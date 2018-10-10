2018-10-10T13:31:41+03:00
Звезды

Брэдли Купер и Ирина Шейк купили дом за 13,5 миллионов долларов с двумя детскими комнатами

А поклонники недоумевают: а свадьба-то когда?!
Ольга АНТОНОВА
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Купер и Шейк не устают демонстрировать семейную идиллиюКупер и Шейк не устают демонстрировать семейную идиллиюФото: EAST NEWS
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Конечно, Брэдли Куперу и Ирине Шейк не нужна ипотека, которая круче любых семейных уз связывает любящие сердца, таунхаус в респектабельном районе Нью-Йорка актер и русская модель позволили себя и без обращения за кредитом в банк, но такой шаг говорит о том, что в паре все хорошо и они как настоящая семья обзаводятся любимым домом. А дом площадью в 370 квадратных метров с шестью спальнями, четырьмя ванными комнатами, двумя детскими, просторной верандой и гостиной с камином не может не стать любимым. Плюс, в новом жилье у семьи Купер-Шейк будет огромным сад с обеденным столом, чтобы было где собираться на ужин с друзьями, а малышке бегать и винный погреб на тысячу бутылок. Видимо, тоже на радость друзьям.

Брэдли Купер и Ирина Шейк купили дом Фото: YouTube

Брэдли Купер и Ирина Шейк купили домФото: YouTube

Напомним, что все это время Купер проживал с доме в Пасифик Палисейдс за четыре миллиона долларов. Тот дом был дизайнерским, крутым и абсолютно холостяцким. В нем ничего не было предназначено для того, чтобы там жил ребенок и поэтому когда на свет появилась Лея пришлось срочно вызывать сотрудников, чтобы обезопасить жилище. В том числе, по периметру дома была установлена дополнительная система видеонаблюдения, чтобы никакой папарацци не смог проникнуть на закрытую территорию. Не сможет пробраться он и в новый дом. Тут с охраной тоже будет все в порядке. Если фотографы и смогут снять звездную пару с ребенком, то только на прогулке с ребенком в Нью-Йорке. Стоит отметить, что большую часть времени Шейк и Купер проводят именно в этом городе.

Дом площадью в 370 квадратных метров с шестью спальнями, четырьмя ванными комнатами, двумя детскими, просторной верандой и гостиной с камином Фото: YouTube

Дом площадью в 370 квадратных метров с шестью спальнями, четырьмя ванными комнатами, двумя детскими, просторной верандой и гостиной с каминомФото: YouTube

Здесь актер работает над новыми проектами, а модель принимает участие в кастингах и показах. Несмотря на регулярно появляющиеся слухи о расставании звезд, Купер и Шейк не устают демонстрировать семейную идиллию. Недавно даже ходили слухи, что модель беременна вторым малышом, но пока эта информация так и не подтвердилась.

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Пока Ирина и Брэдли веселились на Балу, с их дочкой наверняка нянчилась мама модели. Ольга Шайхлисламова переехала к дочери в Лос-Анджелес, и ее нередко видят в компании Иры и голливудского зятя. (подробности)

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