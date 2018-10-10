Король подпольных казино Москвы зарабатывал по 500 миллионов в месяц

СЕГОДНЯ 01:49 2018-10-10T01:51:19+03:00

Эти красавицы срывают куш в официальном казино в Сочи. Владелец подпольного бизнеса Москвы тоже любил играть там. И задержали его во время покерной партии. Фото: casinosochi.ru

44-летний Антон Бажанов держал клубы для своих, а сам спускал деньги в легальных игорных зонах

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Дело игорного короля Антона Бажанова столичные следователи называют самым громким за последние десять лет. В один день в разных районах столицы закрыли 15 подпольных казино. Большинство было замаскировано под букмекерские конторы, а одно и вовсе работало на территории посольства КНДР.

- В разработку сеть попала еще в 2015 году, - рассказали нам в столичном Следственном комитете.

Но еще три года нелегальный бизнес процветал, а следователи с разных сторон подбирались к ломберным столам (см. «Комментарий специалиста»). Возможно, у этой сети была надежная крыша. Но пока все стрелки сошлись на лидере преступного сообщества Антоне Бажанове. 20 сентября Пресненский районный суд отправил его под арест. За решеткой он и еще 20 членов банды пробудут до конца ноября. А дальше суд.

«Комсомолка» выяснила, кто же этот загадочный игорный король.

«КОГДА Я БАНКОВАЛ, ЖИЗНЬ РАЗМЕНЯНА»

Антона Бажанова в узких кругах называют Гений. Родился в Ленинграде, в семье медиков. После школы поступил на философский факультет СПбГУ. Но диплом так и не пригодился.

На дворе 1996-й, и в «бандитском Петербурге» многие крутились как могли. Антон провернул простую в своей гениальности аферу. Сдал в аренду пустой подвал жилого дома. Никто даже не поинтересовался, откуда на входе появились вывески. А клиенты подвернулись щедрые, приезжие из СНГ. Они заставили подвал «однорукими бандитами» и в круглосуточном режиме стригли купюры. Очень скоро Бажанов сам купил свой первый игровой автомат - и понеслось! В начале нулевых в Питере у него уже были казино «Подводная лодка» и «Аладдин». В столицу Бажанов перебрался в 2004-м и продолжил заниматься доходным делом. Когда в 2009-м ввели закон об игорных зонах, Гений тоже не растерялся. ООО «Панорама», гендиректором которого он являлся, владело множеством букмекерских контор, а на деле они были подпольными казино. По данным следствия, ежемесячный доход составлял 500 миллионов рублей. Нетрудно догадаться, что налоги контора не платила.

Бажанов вместе c женой и двумя детьми снимал роскошный коттедж в поселке Горки-2 (по данным риэлторских агентств, аренда коттеджа площадью до 4 тысяч кв. метров в этом подмосковном поселке обойдется от 600 тысяч до 1 млн. рублей в месяц).

- Официально имущества за ним не числится. Но нам известно об офшорных счетах, которые сейчас проверяем, - пояснили в столичном СК.

Игорный король сам оказался человеком очень азартным. Повязали его 18 сентября в роскошном легальном казино «Сочи» в Красной Поляне. Сюда он приехал еще в августе, чтобы потягаться силами с игроками в покер из Турции и Китая.

- Он по несколько суток не вставал из-за стола. Проигрывал, отыгрывался, повышал ставки. О его реальных доходах ходили легенды. Приезжал всегда на роскошных спорткарах. Все знали, чем он зарабатывает, и даже подтрунивали, мол, сам подсел на игру, - рассказал «КП» частый посетитель казино «Сочи» Валерий Гребнев.

Поговаривают, что Бажанов в конце сентября планировал участвовать в фестивале покера «EPT Open Сочи», но помешали спецслужбы. Руки ему скрутили прямо за игорным столом и повезли на допрос в Москву.

К тому времени все его 15 казино уже закрыли. Следователи наконец раскусили схему, в которой конспирация была на первом месте.

Антон Бажанов начинал с «одноруких бандитов» в лихие 90-е. Фото: СК РФ

«НО НЕ ОЧКО ОБЫЧНО ГУБИТ, А К ОДИННАДЦАТИ ТУЗ»

- У Бажанова были два заместителя, которым подчинялись начальник финансового блока и отдела инкассации. В каждом из 15 казино - старшие смены и администраторы. Но они не имели возможности общаться с руководством и даже не знали, на кого работают,- пояснили в СУ СК РФ по Москве.

Для связи использовали виртуальную телефонию с собственной закрытой сетью.

- Внутрь впускали по звонку. Надо было назвать фамилию игрока. Далее был фейсконтроль. Внутри помещений все тоже замаскировано. Чаще всего входная дверь казино вела в подсобку, в которой хранились ведра, тряпки и швабры. И только за следующей дверью - роскошный зал с рулетками и игровыми автоматами, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

14 подпольных казино опечатаны. Но одно оказалось неприкасаемым. В казино в посольстве КНДР сотрудников правоохранительных органов даже не впустили.

По словам свидетелей по этому уголовному делу, внутри все было устроено по высшему разряду. Зал с крупье и длинноногими официантками, подающими гостям алкоголь, работал ночью. Ставки делали только в валюте. В списках завсегдатаев депутаты, адвокаты, ну и, конечно, сами дипломаты, наши и северокорейские. За порядком следила целая армия охранников, была и собственная служба безопасности. Потенциальных игроков проверяли досконально: человеку с улицы попасть внутрь было нереально. Фактически российский закон на территории дипмиссии не действует. И хотя официально «корейское казино» значится закрытым, возможно, и сегодня вечером там будут крутить рулетку.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Игроков не наказывают, поэтому сотрудничать с полицией им нет смысла»

- Самое сложное в расследовании дел по организации игорного бизнеса - сбор доказательной базы, - рассказывает «КП» действующий сотрудник столичного УЭБиПК (Управления экономической безопасности и противодействия коррупции). - Возбужденные дела доходят до суда, только если была совершена контрольная закупка либо начал говорить кто-то из свидетелей или фигурантов. Но крупные подпольные казино очень тщательно выбирают клиентов - попасть в эти стены можно только по рекомендации действующих игроков, которых все давно знают. А те же клиенты, даже если их задерживают во время облавы в подпольном игровом зале, в 99 случаях из 100 не дают показаний. За игру вне официальных игорных зон никакой ответственности нет, поэтому сотрудничать с полицией им нет никакого смысла. В Уголовном кодексе наказания прописаны только для организаторов незаконных азартных игр. Бывает, обиженный клиент, проигравшийся, начинает давать показания, но потом от своих слов отказывается. Если узнают, кто донес, его перестанут пускать в подпольные казино.

- И все же как часто такие дела доходят до суда?

- Примерно в половине случаев. Максимальное наказание, если удалось найти крупную сумму денег и доказать «извлечение дохода в крупном размере», - до 4 лет лишения свободы. Реальные сроки бывают. Но чаще - условные или крупные штрафы (до 1 млн. рублей. - Авт.). Самая эффективная борьба с подпольным игорным бизнесом - экономическая. Изымается все оборудование, которое стоит немало. Это хоть как-то тормозит процесс. Хотя, на мой взгляд, за последние лет пять подпольных казино меньше точно не стало. Просто они научились лучше прятаться.

- Клиенты таких казино - это кто?

- Если мы говорим о более-менее серьезных, крупных залах, это в основном бизнесмены. Но приходилось встречать при проверке документов и чиновников.

- Разве не проще выезжать в легальные игорные зоны - в Сочи, Краснодарский или Алтайский край, Приморье, Калининградскую область?

- Но если закрытый клуб находится в твоем же городе, никуда не надо ехать, и клиенты, повторюсь, ничем не рискуют. Этот же вопрос я несколько раз задавал игрокам. Говорят, что москвичам проще в Минск слетать - полтора часа. До любой российской игорной зоны - дольше. И они находятся не в самих городах, еще добираться нужно. Говорят, что неудобно.