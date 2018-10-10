2018-10-10T19:27:01+03:00
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Байки из медвежьего угла: На экраны выходит фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни»

Впервые российская документальная лента о дикой природе будет в широком прокате [видео]
Дмитрий КОЗУРОВ
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Кадр из фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни». Автор Игорь ШПИЛЕНОККадр из фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни». Автор Игорь ШПИЛЕНОК
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Блокбастеры о супергероях, яркие мультфильмы, комедии, ужастики — чего только нет в расписаниях кинотеатров. А вот документальное кино, да еще и о природе, на больших экранах гость не частый. Больше того, российские картины такого рода в прокате не были никогда.

До этого четверга. 11 октября в кинотеатрах 47 городов страны стартует показ фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни». Его главные герои — медведицы Самапята и Тесла и их детеныши. У первой их четверо, у второй — двое. Зрители увидят первый год жизни малышей. Ведь это самое важное и насыщенное время, когда медвежата познают окружающий мир и учатся избегать опасностей.

Показ фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» стартует 12 октября. ФОТО Игорь Шпиленок

Показ фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» стартует 12 октября. ФОТО Игорь Шпиленок

Трейлер "Медведи Камчатки. Начало жизни".

- Мы не использовали спецэффекты или постановочные сцены, не придерживались жесткого сценария, полностью доверившись природе, - говорит один из режиссеров картины Ирина Журавлева.

Съемки фильма проходили в Южно-Камчатском федеральном заказнике. ФОТО Дмитрий Шпиленок

Съемки фильма проходили в Южно-Камчатском федеральном заказнике. ФОТО Дмитрий Шпиленок

Съемочная группа во главе с режиссерами Владиславом Гришиным и Ириной Журавлевой восемь месяцев провела в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Здесь расположено Курильское озеро — крупнейшее в Евразии нерестилище нерки, полакомиться которой собираются десятки медведей.

Главные герои фильма — медведицы Самапята и Тесла и их детеныши. ФОТО Дмитрий Шпиленок

Главные герои фильма — медведицы Самапята и Тесла и их детеныши. ФОТО Дмитрий Шпиленок

- Сейчас там больше тысячи особей, а в целом на Камчатке — около 20 тысяч медведей. Казалось бы, все благополучно, но даже здесь появляются новые добывающие предприятия, которые разрушают места обитания зверей. Главное богатство Камчатки — ее дикая природа. Поэтому фильм будет очень важен для сохранения вида, - уверен фотограф-натуралист, идейный вдохновитель картины Игорь Шпиленок.

Документальную картину можно увидеть в 47 кинотеатрах страны. ФОТО Михаил Родионов

Документальную картину можно увидеть в 47 кинотеатрах страны. ФОТО Михаил Родионов

Интерес к фильму есть, это проверено. Дело в том, что деньги на съемки собирали с миру по нитке — краудфандингом. Больше полутора тысяч человек пожертвовали в общей сложности больше двух с половиной миллионов рублей. А о качестве картины говорят хотя бы 17 премий, который «Медведи Камчатки. Начало жизни» собрали на российских и международных фестивалях.

Российские картины такого рода в кинопрокате не были никогда. ФОТО Дмитрий Шпиленок

Российские картины такого рода в кинопрокате не были никогда. ФОТО Дмитрий Шпиленок

Расписание сеансов на сайте фильма kamchatkabears.ru.

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