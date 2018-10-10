2018-10-09T13:49:20+03:00
Дом. Семья

Октябрьское чтиво: Байки сантехника и любовь сквозь века

Новинки, которые помогут согреться, взбодриться и вдохновиться
Николай ГЕРАСИМОВ
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Что может быть лучше хорошей книги осенним вечером.Что может быть лучше хорошей книги осенним вечером.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дина Рубина «Наполеонов обоз. Рябиновый клин»

«Эксмо», 2018.

Очередной хит от Дины Рубиной. К своему юбилею Дина Ильинична написала «Наполеонов обоз» - трилогию о любви. Первый том - «Рябиновый клин».

Поклонников писательницы ждет запойное чтение. Как всегда, в романе множество персонажей и сюжетных линий, и чтобы все они «прописались» в голове, потребуется некоторое время.

Корни истории - в наполеоновской эпохе. Приближенный французского императора Аристарх Бугеро сопровождает знаменитый золотой обоз Наполеона. Увы, вернуться на родину ему не удается: обоз исчезает, а тут еще холода и ранение. Аристарх остается в России, женится, обзаводится детьми, которые носят фамилию, переиначенную на русский лад - Бугровы. Именно предок Бугеро и станет главным действующим лицом любовной истории, которая, как это свойственно Дине Рубиной, растянется в пространстве и во времени. Увы, в свет вышла пока только первая книга, вторую еще ждать и ждать.

Джулия Карлсон, Марго Гуральник «Remodelista. Уютный дом. Простые и стильные идеи организации пространства»

«МИФ», 2018.

«Каждая минута, потраченная на организацию своей деятельности, экономит час», - когда-то сказал Бенджамин Франклин. Верно подмечено. Доказано, что перестановки в квартире помогают по-другому взглянуть на жизнь и на проблемы. Но с бухты-барахты к такому серьезному делу не приступишь.

В книге даны отличные советы, как организовать пространство. Для своих нужд, к примеру, можно использовать не только привычные шкафы. Отличным местом хранения могут стать необычные полки или двери. Дизайнеры уже подумали за нас, как сделать дом вместительнее и красивее. Осталось лишь прочитать и приступить к переменам.

Надя Папудогло «#тыжемать. Материнство по правилам и без»

«КомпасГид», 2018.

Духоподъемное чтиво для мам и не только. Надя Папудогло - главред портала «Мел», журналист и известный блогер. Мамские записки пишет так, что удостоилась меткого определения «русская Кэрри Брэдшоу в декрете».

Те, кто родил и взрастил ребенка, понимают, насколько непросто бывает справляться со всеми этими действиями, которые вроде бы как и отшлифованы человечеством за годы эволюции. Надя Папудогло рассказывает свою историю материнства. Весело и со вкусом. Хоть на этой стезе не все было гладко. Чего стоит хотя бы УЗИ, во время которого объявили, что ребенок, скорее всего, с серьезным недугом. Наблюдения за собой, чадом и окружающими снабжены репликами специалистов.

Игорь Шпиленок «Сто заповедных лет. Фотоистория большого путешествия»

Tом 1. «Брянский лес» - Владивосток: южный путь»

«Манн, Иванов и Фарбер», 2018.

Игорь Шпиленок - человек уникальный. Едва ли не самый авторитетный в России фотограф-натуралист. Кажется, перед его объективом «позировали» сотни зверей.

Фотографы, снимающие диких животных, могут караулить своих моделей не день и не два! Этот фотоальбом - итог большой экспедиции, посвященной 100-летию заповедников страны.

С 2013 по 2016-й Шпиленок путешествовал по стране и снимал, снимал, снимал. Всего будет три фототома. Первый посвящен пути от заповедника «Брянский лес» (Шпиленок первый его директор) до Владивостока через 28 (!) заповедников и национальных парков.

Слава Сэ «Когда утонет черепаха»

АСТ, 2018.

Слава Сэ живет в Латвии и пишет на русском языке потрясающие истории. Поднять настроение и вслух похохотать? Открывайте его книги! Когда-то Слава работал психофизиологом в медэкспертизе МВД. Но потом решил кардинально сменить род деятельности и стал... сантехником. О чем неизменно писал в сети дневники. Из этих постов получилась книга.

Сейчас Слава Сэ - обожаемый автор у любителей легкого остроумного чтения. «Когда утонет черепаха» - сплошное веселье. Про жизнь и про то, как мы в ней барахтаемся и какая порой случается небывальщина. Герои книги Сэ - люди со своими принципами и отступать от них не хотят. А иногда и надо бы!

Cтивен Кинг, Оуэн Кинг «Спящие красавицы» 18+

АСТ, 2018.

Новый роман Стивен Кинг написал в соавторстве с младшим из своих троих детей - Оуэном. И это не первый литературный опыт Кинга-младшего: он уже выпустил пару сборников рассказов. Папа остался совместной работой доволен и в соцсетях написал, что книга «обалденная».

Насчет того, обалденная или нет, решать читателям, но то, что интригующая и страшная, - точно. В оперетте «Сильва» есть песенка: «Без женщин жить нельзя на свете». Кинги решили эту простенькую фразу сделать реальностью. В одном маленьком городке, а именно в таких местах, как мы знаем, и происходят самые ужасные ужасы, начинается страшная эпидемия. Женщины поселения друг за дружкой начинают впадать в спячку и при этом покрываются тонким коконом. Будить? Пробовали! Но мирные домохозяйки при этом превращаются в буйных, одержимых яростью фурий. Вирус быстро распространяется по миру. Мужчины к такому повороту событий оказываются не готовы. Одни бунтуют, другие проводят акции протеста, третьи начинают войну. Но проблему это не решает, женщины продолжают исчезать в царстве Морфея. И тут посреди этого хаоса появляется красотка, невосприимчивая к новой чуме...

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4. Г. Яхина, «Дети мои».

5. А. Маринина, «Горький квест».

По данным Московского Дома книги.

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