Советское время было «золотым веком для пенсионеров»

9 Окт. 12:55 2018-10-10T02:13:20+03:00

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Изменения в пенсионном законодательстве напомнили всем о неизбежном. И роскошной красавице, сводящей с ума стада мужчин, придется когда-то расстаться со своей красотой и превратиться в бабушку. И крутому парню рано или поздно придется познакомиться с одышкой и, заходя в метро, расчитывать, что молодые уступят дедушке место. Как стареть, чтобы не было мучительно больно? Об этом мы поговорили, с профессором кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ, профессором кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Николаем Пряжниковым. Он автор исследования «О факторах и моделях удовлетворенности жизнью в пожилом и старческом возрасте».

Самое страшное это первый год выхода на пенсию

- Николай Сергеевич, недавно был опубликован опрос ВЦИОМа: с какого возраста начинается старость. Разброс мнений респондентов: треть считает в 50-59, еще треть 60-69 и четверть полагает 70-79. Кто на Ваш взгляд ближе к истине?

- Для науки этот вопрос не решен. С детьми, подростками, юношами - там с периодизацией этапов жизни все более ли менее ясно. А с людьми, которые уже набрались опыта и знаний, все очень индивидуально. Есть люди, которые и в 65 лет не ощущают себя стариками. Возраст сам по себе не имеет большого значения.

- А что имеет?

- Ощущение, что ты кому-то нужен. Существует страшная статистика: если мы берем пожилой возраст, то самая высокая смертность приходится на первый год выхода на пенсию. Люди умирают от растерянности и жуткого стресса от того, что в один момент их образ жизни резко поменялся. Поэтому я считаю, что главное в пенсионной реформе это постепенность выхода на пенсию. Нельзя в одночасье выставлять людей за дверь. Было бы лучше, если бы у пенсионеров был выбор. Выходить на пенсию по-старому и получать немного. Или продолжать работать (по сокращенному графику, со льготами и т.п.) и тогда рассчитывать на увеличение пенсии... Ситуация в современной России, особенно в крупных городах осложняется еще и квартирным вопросом.

- В каком смысле?

- Пожилой человек, как правило, имеет квартиру, которая стоит приличных денег. Потом приходит срок, человек уходит на пенсию и со стороны молодых начинается некрасивое ожидание. Изучают эту тему мало, потому что она очень деликатная, но многие в таком ожидании находятся. Для пенсионера это шок осознавать, что в общем-то близкие мне люди начинают ждать моей смерти. И с годами это ощущение все усиливается и усиливается. Этот момент для стариков очень тяжелый и если бы дать им возможность как-то реализовывать себя, может, все бы по другому складывалось.Чему-то можно и у проклятого Запада получиться. Например, дать возможность молодым взять дешевые кредиты, купить, все что нужно, и жить спокойно. Тогда им не так интересно ждать наследства. Но у нас ставки по кредитам неподъемные для большого числа молодых.

Седина в бороду - бес в ребро

- Описывая модели старения (см. КСТАТИ) вы упоминаете стратегию игнорирования старости, которую в просторечии характеризуют пословицей «седина в бороду - бес ребро». Ее очень любят журналисты, потому что публика очень хорошо читает истории о звездах, которые в преклонных годах завели романы с молодыми женщинами. Джигарханян, Краско, Грачевский и другие «бунтари» частые гости газетных и журнальных обложек. И преобладающая реакция читателей: неужели они не понимают, что молодым девушкам нужны не они, а их связи, деньги?

- Во-первых, не обязательно речь идет о наследстве. Есть и другой мотив: благодаря контакту с выдающейся личностью я тоже вхожу в историю. А во-вторых, счастье не бывает навсегда. Иногда это яркая вспышка, пьянящее мгновение. Да, любовное приключение в преклонном возрасте сопряжено с риском, что отношения в итоге могут не сложиться. Но человек испытал ощущение счастья, понимает, что такого у него больше не будет, однако оставшиеся годы или десятилетия живет этим чувством.

- Когда человек достигает пенсионного возраста, что ждет его на этой «финишной прямой»? Это дорога утрат? Или Вахтанг Кикабидзе был в чем-то прав, утверждая «Мои года - мое богатство»?

- Фраза не только великолепная, но и точная. А разве, когда вы переходите из детского сада в школу, вы не можете огорчиться? А у кого не сжималось сердце, когда в школе для вас звучал Последний звонок? Переход к каждому этапу развития - даже в детском возрасте, - это переход в новую социальную ситуацию, которая порождает новые проблемы и кризисы. И если я научился их разрешать, то получаю новые качества, которых у меня не было раньше. То же относится к старикам. Да, есть некое сожаление, что я перехожу из одной возрастной группы в другую. Но преодолевая проблемы, ты становишься более совершенным, как ни парадоксально. Это очень хорошо в религии обыгрывается: любая жизненная трудность есть не только испытание но и возможность укрепить силу духа. Человек проверяет себя «на вшивость» вплоть до самых последних лет. Старость это тоже дорога развития.

Интернет - эликсир молодости

- С падением железного занавеса одним из самых удивительных открытий для россиян стал образ жизни западных пенсионеров. Это не только относительное материальное благополучие, но и активный образ жизни, стремление путешествовать, открывать для себя что-то новое. Готовы ли наши люди принять такую старость?

- Конечно, это ужасно привлекательно и по возможности надо дать людям это попробовать. Но я про себя скажу, мы с женой в какой-то момент обнаружили, что нам это надоело. Причем довольно быстро - года за четыре. Красивые страны, Таиланд, Средиземноморье - все какое-то одинаковое. В советское время меня дедушка в деревню возил в Орловской области: сажал в грузовик и мы колесили по фермам, бригадам. Вот там было ощущение полноты жизни: шофера встречали шутками, радостно балагурили, иногда это сопровождалось задорным матерком, веселье реплики бросали в дорогу. Там реально людям, в том числе и пожилым, было интересно. Но, правда, тогда деревня еще не обезлюдела. И вообще, советское время пожилые с сожалением вспоминают, это был «золотой век» для пенсионеров: у них были накопления на сберкнижке, плюс пенсия, плюс некоторые еще и работали. В итоге многие получали даже больше, чем до выхода на пенсию. Кстати, поэтому в те годы патерналистская модель старения была распространена: старики могли помочь молодым становится на ноги. Впрочем, и сейчас есть небольшое количество пенсионеров очень довольных жизнью, это довольство обусловлено тем, что дети хорошо устроены. Они живут в хороших коттеджах, им покупают туры за рубеж... Правда, я заметил, что они мало общаются. Тут же еще и зависть замешана: я бы рассказал, как я хорошо живу, но понимаю, что это многих раздражает. И они становятся узниками этого своего замка-коттеджа - общения-то нет.

- А это важно?

- Безусловно! Пенсионерам надо искать возможность, как можно больше общаться живьем. И второй момент - необходимо осваивать интернет, он стирает возрастные границы. Там можно найти единомышленников, который сильно отличаются по возрасту. Получать обалденное удовольствие от общения с молодыми.

КСТАТИ

Наиболее распространенные модели старения*

1. Пассивная реализация традиционных стереотипов жизни пенсионера - дача, огород, соленья-варенья на зиму, внуки, телевизор...

2. Патерналистская модель - забота о других, помощь детям и родственникам.

3. Защита своих прав - распространенный тип пенсионера, который «качает права» в собесе, магазине, отделе ЖКХ и других учреждениях.

4. Игнорирование старости: пожилые ведут образ жизни, свойственный молодым людям. Занимаются спортом, имеют хобби, пускаются в любовные приключения.

5. Подготовка к смерти. Среди религиозных групп - мысли о загробной жизни. В других случаях, забота о том, какая память останется после тебя, хлопоты о наследстве, завещание...

6. Осмысление жизни, подведение итогов. Возможно восприятие своей жизни, как нечто целостное, включая ошибки - они воспринимаются, как ценный опыт. Либо частичное принятие своей жизни, при этом ошибки, неудобные события вытесняются из памяти или хитроумно интерпретируются.

7. Модель самоутверждения: подчеркивание своих личных заслуг, обозначение причастности к значимым событиям эпохи. Возможно самоутверждение через скромность и воспитанность.

* По мнению автора идеальной модели счастья в пожилом возрасте не существует. Часто мы имеем дело с сочетанием нескольких моделей.