Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: Меня не смущает, что земляки обращаются ко мне на ты и зовут просто Олегом

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-11T01:22:41+03:00

Обозревателю "КП" удалось не только понаблюдать, как новый глава региона пытается решить застарелые проблемы, но и побывать в двухкомнатной хрущевке, где он живет [видео]

Изменить размер текста: A A

...Была суббота. И Кожемяко пришел на работу в джинсах и в распахнутой кофте на пуговицах. (Как мне показалось - ручной вязки, причем связали ее далеко не вчера.) Когда мы прошли в его кабинет и вышли на балкон, с которого открывается главная площадь и панорама всего Владивостока, и я достал из кармана своих джинсов диктофоны, врио главы региона попытался было пуговицы застегнуть. Пора было начинать разговор... И вот точная - как всегда в моих интервью, - уж извините, такая манера - иногда почти совсем неправленная стенограмма нашего разговора...

Президенту так и сказал: хочу домой

- ...Олег Николаевич, а можете не застегиваться тогда?

- Как вам лучше...

- А почему вас сюда тянет так?

- На площадь и улицы эти, или - вообще?

- Вообще! О, Владивосток!

- Любимый мой город.

- А что такого-то? Что здесь - была первая любовь?

- И первая любовь, и первые - самостоятельные уже - в жизни шаги... Я имею ввиду - еще с 79-го года...

- Техникум.

- Да! Я обошел его - Владивосток - весь пешком, очень хорошо его знаю. Да, сейчас это немножко другой город. Вот... Но он сохранил в себе всю историческую часть, если можно так сказать, исторические воспоминания. Точнее - память. Это греет.

- У вас же родители здесь жили? Конечно. На Первой речке... (Так в обиходе называют один из районов Владивостока. - А.Г.) Вы случайно не там сейчас остановились?

- Конечно, там. Где же еще? Да, у мамы остановился. Я по привычке так говорю. Мамы, к сожалению, давно нет. И папы тоже... Когда мы туда въехали, я уже взрослым человеком был. Совершеннолетним. За 20 лет уже. И там - да, все о юности напоминает. Мне нравится этот район. Удобный. Рядом - рынок.

- А соседи вас помнят там?

- Да... Вот - соседа с первого этажа встретил. Я утром рано уезжаю, поздно приезжаю. Остальных соседей не вижу, но - встретил парня с первого этажа... Когда-то с ним громко музыку включали... Какую? Как теперь говорят - дискотека - 80-х.

- А остальные соседи тогда как?

- Ну... Как! (смеется) А мы - давай, послушаем!

- Выпивали, может быть там, да?

- Ну, конечно! Даже когда ключи забывали - пожарную машину вызывали... Я ж-то ведь - с пятого этажа. Все бывало. В молодые годы.

- А девушки там ваши жили?

- Хорошая фраза - девушки наши...

- Там, да, жили?

- Да. А Ира (супруга Кожемяко. - А.Г.) у меня владивостокчанка тоже.

- Нет, а до Иры?

- Ну, встречались.

В Амурской области Олег Николаевич мог запросто переодеться в казачью форму, сесть верхом на коня и поучаствовать в народном празднике. В седле Кожемяко держится крепко!Фото: Личный архив

- Ира, может, не прочитает этот наш материал...

- Это - дела давно минувших дней. Бывало, в юности где-то загуляешь... И потом уже чешешь через весь город, под утро приходишь - аж в голове шумит...

- А правда, говорят, что вы и махались здесь?

- Да нет. Ну, что вы? Это все - так... Разговоры.

- То есть, не очень хорошо махались. Да?

- Как и любой, э-э-э, во Владивостоке, я тоже должен был постоять за себя. Уметь постоять...

- Именно вот это, да - люди, родные камни, воспоминания - вас греют. Они вас сюда - как магнитом?

- Вообще, даже когда приезжал, когда работал в других регионах, - я же старался как-то и походить по городу. Первая речка - тоже мой район.

- Вот это все манит, да?.. А мы-то думали, - когда вот стали говорить, что Кожемяко вернулся во Владивосток - что это вас Кремль мобилизовал, Путин...

- Я обязательно должен был согласовать свой выбор - в губернаторы Приморья - с президентом. Без разговора с Владимиром Владимировичем это было невозможно - в силу того, что я был действующим губернатором Сахалина. Мне нужно было получить согласие. И президент дал такое согласие. И одобрил - мой переезд в родной регион, домой же...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672509" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко: «Президенту так и сказал - хочу домой!».

Продавать мамину квартиру не собирался

- А вы что - и про квартиру мамину Путину рассказали, которую нарочно вот не продавали...

- Нет, мы на эту тему не говорили. И раньше еще - я же говорю - было желание у меня - сюда попасть, в Приморье. На постоянное...

- А где родители похоронены?

- А я же перевелся в Москву. Одно время там работал - в Совете Федерации. А так - бабушка здесь похоронена. Родственники все - здесь. А родители - в Подмосковье. Это неправильный был шаг. Я посчитал, что, возможно, им там, в столице, будет лучше. А они... Расстались с той средой, с которой выросли, в которой знали всех...

- И они скучали?

- Не то слово - тосковали. Никому не рекомендую - родителей в довольно пожилом возрасте куда-то перевозить. Хотя - ведь вроде хочешь сделать благое дело, получше условия... А здесь - среда общения, возможность видеть родные лица, возможность ходить по тем местам, которые тебе памятны. Вот это главное...

- Это тоже повлияло на ваш выбор, на ваше решение - что вот надо к родным камням.

- А я сюда... А у меня и никогда мысли не было уезжать насовсем отсюда, и квартиру продавать, потому что это земля, на которой родился, вырос, с которой неразрывно связан, где, кстати, все эти годы живет мой сын Никита...

Потом мы подошли к карте Приморского края.

- Эта карта осталась от многих поколений приморских губернаторов, - сказал Кожемяко.

- А почему у вас и море, и материк - все голубоватого цвета?

- Приморье само по себе имеет приятный цвет. Хоть на карте, хоть с самолета или вертолета смотри.

Он взял указку, стал водить по карте... А сам на карту и не смотрит - знает каждый сантиметр.

- Вот Черниговка, где я родился. Вот Приморская ГРЭС, где работал мастером... Вот Партизанский район, там избирался депутатом... Вот остров Русский, где мой сын Никита служил. Здесь, как говорится, все исхожено, изведано... Значит - вся история моей жизни...

Олег Кожемяко и Александр Гамов у карты Приморья. ФОТО Александр ХИТРОВ

- С собой с Сахалина-то что привезли? Ну, кабинет чтобы обустроить.

- Ничего. Вот портфель только - бумаги носить.

- А где портфель?

- Вон. Внизу - около стола лежит.

- На работу во сколько приезжаете?

- Ну, часиков в 8. И раньше 11 -11.30 домой не возвращаюсь.

- Завтракаете дома?

- Что-то где-то перекусить - здесь есть столовая, я дома не завтракаю пока. Вот Ирина подъедет - дома начну завтракать.

- Вы так и будете там жить...

- Пока так, может быть, куплю квартиру потом. Сам. За счёт крайадминистрации жилплощадь получать не буду.

- Запас денег у вас, видно, есть...

- Разберемся, как будем жить.

"Любовь через мотоцикл тоже сближает"

Кроме кожаного портфеля для важных бумаг, Кожемяко привез с собой еще модную кожаную же мотоциклетную куртку-косуху, а в придачу и... мотоцикл. А так как его назначение на пост врио главы региона (26 сентября этого года) состоялось в канун закрытия во Владивостоке байкерского сезона (традиционно - первая суббота октября), он решил вместе со всеми - а это около двух тысяч мотоциклистов - поучаствовать в этом празднике жизни и рёва моторов.

А, да! Еще с Сахалина он захватил с собой и немного поцарапанный мотоциклетный шлем. Его Олег Николаевич доверил нести корреспонденту "Комсомолки": "Будешь помощником байкера". (улыбается)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672511" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко: «Любовь через мотоцикл тоже сближает».

Пока мы шли к стальному коню, - а им оказался тоже модный Harley-Davidson, я успел задать байкеру Кожемяко несколько "мотоциклетных" вопросов...

Журналист "Комсомолки" Александр Гамов побыл "помощником байкера". ФОТО Александр ХИТРОВ

- Вы байкер уже с каким стажем?

- Давно - я еще с Благовещенска.

- Вы - уникальный человек.

- Почему, Александр?

- Я просто первый раз вижу, как трижды губернатор (а в России такого еще не было, до того, как стать главой Сахалина и Амурской области, Кожемяко руководил и Корякским автономным округом) - еще и носится на мотоцикле, как простой байкер!

- Да это легко! Правда, прошел я всего тысячу километров - Амурская область, Сахалин, Якутия...

Когда мы вышли на площадь - а байкеры, так уж сложилось, собираются прямо рядом со зданием крайадминистрации, под губернаторскими окнами, к Кожемяко тут же потянулись коллеги-байкеры (и не только), стали хлопать врио губернатора по кожаным плечам:

- О, Олег, привет! А правда, что ты нашу колонну возглавишь?

Олег Кожемяко на своем мотоцикле. ФОТО Александр ХИТРОВ

Потом народ бросился "фоткаться с Кожемякой". Фоткались минут сорок! Олег подошел и к жениху с невестой, и тоже байкерам, Нине и Николаю Созиновым.

Тост Кожемяко был тоже обычный - байкеровский:

- Любовь через мотоцикл сближает, друзья! Желаю вам счастья, любви, побольше детей, и чтобы они тоже подрастали байкерами.

- Здесь-то мне, видно, будет попроще, - поделился Кожемяко, пока я через площадь провожал его до мотоцикла.

- Это почему же?

- Там - в Амурской области и на Сахалине, да и в Корякском округе, меня, мягко говоря, считали приезжим. Особенно - на первых порах. А здесь мне не надо преодолевать вот эту планку - свой-чужой

- Серьезно? На таких постах, значит, такое тоже бывает?

- Конечно. Ведь это всегда есть, это с детства так ведется, ты же и сам прекрасно знаешь, - с нашей улицы этот парень или не с нашей улицы... И если уже, как говорится, с другой - ты чужой, то есть - можно получить. Правильно?

- Ага... То есть, вы - именно с этой улицы.

- Да, я - с этой улицы, поэтому мне здесь...

...Видимо, он хотел сказать - "комфортно" или "хорошо" - но не договорил: свой Кожемяко рванул с места и во главе двухтысячной колонны мотоциклистов под каким-то причудливым байк-флагом помчался по своим владивостокским улицам.

Ну, а я - увы, по тормозам. Интервью пришлось прервать. На полном ходу!

"Мы люди не рафинированные, из трудностей вышли"

...С байкерами Олег катался, наверное, часа четыре, если не больше. А у меня еще оставалось к нему много вопросов... Наконец, когда уже даже стало смеркаться, он позвонил своему помощнику, велел взять пиджак, корреспондента "Комсомолки" и отправляться к нему домой на Первую речку.

Подъехали к обычной пятиэтажке, правда, кирпичной. Помощник (у него были с собой ключи) отнес пиджак шефу домой - пришел, пожимает плечами: "Олега Николаевича дома нет". Ну, стоим на улице, ждем.

Наконец, смотрим - врио губернатора, как ни в чем ни бывало, в той же кожанке, но без мотоцикла (отогнал уже, видно, в гараж) поднимается по пригорку. И усталости не видно - ни в походке, ни во взгляде.

Когда вслед за хозяином поднимались - по пыльным ступенькам - на пятый этаж, входили в ту самую квартиру, я почувствовал, что новый глава Приморья пахнет мотоциклом, бензином и кожанкой. (Я-то и прежде был знаком с несколькими предшественниками Кожемяко, от одного несло коньяком, от другого - дорогими мужскими духами, от третьего... Да ладно!)

А вот описывать подробно постоянное жилье врио губернатора не буду - он не велел:

- Видите, не прибрано тут у меня. Можно было бы на лестничной клетке поговорить - но неловко.

Незаметно расчистил пространство на диване, куда мы и уселись. И я, наконец, продолжил свои расспросы...

Боксеркие перчатки Кожемяко тоже иногда надевает. И не только для фото...Фото: Личный архив

- Что такое - вот говорят - приморский характер... У нас в редакции, да и среди моих друзей, много дальневосточников, и я, в принципе, понимаю, что это за народ такой... А лично вы какой смысл вкладываете в это явление?

- Дальневосточники - уже явление? Ну, ладно... На первый взгляд - такие же люди. Ну, вы знаете - во-первых, мы, скажем так - в непростых условиях живем... Причем - уже несколько поколений. Ну, то есть, родители наших родителей сюда приехали - деды приехали - на пустую землю. На это не каждый бы отважился б. У меня дед, кстати, участник Первой мировой войны, выкорчевывал сам себе здесь место... У тайги отвоевывал. И вот отсутствие страха перед любыми трудностями - это же ведь тоже генетика. Побороть, закрепиться здесь, жить здесь... Поэтому, конечно, это люди смелые, скажем - такие свободные - и в своих мыслях, и в своих решениях, и весьма и очень энергичные. Потому что они - никакие не рафинированные, они из трудностей вышли...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672512" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко: «Мы люди не рафинированные, из трудностей вышли».

Тут Олег Николаевич заметил дыру в обшивке дивана, на котором мы сидели, и немного смутился даже. Но - не надолго!

- Слушай, пересядь-ка ко мне поближе, чтобы эту дырку не видно было в кадре. (А нас снимали на видео и фото.)

Ну, я и пересел...

- А вообще, московские чиновники - вас, как амурского, а потом и сахалинского губернатора, и теперь вот - уже врио приморского - сильно достают?

- Ну, нас-то уже не сильно достанешь. А тем более, можем - высказать, имеем, как говорится, долю на право высказываться - в силу того, что все-таки опыт есть и регионы непростые, вот поэтому и видим эту проблематику, во всяком случае, не хуже заезжего московского человека.

Во Владивостоке Кожемяко принял участие в закрытии мотосезона. ФОТО Александр ХИТРОВ

- А не пытались вас федеральные чиновники, допустим, нагнуть, если честно?

- Во многих вещах, конечно, пытались... Мол, из Москвы все виднее, мы здесь не так думаем, не так решаем, вот что только они могут видеть, как здесь жить и какими параметрами ориентировать, и какие ценности быть должны. А здесь немножко все не так...

- А вы как умудрялись вот - проявляя непослушание, - и на Амуре, и на Сахалине, в таком высоком кресле и удержаться... Как вы умудряетесь вот вывернуться из-под опеки федеральных?

- Да я и не собираюсь из-под них выворачиваться, их нужно брать в союзники. Вовлечь в регион - с тем, чтобы была польза от этого.

- Но раньше же взятками пытались...

- Да, ну сейчас сложно этот вопрос решать, потому что бюджетные деньги не перечислишь... (смеется) А просто отстаивать интересы региона, даже и с критикой отдельных министров и ведомств - это тоже полезно. И - тоже помогает. Но хочу сказать: да, где-то обостряет отношения, но в целом это - все на пользу Приморью и приморцам.

- А, может, какой-то факт, когда вот удалось с федеральными уговориться, чтобы они не доставали...

- Вопросы мы решали, связанные и с "прибрежкой" - то есть, по выделению части мест прибрежного рыболовства для местного населения. Это и вопросы, связанные - чего там - с коэффициентами, которые мы отстаивали - то есть, по северам. Они еще пока - эти вопросы - не отработаны до конца, но, как говорится, шли по этому пути.

Или вот еще... Боремся! Берут общероссийские нормы и прикладывают их к дальневосточному региону. Вот есть районы у нас, где совсем мало населения, и тогда - по общероссийским нормам - им полагается один спортзал... на 12 поселков? Или - один бассейн! Ну, смешно же!

То же - с объектами здравоохранения. По так называемым нормам, могут дать средства на больницу, а чтобы открыть амбулаторию - не хватает, дескать, населения опять-таки.

Нам надо, чтобы в районных больницах были хотя бы мамографы, флюорографы... А если где есть - они образца 1980 года. У нас катастрофически не хватает медиков. Оснащенность врачами - 32 доктора на 10 тысяч населения, а среднероссийский показатель - 42, на 30 процентов отстаем! Куда ж это годится!

- А у вас что - какой-то список, да, есть - так сказать, перечень нерешенных проблем?

- Да, конечно, есть - он весь у меня в главе! Список такой, что там не умещается, иногда не заснешь до утра.

Вот сейчас Москва хотя бы начала думать о курортном обеспечении граждан - у нас же курортов практически не осталось. По одному - по два курорта пооставалось, слава Богу... А остальные? И еще потихонечку канули в лету пионерские лагеря, их тоже нет, считают, что это не нужно, что обойдемся оздоровительными площадками при школах, и тем мы решим проблему летнего отдыха, вроде мы не поедем в Крым, да?

Для кого такой арбуз? Ну, конечно - для друзей! Приятного аппетита!Фото: Личный архив

- Да?

- А на эти вопросы вообще никто не выделяет никаких средств - как хотите, так и обходитесь, как хотите - так и выходите.

- Ну, и как вы будете выходить...

- Нужно финансирование, и чтобы это было на федеральном уровне.

- А на Сахалине как?

- Там другая история, мы сделали там свой "Артек", мы ежегодно детей - до 800 - в Крым отправляли. И потом - там немножко другие возможности, но здесь-то теплое море. Здесь-то можно делать. Это нужно все восстанавливать.

- У вас, я знаю, и с портами всегда была масса проблем...

- А вообще - нужно разобраться, как быть с портами, потому что - здесь свой диссонанс. На сегодняшний день сами портовые сооружения приватизированы, но причалы принадлежат государству. А надо бы просто сделать так, чтобы при передаче в аренду заключать долгосрочные договоры, чтобы руководители регионов были здесь не в роли вынужденных сторонних наблюдателей, а чтобы стояла и подпись главы субъекта. Тогда не будет, как в порту в Находке - мощности и ресурсы вроде как местные, но распоряжаются ими в Москве, в итоге бизнес получает выгоду, а население - угольную пыль, и обвиняет в этом власти...

- Какие?

- Да хоть местные, хоть краевые... Да ведь нужно ж было тому же "Росморпорту", когда заключали договоры, учесть, что это - рыбный порт или торговый, и углю здесь не место. Либо - ты тут сначала сделай укрытие для этого угля, создай условия, чтобы граждане не страдали. А потом - так у нас могут не только уголь перегружать, так у нас могут и привезти неизвестно что...

- А вы как собираетесь эту безнадегу ликвидировать?

- Только вот не надо, Александр, это все называть безнадегой. Обидное слово.

- Хорошо. Считайте, что я его зачеркиваю.

- Мы - приморцы, мы поднатужимся. Я в ближайшие дни в Москву поеду - в правительство, похожу по министерствам, ведомствам. Потом вернусь, людям расскажу, что и как будем вместе решать и делать...

У меня большой перечень - и по ремонту школ, и по оснащенности медучреждений оборудованием...

- И еще хотел узнать - что за срочные бумаги вы подписывали в своей приемной, когда уже «переоделись в байкера»?

- Да я уже несколько раз встречался здесь с обманутыми дольщиками, теперь вот решили выделить дополнительные участки земли, которые нужны городу, чтобы дать возможность застройщикам начать работу. Это, надеюсь, поможет нам порешать проблемы дольщиков. А вообще у нас сейчас идет работа по разработке Закона о дольщиках. В ближайшее время он поступит в Госдуму.

- То есть, вы сами его разрабатываете?

- Да, сами... А смысл этого закона в том, что там будут защищаться права обманутых дольщиков. Будет решаться и вопрос социальных выплат для нуждающихся.

- Думаете, в Москве вам по всем этим вопросам помогут?

- А вот я хочу быть услышанным! Точнее даже, не я - мое Приморье.

Эта рыбалка трижды губернатора Кожемяко была удачной!Фото: Личный архив

"Строитель без мата - что борщ без томата"

- Из поездки Владимира Путина, которую я освещал вместе с другими журналистами, - на "Лада - Калина" (а это август 2010-го) мне запомнилось, как в Амурской области, где вы как раз были губернатором, Владимир Владимирович вдруг вечером сам лично решил отреагировать на жалобу женщины, которая ютилась в аварийном доме.

- Да, конечно, помню - она передала Путину письмо на заправке, и он потом вечером вдруг решил к ней поехать, ну, разумеется, и я с ним.

- И какие у вас тогда были ощущения?

- Очень бодрые. Все, во-первых, было неожиданно. Потом - тогда я не предполагал, что у нас - имею ввиду своих подчиненных - найдутся и средства, и силы достаточно оперативно выделить резервные квартиры, построить новые дома, быстро расселить людей из аварийного жилья.

- А Путин больше не вспоминал тот случай?

- Ну, если выполнено - чего вспоминать?

Потрет президента в кабинете Олега Николаевича. ФОТО Александр ХИТРОВ

- А вот можете еще открыть секрет, насколько это возможно - о чем вы еще говорили с президентом, после того, как он поддержал вашу инициативу и '"благословил" на работу врио губернатора Приморья.

- Я еще тогда сказал президенту, что в Приморье бюджет тяжелый...

- А как понять?

- Ну, недостаточный. Хотя Минфин, наоборот, считает его "достаточно хорошим". В силу того, что там исходят из других принципов: вот сколько есть - и ладно. А ведь это - бюджет умирания... А они: вот больше не даем, и им хорошо, а в каком состоянии у нас здравоохранение, образование, дворы наши, поселки, зарплата... Ну, кого это интересует? Бюджет же красивый, хороший. А остальное - это ваши внутренние проблемы.

Вот они, внутренние проблемы, и вылезли все наружу и массово о себе заявили - ну, по сути, значит, такое голосование, значит против действующей политики по отношению конкретно к Приморью!

- А, так вы про прошедшие губернаторские выборы?

- А про что же? Конечно!

- Ну, то есть, люди не против какого-то кандидата, они ...

- Приморцы просто не потерпели к себе такого вот унизительного отношения. Конечно, они дали понять: если не сменишь отношение - это будет продолжаться и еще углубляться...

- У вас хватит сил изменить это положение?

- Ну, я, прежде всего, должен рассчитать свои силы - как на марафоне, понимаете? Тут и резко нельзя стартовать, и дистанцию надо бодро пройти.

- И еще меня к вам "специально подослали" вот зачем - скажите, кадры менять будете? Свою команду привезете?

- Кадры тоже надо беречь, сложно с кадрами тут у нас. Можешь передать - из прежних своих один человек у меня буквально будет, который какой-то период прошел со мной. И все. Работы обещаю всем и много...

- А кричать умеете или нет - еще вот спрашивают... Пока вот вас не слышно.

- Могу, если что ... Но - зачем? Это, считаю, унижает людей.

- А - матом?

- Знаете, как? Строитель без мата - что борщ без томата. (смеется) Иногда, как говорится: что же вы нам так сразу-то не сказали?

Олег Кожемяко о перспективах решения проблем региона: "Я хочу быть услышанным! Точнее даже, не я - мое Приморье". ФОТО Александр ХИТРОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

О местной рыбе и совести...

- Олег Николаевич, в Приморье, и не только, все обсуждают ваше резкое выступление на конгрессе рыбаков, который на днях состоялся во Владивостоке...

- Мы просто говорим о роли организаций, которые, по идее, должны были бы служить мостами между рыбаками, торговлей и населением.

- Они лишние, да?

- Они не лишние, но их работа неправильно построена. Вот создали ассоциацию рыбопромышленников и все крупные рыболовецкие предприятия вкладывают в нее деньги, она присутствует в Москве, входит в правительственные комиссии, в институты власти... Значит, вроде бы все хорошо - взносы большие, зарплаты хорошие там у них. Только какая польза народу, населению от этой ассоциации? Она и для рыбаков-то толком ничего не решает. А по идее - должна же определять политику, в том числе, с учетом потребностей местных жителей. Каким образом? А давайте проведем переговоры между торговлей и рыбаками, чтобы по себестоимости продавать продукцию - никаких проблем, а торговля будет брать ее по установленной цене.

Ведь мы - приморцы, в том числе из-за того, что вздувают цены, потребляем порядка 7 - 10 процентов от всего объема добываемой у нас рыбы.

- Это же надо на высшем уровне решать - а послушаются ли вас!

- Я в Москве на правительственном уровне могу сказать: нам такая ассоциация не нужна!

- А рыбная мафия захочет разрушать такую халявную систему?

- Мафия и все такое - это из 90-х годов. Там кто мне что скажет, если я такие вопросы поставлю?

- То есть - у вас хватит характера.

- И меня же прекрасно все знают и задавать вопросы не будут. Я скажу: ребята, вы живете в этом крае, здесь ваши дети растут - они учатся в школах, в институтах, они лечатся у врачей, и вы считаете, что мы не можем сделать так, чтобы ту рыбу, которую вы добываете и которая идет в местную торговую сеть, продавали по доступной цене? Мы же не просим - по низшей, мы предлагаем - по реальной. Кроме такого понятия, как - ценообразование, есть еще и совесть. И она, я считаю, не чужда приморским рыбакам. Думаю, они просто - все "за".

ЗА РУЛЕМ

«А еще я против пробок и дорог с ухабами...»

- Олег Николаевич, вот говорят, вы к дорогам Приморья неравнодушны... Это - потому, что часто садитесь за руль не только мотоцикла, но и автомобиля?

- Приморье – регион, где очень много автолюбителей, мотоциклистов. Дороги – это то, с чем человек связан каждый день...

Если дорога ухабистая, для Владивостока это - беда. Потому что здесь ландшафт такой, что - когда снегопад, все - город попадает в пробку.

Да, сейчас я сам много езжу по путям-дорогам Приморья, иногда за рулем. И вот вижу, прикидываю, сколько сил и средств нужно, чтобы привести их в нормальное состояние, в порядок. Думаю, на сей счет должна быть разработана целая программа, которая позволит год за годом эти проблемы решать.

- Вот прямо сейчас за какие конкретно дороги вы взялись бы?

- Это и дорога на Находку, и дорога на Партизанск, через Стеклянуху. Это многие другие дороги к районным центрам.

Здесь, в Приморье, нужно увеличивать и деньги на содержание километра дорог. Пока средств выделяется недостаточно. Нужно вновь создавать филиалы, которые будут заниматься содержанием дорог, а у нас такие организации - одна на три района. Считаю, эти объекты требуют внимания, денег и планомерной работы, которую вместе с федеральным управлением – Росавтодором, с муниципалитетами, с краевыми властями можно вполне решить.

- А сколько километров дорог надо привести в порядок?

- Если говорить об улучшении их содержания - это несколько тысяч – региональных, муниципальных дорог. А капитального ремонта требуют несколько сотен километров.

Мое твердое убеждение: дороги в Приморье должны доставлять людям наслаждение, а не нервотрепку.

Надо приводить в порядок и федеральные дороги, и местные. От федерального центра мы ждем не только помощи и поддержки. Готовы работать вместе, консолидированно.

КСТАТИ

...И рецепты семейного счастья

Еще до того, как махнуть (словечко из лексикона Олега Николаевича) во Владивосток, я обнаружил в интернете несколько материалов - о том, как Кожемяко - за "самые лучшие рецепты семейного счастья" дарит мамам, папам и их ребятишкам щенков редких пород.

- У меня же есть Инстаграм - там уже 700 заявок, - рассказал мой необычный Герой. - Щенки у меня на Сахалине есть, будем снова раздавать. Конечно, все просьбы я не смогу выполнить, так что, извините, друзья.

Щенков Олег Кожемяко дарит за "самые лучшие рецепты семейного счастья".

- А своя собака у вас есть? - спросил я.

- Конечно, но она пока осталась на Сахалине. Скоро и ее сюда перевезу. Это - пес редкой японской породы, зовут его (в переводе на русский) Снежный.

Когда был дома у врио главы Приморья, он показал мне семейную реликвию - форму морского пехотинца Никиты Кожемяко, сына Олега Николаевича. Он служил срочную здесь же, в Приморье. А дочь Алиса - второкурсница одного из московских вузов. Хочет стать актрисой, ее педагог - очень известный кинорежиссер.

Сын Олега Николаевича Никита служил в Приморье, в морской пехоте. ФОТО Александр ХИТРОВ

- Это в кого же у вашей дочери артистические способности?

- Может, в меня? Я в юности в агитбригаде состоял - читал со сцены стихи Маяковского, Есенина, Багрицкого...

- Да! А у вас у самого рецепт семейного счастья есть?

- Конечно! - признался Кожемяко. - Когда какая-то ссора, допустим, с Ириной намечается, я уезжаю в командировку. Нет, не специально - так совпадает просто. (смеется)

- Может, тогда и стихи прочтете, как в юности?

- Их надо еще вспомнить. В другой раз!

* * *

- Олег Николаевич, если откровенно - меня очень удивило то, как вы общаетесь с людьми. Я со многими губернаторами знаком - такого нигде не видел... Как только появились на площади, вас тут же окружают люди: "Олег, привет! Как ты?" Обнимаетесь со всеми здесь... Не только с байкерами. "Олег, это же я, Люся - просто перекрасилась!"

- Ну, потом и ее узнал же.

- Это вот так должен, да, общаться с приморским населением руководитель Приморья? Без - дистанции.

- Ну, если это, как говорится, внеслужебная обстановка - пожалуйста. А ведь именно такая же атмосфера была на площади в этот субботний день.

И что, мне одноклассник - рюмки выпиваем или чай - и он скажет: "Вы, Олег Николаевич... " Я ему скажу: "Гена, ты что - загулял, что ли?" Вот есть, как говорится, обстановка служебная - ну, там понятно, субординация какая -то. А тут ты в домашней обстановке - каким ты был, таким ты и остался - для друзей, для знакомых хороших. Знаешь, что сказал Конфуций? Никогда не воспринимай себя всерьез... В отношении моих друзей я как-то так особо не заношусь. Да и с простыми людьми... Это - не то, что я стараюсь так вот специально себя подать. Нет! Ну, просто привык вот. Так живу...

Владивосток - Москва.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич, родился 17 марта 1962 г. в с. Черниговка, Приморского края. В 1982 г. окончил Хабаровский монтажный техникум, в 1992-м - Дальневосточный коммерческий институт. Работал мастером на Приморской ГРЭС, служил в армии. В 1980-е годы работал в коммерческих структурах. 9 декабря 2001 г. был избран в законодательное собрание Приморского края. 27 ноября 2002 года стал его представителем в Совете Федерации. 21 июля 2007 года вошёл в состав консультативной комиссии Госсовета и получил пост помощника главы Администрации Президента РФ.

Олег Кожемяко - единственный за всю историю Российской Федерации губернатор, побывавший главой более трех субъектов РФ. (Губернатор Корякского автономного округа - с 14 апреля 2005 по 1 июля 2007 г., губернатор Амурской области - с 20 октября 2008 по 25 марта 2015 г., губернатор Сахалинской области - с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018 г.) С 26 сентября 2018 г. - временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Женат. Имеет сына и дочь.