2018-10-11T01:46:55+03:00
Звезды

Райан Гослинг, сыгравший Нила Армстронга в фильме «Человек на Луне»: В лунном модуле ты как тушенка в консервной банке

11 октября 2018 года в российский прокат выходит фильм «Человек на Луне» о знаменитом астронавте, первым ступившем на поверхность спутника Земли [видео]
Жанна ПРИСЯЖНАЯ
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Райан Гослинг сыграл в киноленте Нила Армстронга.Райан Гослинг сыграл в киноленте Нила Армстронга.Фото: кадр из фильма
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Картину «Человек на Луне» снял 33-летний Дэмьен Шазелл (два года назад он получил «Оскар» за «Ла-Ла Ленд», став самым молодым режиссером - лауреатом этой премии). Новой картине, к слову, тоже сейчас прочат несколько «Оскаров».

Корреспондент «Комсомольской правды» отправилась в НАСА, чтобы прямо там встретиться с исполнителем главной роли Райаном Гослингом. В разговоре участвовала и Клэр Фой (сериал «Корона», грядущая «Девушка, которая запуталась в паутине»), сыгравшая любимую жену Армстронга.

Поговорить с интровертом Гослингом вообще большая удача - он интервью давать не особенно любит.

«В скафандре так хорошо, никто не трогает»

- Райан, как началась эта лунная история?

- Для меня Армстронг всегда был синонимом Луны. Как только я узнал, что такое Луна, я тут же узнал об астронавте, который первым на ней побывал. Они оба мне казались чем-то таинственным, почти мистическим. А потом мне в руки попала биографическая книга Джеймса Р. Хэнсена «Первый человек: жизнь Нила Армстронга». Я был поражен, насколько мало на самом деле знал о полете. И еще мне очень понравилась история отношений Нила и его жены Дженет - их любовь для нас во время создания фильма стала путеводной звездой. Это все было еще до съемок «Ла-Ла Ленда», и это очень хорошо: у меня хватило времени, чтобы вдоль и поперек исследовать историю Армстронга, а то поначалу казалось, что я не сдюжу.

Клэр Фой: - Вообще, если разобраться, все фильмы Дэмьена о том, как разбиваются сердца. О том, что люди очень многого могут достигнуть - только они уже не будут прежними, когда добьются цели. Помните эту сцену в «Ла-Ла Ленде» в самом конце (Райан Гослинг краснеет. - Авт.), когда они в клубе смотрят друг на друга и думают о том, как все могло сложиться...

- Расскажите, каково это было - играть в скафандре космонавта. То есть, простите, астронавта, я все время путаюсь!

- Да, я в курсе, почему вы путаетесь (смеется), потому что русские называют астронавтов не так, как мы! Слушайте, наряды там все разные: есть костюм для ракетоплана X15, есть скафандр для космического корабля Gemini, а потом еще появляется скафандр для полета на Луну. И каждый из них словно сам по себе персонаж. Мне лично они все понравились, потому что мне в них было очень комфортно: не надо ни с кем разговаривать, и с тобой никто не разговаривает - ты один, сам по себе, и так целый день! Эти скафандры позволяют уйти в себя, с головой погрузиться в свой внутренний мир. А когда ты еще и в капсуле, а там я торчал иногда по шесть, иногда по восемь часов кряду, находясь вроде как и здесь, на Земле, а вроде как и нет... Было прекрасно!

В следующем году исполнится 50 лет, как Нил Армстронг (на фото) побывал на Луне. Фото: NASA

В следующем году исполнится 50 лет, как Нил Армстронг (на фото) побывал на Луне. Фото: NASA

- Клаустрофобия не мучила?

- Первые астронавты говорили, что в лунных модулях ощущали себя как тушенка в консервной банке. Ну да, в каком-то смысле так это и ощущается. На экране все выглядит очень красиво, но трудно понять, насколько хрупкими были первые космические корабли, насколько примитивными были тогда технологии и как все это было опасно.

- А сцены на Луне?

- Художники буквально воссоздали поверхность Луны, я ходил по ней в скафандре, в наушниках звучала запись переговоров Нила Армстронга с ЦУПом и с Баззом Олдрином. Я слышал все, что слышал он сам. Сюрреализм. Я даже казался сам себе эгоистом - только мне и Армстронгу удалось это испытать, а больше никому на планете.

Успел поговорить с женой

- Между вашими персонажами такое притяжение, что прямо веришь: вы и в самом деле муж и жена...

- Нам дали две недели на репетиции. Причем мы репетировали в том самом доме, где потом проходили съемки, словно обживали его. И все это снималось на пленку, мы потом смотрели и понимали, где получилось, а где нет, чтобы потом не косячить. Совсем как в НАСА: «Лучше сто раз ошибиться на Земле, чем один раз в космосе». Причем в итоге Дэмьен использовал в фильме несколько сцен, снятых за те две недели...

- Нил Армстронг скончался еще в 2012 году. Но вам, Райан, посчастливилось встретиться с его женой Дженет. Незадолго до того как умерла и она...

- Ее сыновья позволили мне приехать и поговорить с ней, хотя было известно, что она уже очень плохо себя чувствует. Ну что скажешь, она потрясающая. Все это и тогда казалось чем-то удивительным, а сейчас кажется просто невероятным. Мы записали наши разговоры с женой Армстронга. А Клэр пришлось их потом слушать - сама она уже не смогла пообщаться с Дженет... Я тоже их переслушивал, могу сказать одно: жалею, что сам говорил слишком много.

Клэр: - Они много говорили ни о чем, но это нормально: собеседники часто так начинают, прежде чем перейти к серьезному разговору. Мне даже понравилось, стало казаться, что и я сама там была вместе с ними. Я помню, Райан вспоминал, что у нее была невероятно сильная энергетика. И если он чувствовал, что она не хочет отвечать на вопрос, он к ней уже с этим вопросом не приставал.

Нил был ходячим Гуглом

- Кстати, а дети Армстронга что вам рассказывали об отце?

- Мне очень понравилась история о том, как Армстронг взял их посмотреть фильм Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» в своем «Шевроле Корвете». Оказалось, что всем астронавтам подарили по роскошному автомобилю, но Нилу не нравилось водить эту машину, он ворчал: «Слишком вызывающе». И машина годами стояла в гараже, а Нил ездил за рулем скромного автомобиля. И только ради детей сел в «Корвет»...

- Говорят, Армстронг был невероятно закрытым человеком. Но теперь-то, после подготовки к роли, вы поняли, каким он был на самом деле?

- Очень сложным, многослойным, вдумчивым, неэмоциональным. Про такого очень тяжело снимать кино - хорошо еще, что дети нам помогли: они-то видели отца совсем не таким, как все остальные... Мне очень нравится одна история: после возвращения на Землю они с коллегами много путешествовали по миру. В Италии оказались у статуи Микеланджело, ждали гида, а тот опаздывал. Тогда Нил взял дело в свои руки и сам провел экскурсию. Причем вокруг собрались люди, решившие, что он музейный экскурсовод, начали его слушать... У меня ощущение, что он мог рассказывать о множестве других экспонатов, Микеланджело просто случайно подвернулся... Сыновья описывали его как Гугл во плоти: хочешь что-то узнать - спроси у папы, он подробно расскажет.

Человек на луне Трейлер (Русский) 2018.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Райан ГОСЛИНГ родился в 1980 году в Лондоне, но не в том, что в Англии, а в том, что в канадской провинции Онтарио. Родители были мормонами, развелись, когда ему было 13, он остался с матерью и сестрой и говорит, что они научили его «думать как девочка». У него не было друзей, в младших классах над ним издевались, какое-то время он вообще учился дома. Участие в любительских постановках придало ему уверенности; в 17 он бросил школу, чтобы стать актером. Еще до того его взяли в диснеевское телешоу «Клуб Микки-Мауса», где он играл с юными Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком (с последним они очень подружились). Постепенно перешел к большим ролям в кино.

Любимец красивых женщин: у него были романы с Сандрой Буллок (с которой он снимался в триллере «Отсчет убийств»), с канадкой Рейчел Макадамс (партнершей по «Дневнику памяти»), звездой киносериала «Люди Икс» Фамке Янссен. В 2011 году у него начался роман с партнершей по фильму «Место под соснами» Евой Мендес, сейчас у них две дочери.

5 лучших фильмов актера

«Дневник памяти» (2004)

«Драйв» (2011)

«Славные парни» (2016)

«Ла-Ла Ленд» (2016)

«Бегущий по лезвию 2049» (2017)

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