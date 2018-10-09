Копия Шатунова из Молдовы поет точь-в-точь как Юра
Совсем недавно настоящий Юрий Шатунов отметил 45-летие. Артист совсем перестал показываться. Он даже интервью никому на свой юбилей не дал. Обещал ответить на вопросы поклонников на своем канале в Ютубе, но прошел месяц, а экс-солист «Ласкового мая» обещание не исполнил.
Недавно и у его творческого отца Андрея Разина недавно случился юбилей. Продюсеру стукнуло 55 лет. И он по-прежнему в «Ласковом мае». Разин дружит с Шатуновым, хоть тот и живет в Германии с семьей. Андрей крестный первенца Юрия, они почти родственники. Но то, что Шатунов с «Ласковым маем» завязал лет 30 назад, известно всем.
Юрию даже обидно, что его постоянно спрашивают о тех далеких временах, ведь он давно позиционирует себя как самостоятельный музыкант. У него за пару десятков лет вышло много сольных альбомов, песен собственного сочинения, клипов.
Андрей Разин после ухода из группы выплатил Шатунову 10 миллионов долларов, теперь артист живет припеваючи, ему и выступать нет особой необходимости. Певец уже года три не приезжал с гастролями в Россию. Что он делает в Германии, неизвестно. Иногда дает концерты.
Все это время люди его не забыли. «Белые розы» и «Седую ночь» как пели, так и поют. Творчество первого состава «Ласкового мая» крепко засело в душах советских, а теперь российских людей. И все ностальгируют. А Разин с Шатуновым получают отчисления за то, что эти песни не перестают крутить по радио и ТВ.
И все же живого исполнения «Белых роз» не хватает. Вот и нашел Андрей Разин выход. Он отыскал двойника Юрия Шатунова. Копию артиста с таким же лицом и, главное, голосом, он обнаружил в Молдове. Зовут самородка Ион Ионица. Парню 22 года и он точь-в-точь как Юра.
Ион ИоницаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Андрей Разин убежден, что музыкальное образование не только не нужно для участия в его «Ласковом мае», оно еще вредит будущей карьере. Только «чистый лист» может стать настоящей звездой по мнению опытного продюсера.
Ион ИоницаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Разин в разное время своей карьеры в шоу-бизнесе помимо Юрия Шатунова и других звезд «Ласкового мая», «открыл» Сергея Пенкина, Андрея Данилко или «Верку Сердючку»…
... Викторию Цыганову, Сергея Крылова, Богдана Титомира, даже Олега Газманова и Бориса Моисеева.
Поэтому у Иона Ионицы есть отличный шанс стать суперпопулярным.