально, зарплаты у педагогов в последние пять лет серьезно выросли, благодаря майским указам Президента. Но чтобы получить эти деньги, учителям приходится работать от зари до зари.

- Реальная зарплата педагога может отличаться от статистической на 8-10 тысяч рублей, - отмечает Любовь Духанина, зампред Комитета Госдумы по образованию и науке. - Если смотреть на цифры Росстата, то учителя неплохо зарабатывают, но на деле им приходится брать дополнительную работу, чтобы свести концы с концами. В среднем учителя работают 70 часов в неделю, но уроки занимают только половину этого времени. Стало больше учителей, которые по совместительству работают библиотекарями, психологами и методистами — сегодня таких почти 40 процентов. И эта нагрузка не всегда оплачивается достойно. Каждый третий учитель говорит, что ему не хватает на покупку одежды и книг.

Так педагогам аукнулись финансовые кризисы последних лет. Львиную долю их прибавки съела инфляция. Вот и выходит, что за тот же набор продуктов в холодильнике им теперь приходится работать гораздо больше.

Заработать проще москвичам и физикам

Другая проблема — это разница в зарплатах между регионами (см. таблицу). Например, средняя зарплата учителей в Подмосковье, по данным Росстата, чуть больше 47 тысяч. А в Москве — почти 68,5 тысяч! Неудивительно, что самые способные и талантливые педагоги потянутся туда, где заработок выше.

Разница в зарплатах есть и в самих школах. Дело в том, что почти треть зарплаты учителя — это стимулирующие надбавки. Например, за классное руководство, за проверку тетрадей, за подготовку олимпиадников или за 11-классников с высокими баллами ЕГЭ, и так далее.

За что платить и сколько, определяет школьная администрация, причём все выплаты идут из одного общего котла. Получается, что у тех же физиков и математиков больше возможностей заработать, чем у учителей музыки и ИЗО, - хотя бы за счет факультативов для подготовки к ЕГЭ.

- Раньше у школ были большие расходы на административный персонал, но после оптимизации заместителей директоров и завучей пришлось сократить, - рассказывает Ирина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ. - Но управленческой работы меньше не стало. Поэтому сейчас завучи и заместители часто проходят по бумагам как обычные учителя, хотя зарплата у них повышенная. То есть, средний заработок учителей в школе стал выше, но только на бумаге.

ЕГЭ — по любви, а не за деньги

Но всё это - только некоторые из способов подзаработать в школе. На практике получается, что на учителей сваливается гораздо больше обязанностей, которые оплачиваются не всегда и не везде. То отчеты и документация, то общественные мероприятия... И даже уборку классов то и дело пытаются повесить на учителей.

Другой пример — проведение ЕГЭ. Учителя работают общественными наблюдателями в аудиториях, настраивают компьютеры, готовят классы к экзамену. А получают за это... спасибо. И то, не всегда.

- Учитель работает на экзамене в дополнение, а не вместо своей обычной работы, - объясняет Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза "Учитель". - То есть его зарплата должна сохраняться, и вдобавок к этому начисляться надбавка за госэкзамен. Но часто директорам говорят оплачивать эту работу из общего фонда, и им приходится сокращать премии другим сотрудникам.

В итоге

Сколько педагог получит на руки в конце месяца — часто тоже сюрприз. Правила игры могут меняться посреди учебного года, потому что фиксированных тарифов за ведение кружка или работу с олимпиадниками нет.

- Получается, что педагоги не знают заранее, сколько они получат, - продолжает Ирина Абанкина. - Даже если учитель и получит эти деньги, он не может на них заранее рассчитывать. Это вызывает большую неустойчивость, и учителя чувствуют, что их зарплата никак не связана с результатами их труда.

Средняя зарплата педагогов в регионах*:

*по данным Росстата за 2017 год.

СКАЗАНО!

“В Москве средняя зарплата учителей за февраль 2018 года получилась в районе 90 тысяч. Есть, конечно, учителя, которые получают больше. Есть, которые меньше. Но мы договорились с директорским корпусом, что в 2017 году нижней планкой зарплаты учителя было 64 тысячи в месяц, а в 2018 — 68 тысяч. По 2017 году всеми школами это обязательство выполнено”.

Исаак Калина, руководитель столичного Департамента образования.