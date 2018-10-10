Юбилей НТВ: Наша история - летопись новой России

СЕГОДНЯ 02:22 2018-10-10T02:27:02+03:00

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25 лет назад, когда чернел после обстрела Белый дом, Гарри Каспаров обыграл Найджела Шорта, а мир сходил с ума по «Парку Юрского периода», вышел в эфир канал НТВ. И стал событием! Там говорили не так, как везде, корреспонденты ходили в кадре, и каналу верили... За четверть века канал остался лидером. И с полным правом широко отмечает день рождения. «Комсомолка» от души поздравляет коллег и всех, кто был причастен к этой истории успеха. А гостями радио «КП» стали главный редактор НТВ Александра Кошарницкая и обозреватель, ведущий программы «Сегодня» Владимир Чернышов, автор фильма «НТВ. 25 +».

- Коллеги, поздравляем! Как отметите?

Александра:

- Отмечать мы начали сильно заранее. Мы запустили диджитал-проект «25 лет НТВ» (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ntv.client.the25years ). Мы рассказываем о том, что показывали новости НТВ в каждый конкретный день, но в разные годы. Там собраны архивные видео, множество сюжетов. И это - история страны. Живая история.

- Время меняется, все ли из того, что показывали раньше можно пускать в эфир сегодня?

Александра:

- Мы сталкиваемся с этой проблемой с точки зрения этики. Например, монтировали сюжет о захвате заложников в Буденновске. И там большое интервью с Шамилем Басаевым. Тогда это было нормально, это выдавалось в эфир. И Шамиль Басаев дословно говорит в этом интервью: «Я не террорист, я диверсант». При этом за его спиной заложники – пациенты больницы. Сейчас сложно представить такое в эфире.

Владимир:

- И таких примеров очень много. В том числе, и демонстрация убитых. Сейчас по этическим соображениям мы такие вещи не показываем.

- Помните свои первые впечатления от НТВ?

Владимир:

- Конечно! Я был студентом еще. И некоторые мои однокурсники уже попали на новый канал. И он выстрелил. Любое застолье, любой разговор прерывался - сейчас же будут новости НТВ! Вот сейчас мы узнаем, что на самом деле происходит в стране. И я реально тогда завидовал своим коллегам, которые работали там. Тогда так и говорили, если группа НТВ не приезжает, события нет. И они приезжали, действительно, как короли репортажа. Это был самый прорывной и стильный телеканал, все на него равнялись. Всех журналистов знали в лицо, потому что это были авторские репортажи. Любая бабушка отличала Эрнеста Мацкявичюса от Вадима Глускера. И я даже мечтать тогда не мог, что попаду на НТВ.

Александра:

- Я тогда жила в Краснодаре. И НТВ мы настроили с родителями где-то в 1994. У меня отец был летчиком, он и рассказал, что появился новый канал. И первое, что я увидела, это были новости с Михаилом Осокиным. НТВ отличался стилистикой. И она сохраняется по сей день. Меняется канал, люди, но всегда есть своя особенная интонация. Были знаковые программы - парфеновские «Намедни», например, «Профессия репортер». «Русские не сдаются», которые появились позже, мне очень нравились.

- Корреспондентов НТВ даже в КВН пародировали, они все говорили с узнаваемой парфеновской интонацией. Владимир, вас тоже накрыла эта эпидемия?

Владимир:

- Конечно, она всех накрывала. К тому же, мне довелось работать и в программе «Намедни». И у всех репортеров была парфеновская интонация, потому что от Леонида Геннадиевича исходила такая творческая энергия, что не заразиться ею было невозможно. Но все менялось. Много лет спустя я разговаривал с Парфеновым. Он говорит, я не могу смотреть свои ранние выпуски. Так все медленно! Я такой замороженный на них. А тогда казалось, что это безумный темп, ритм.

Владимир Чернышев и Александра КошарницкаяФото: Иван МАКЕЕВ

- В эпоху интернета новости на ТВ это не анахронизм?

Александра:

- У нас эфиры на канале и на сайте тесно связаны. Задействованы все цифровые платформы.

Безусловно, конкуренция очень сильная. Но мы стараемся не отставать. У нас очень сильные позиции в интернете – это 14 миллионов уников в месяц, очень хорошие позиции по цитируемости. В интернете нас любят и ценят. У нас хорошие показатели в ютьюбе. Но тащить что-то из интернета в телевизор бездумно, просто потому что там это смотрят, нельзя.

Аудитории пересекающиеся, но разные по характеру, по привычкам просмотров.

- Вам не кажется, что люди сейчас в принципе устали от новостей?

Владимир:

- Да, кажется. И это значит, что мы живем в нормальном и здоровом обществе. А не в уколотом наркотической иглой политизации, как было в 90-е годы. Тогда мы невольно постоянно находились в информационном потоке, от которого зависели ежедневные, порой радикальные перемены в нашей жизни. А сейчас понимаем, что без каких-то новостей можем спокойно прожить. Если нет каких-то эпохальных событий. Вот в 2014 году сразу был всплеск интереса к новостям. Это Крым и Донбасс.

- Это точно здоровье, а не апатия?

Александра и Владимир:

- Да.

Владимир:

- В силу развития технологий мы живем в постоянном информационном шуме, которого раньше не было. У всех смартфоны, на них приходят уведомления на любой вкус. И информационная подача на любой вкус. И трудно выделить, что для тебя важней – драка Хабиба, женихи Бузовой или заявление Владимира Путина.

Александра:

- Когда постоянно находишься в информационном шуме иногда жить не хочется. Ощущение, что прямо сейчас или начнется ядерная война, или тебя собьют на перекрестке. Но по статистике, именно сейчас мир значительно безопаснее, чем был когда-либо. Просто передача информации происходит с такой скоростью и в таком количестве, что людям кажется, что мир на грани. Так что иногда отключиться от информации очень полезно.

- Владимир, вы автор фильма «НТВ. 25 +». С одной стороны, это большая честь. С другой - сейчас десятки людей на вас обидятся - меня не показали, все не так было!

Владимир (смеется):

- Я сразу перед всеми извиняюсь, кого не удалось записать. Даже на нашем восьмом этаже не всех расспросил. Тема обширная и бесконечная. Можно было сделать фильм про нашу внутреннюю кухню, про наши противоречия, отношения. Но это мало интересно широкому зрителю. Мы исходили из того, что НТВ - летописец своего времени. И сделали фильм о том, как менялась страна глазами репортеров НТВ.

- Кто-то из бывших энтевешников отказался участвовать в проекте?

Владимир:

- Да, отказы были. 25 лет – большой срок… Через 25 лет после второй мировой войны мы уже с немцами дружили. А некоторые люди затаили обиду – кто на что. Это демонстрирует, что история НТВ жива в их сердцах и душах, что они свою жизнь делят на НТВ и то, что было после НТВ. Для некоторых с уходом с НТВ закончилась целая эпоха, и не все могут это спокойно пережить.

Владимир Чернышев и Александра КошарницкаяФото: Иван МАКЕЕВ

- Было что-то, что вас серьезно зацепило из сказанного в фильме?

Владимир:

- Самый яркий момент для многих людей, которые давно работали на НТВ, это момент раскола творческого коллектива в 2001 году. Меня удивило то, что для некоторых из этих людей жизнь как будто в тот момент закончилась. Хорошо сказал Андрей Норкин, который тогда был в числе революционеров, а сейчас переосмыслил свою позицию. Он рассказал, что подвигло его пересмотреть свой взгляд на то, что тогда происходило. И то, как журналистов использовали определенные силы. Надеюсь, что многие из нас сделали выводы из той истории.

- Александра, вам фильм понравился?

- Очень. Ты смотришь на трансформацию НТВ, телевидения, страны. Понимаешь, насколько все изменилось, хотя прошло всего лишь 25 лет, но это невероятный скачок, который совершила наша страна. Совсем недавно шла страшная война. Было нормально, что каждый день в информационных сюжетах рассказывали исключительно о покушениях на улицах на бизнесменов, олигархов...

Владимир:

- Там есть момент, когда нынешний депутат Госдумы Евгений Ревенко, который был парламентским репортером НТВ, говорит: помнишь, мы с тобой сидели ночами в Думе, ждали, когда бюджет примут. Ночные заседания, постоянные прямые эфиры. Сейчас это рутинный процесс – принятие бюджета. А тогда никто не знал, что будет дальше со страной.

- Для меня НТВ это прежде всего информационный канал. Но многие называют его «криминальным» из-за соответствующих сериалов. Как относитесь к такой оценке?

Александра:

- Да, в какой-то момент у НТВ был криминальный флер. И мы до сих пор сохраняем в нашей сетке криминальные сериалы, потому что они самые рейтинговые и у нас, и во всем мире. Глупо от этого отказываться. Но наши информационные проекты, проекты лайф-стайл никак не менее легендарны. Мы хотели этим фильмом донести, что телеканал развивается, меняется и не останавливается на достигнутом. НТВ никого не оставляет равнодушным! И дальше будет только интереснее.

- Когда вы готовили юбилейный фильм, наверняка столкнулись с тем, что картинки из 90-х ярче, чем из нынешнего времени. Сейчас скучнее стало?

Владимир:

- Да, в 90-е и событий было больше, и сюжетов. Тогда рушился мир и строился другой. Это давало огромную информационную пену. Сейчас наша жизнь более структурирована. Тоже много событий происходит. Но жизнь другая, другая эпоха. К ней нельзя подходить по меркам того времени. Другой поток информации и другие информационные приоритеты у аудитории. Что касается картинки? Например, картинка теракта, конечно, яркая, но слава богу, что таких картинок сейчас меньше, чем в прошлом. Вообще прошлому всегда давать оценку легче, чем настоящему. Мы же не знаем, чем оно закончится.

«НТВ 25+». Сегодня, 23.00, НТВ.