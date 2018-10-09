Копия Шатунова из Молдовы поет точь-в-точь как Юра

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-09T19:10:44+03:00

Самородок Ион Ионица не только внешне, но и вокально идентичен звезде «Ласкового мая» в лучшие годы

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Совсем недавно настоящий Юрий Шатунов отметил 45-летие. Артист совсем перестал показываться. Он даже интервью никому на свой юбилей не дал. Обещал ответить на вопросы поклонников на своем канале в Ютубе, но прошел месяц, а экс-солист «Ласкового мая» обещание не исполнил.

yuriy_shatunov Юрий Шатунов

Недавно и у его творческого отца Андрея Разина недавно случился юбилей. Продюсеру стукнуло 55 лет. И он по-прежнему в «Ласковом мае». Разин дружит с Шатуновым, хоть тот и живет в Германии с семьей. Андрей крестный первенца Юрия, они почти родственники. Но то, что Шатунов с «Ласковым маем» завязал лет 30 назад, известно всем.

razin_andrei_lm Сегодня, 6 сентября 2018 года, исполнилось 45-лет прекрасному человеку, моему куму Юре Шатунову.

Юрию даже обидно, что его постоянно спрашивают о тех далеких временах, ведь он давно позиционирует себя как самостоятельный музыкант. У него за пару десятков лет вышло много сольных альбомов, песен собственного сочинения, клипов.

razin_andrei_lm Андрей Разин и Юрий Шатунов.

Андрей Разин после ухода из группы выплатил Шатунову 10 миллионов долларов, теперь артист живет припеваючи, ему и выступать нет особой необходимости. Певец уже года три не приезжал с гастролями в Россию. Что он делает в Германии, неизвестно. Иногда дает концерты.

razin_andrei_lm Многие спрашивают, когда состоятся выступления Юры Шатунова в России. Сообщаю: в 2019 году пройдёт большой тур по городам России.

Все это время люди его не забыли. «Белые розы» и «Седую ночь» как пели, так и поют. Творчество первого состава «Ласкового мая» крепко засело в душах советских, а теперь российских людей. И все ностальгируют. А Разин с Шатуновым получают отчисления за то, что эти песни не перестают крутить по радио и ТВ.

И все же живого исполнения «Белых роз» не хватает. Вот и нашел Андрей Разин выход. Он отыскал двойника Юрия Шатунова. Копию артиста с таким же лицом и, главное, голосом, он обнаружил в Молдове. Зовут самородка Ион Ионица. Парню 22 года и он точь-в-точь как Юра.

razin_andrei_lm Ион Ионица

Ион ИоницаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей Разин убежден, что музыкальное образование не только не нужно для участия в его «Ласковом мае», оно еще вредит будущей карьере. Только «чистый лист» может стать настоящей звездой по мнению опытного продюсера.

Ион ИоницаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Разин в разное время своей карьеры в шоу-бизнесе помимо Юрия Шатунова и других звезд «Ласкового мая», «открыл» Сергея Пенкина, Андрея Данилко или «Верку Сердючку»…

razin_andrei_lm 2 октября,отмечает свой день рождения участник группы Ласковый май (1991-1993г) Андрей Данилко (Верка Сердючка) От всей души поздравляю Андрюша с днём рождения Здоровья тебе и любви Всегда твой друг Андрей Разин

... Викторию Цыганову, Сергея Крылова, Богдана Титомира, даже Олега Газманова и Бориса Моисеева.

razin_andrei_lm Здоровье Бориса Моисеева ухудшается. Телеканалы отказываются его приглашать на эфиры. Очень жалко Борю.

Поэтому у Иона Ионицы есть отличный шанс стать суперпопулярным.