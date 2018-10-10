Байки из медвежьего угла: На экраны выходит фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни»

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-10T19:27:01+03:00

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Блокбастеры о супергероях, яркие мультфильмы, комедии, ужастики — чего только нет в расписаниях кинотеатров. А вот документальное кино, да еще и о природе, на больших экранах гость не частый. Больше того, российские картины такого рода в прокате не были никогда.

До этого четверга. 11 октября в кинотеатрах 47 городов страны стартует показ фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни». Его главные герои — медведицы Самапята и Тесла и их детеныши. У первой их четверо, у второй — двое. Зрители увидят первый год жизни малышей. Ведь это самое важное и насыщенное время, когда медвежата познают окружающий мир и учатся избегать опасностей.

Показ фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» стартует 12 октября. ФОТО Игорь Шпиленок

Трейлер "Медведи Камчатки. Начало жизни".

- Мы не использовали спецэффекты или постановочные сцены, не придерживались жесткого сценария, полностью доверившись природе, - говорит один из режиссеров картины Ирина Журавлева.

Съемки фильма проходили в Южно-Камчатском федеральном заказнике. ФОТО Дмитрий Шпиленок

Съемочная группа во главе с режиссерами Владиславом Гришиным и Ириной Журавлевой восемь месяцев провела в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Здесь расположено Курильское озеро — крупнейшее в Евразии нерестилище нерки, полакомиться которой собираются десятки медведей.

Главные герои фильма — медведицы Самапята и Тесла и их детеныши. ФОТО Дмитрий Шпиленок

- Сейчас там больше тысячи особей, а в целом на Камчатке — около 20 тысяч медведей. Казалось бы, все благополучно, но даже здесь появляются новые добывающие предприятия, которые разрушают места обитания зверей. Главное богатство Камчатки — ее дикая природа. Поэтому фильм будет очень важен для сохранения вида, - уверен фотограф-натуралист, идейный вдохновитель картины Игорь Шпиленок.

Документальную картину можно увидеть в 47 кинотеатрах страны. ФОТО Михаил Родионов

Интерес к фильму есть, это проверено. Дело в том, что деньги на съемки собирали с миру по нитке — краудфандингом. Больше полутора тысяч человек пожертвовали в общей сложности больше двух с половиной миллионов рублей. А о качестве картины говорят хотя бы 17 премий, который «Медведи Камчатки. Начало жизни» собрали на российских и международных фестивалях.

Российские картины такого рода в кинопрокате не были никогда. ФОТО Дмитрий Шпиленок

Расписание сеансов на сайте фильма kamchatkabears.ru.