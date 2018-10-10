Путин - Нурмагомедову: Если на нас нападают извне, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-10T20:44:27+03:00

Президент РФ Владимир Путин, отец и тренер Х.Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов и российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов во время встречи на VII Международном форуме "Россия - спортивная держава". ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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- Как бы вы продолжили мысль Пьера де Кубертена: "Страна вправе называть себя спортивной, если... - с интонацией ведущего "Что? Где? Когда?" прочитал вопрос Путин.

На форуме "Россия - спортивная держава" в Ульяновске на встрече с волонтерами предстоящей Универсиады президенту предложили провести викторину.

В зале началось обсуждение: "если у нее есть спортсмены", "если есть воля к победе".

- Если ее жители занимаются спортом, - сформулировали в итоге волонтеры.

- Если большинство ее населения испытывает потребность в занятиях спортом, - прочитал Путин правильный ответ и засчитал балл. - Очень близко к правильному. Мы тоже выявляем количество людей, занимающихся спортом, и ставим перед собой задачу увеличивать их. Это один из показателей развития общества.

Перед этим президент побывал в кругу людей, испытывающих сильную потребность заниматься спортом - пообщался с чемпионами мира последних лет и обладателями золотых значков ГТО.

Естественно, его тут же спросили "Сдавал ли он сам нормы ГТО?" В том смысле, что достоин ли находиться в такой серьезной компании.

- В школе учился, у нас все сдавали, - кивнул Путин. - Правда, мне не надо было особенно напрягаться, я борьбой занимался. У меня уже разряд был, можно было и не сдавать, но я все равно побегал, попрыгал - и знак получил.

Там же он подтвердил, что государство намерено всерьез заняться восстановлением спортивных баз на Дальнем Востоке для тренировки российских спортсменов перед предстоящими Олимпиадами.

- Хотелось бы, чтобы сборные команды проходили на местах на Дальнем Востоке акклиматизацию, но для этого нужно, чтобы базы, которые были построены еще 40 лет назад, хотя бы реконструировали, - сказал глава государства. - Эти базы уже развалились, их нужно заново строить. Есть план, будем делать.

Путину, как любителю хоккея, показали на выставке спортинвентаря клюшку, сделанную с использованием авиатехнологий.

- Хорошая клюшка, - покрутил в руках снаряд президент.

Глава государства выступил на пленарном заседании форума, заявив, что проблема допинга в российском спорте должна быть побеждена.

- Мы твёрдо намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу в спорте, - сказал Путин. - Для этого разработали и реализуем специальный национальный план. Считаем это принципиальным как для России, так и для всего мира. Да, конечно, мы видели сбои в нашей системе антидопинга, но это не является исключительно нашими, внутренними проблемами. Они выявили факты очевидного несовершенства всей международной антидопинговой системы.

С самого утра все ждали, какой получится встреча с Хабибом Нурмагомедовым, тоже прилетевшим на форум. Боец хотя и победил Макгрегора, но своим последующим прыжком в зал сильно смазал успех. Но Путин ругать его не стал, тем более, что делать это было кому - рядом сидел отец Хабиба.

- Хочу поздравить с победой и отца поздравить с таким сыном, - обнялся Путин с Нурмагомедовым. - Конечно, это коммерческий спорт, но это все-таки спорт, здесь должны соблюдаться определенные правила, не только прописанные на бумаге,но и общие спортивные, моральные.

Победный удушающий прием Нурмагомедова в поединке с МакГрегором.Фото: REUTERS

Хабиб пожаловался на постоянные провокации соперника и его команды.

- Ты гражданин России, и нам не безразлично, как к нашим гражданам относятся где бы они не находились, - ответил Путин. - Мы, конечно, внимательно следили и очень переживали. Главную задачу ты все же решил - выиграл достойно и убедительно, буду просить папу, чтобы он не строго наказывал.

Встреча Путина и Хабиба в Ульяновске.

Президент посоветовал Нурмагомедову выстроить хорошие отношения со своими соперниками - "дружба превыше заработка и рекламы".

- Надеюсь оценят не только мой прыжок, но и выступление, - согласился Хабиб. -

Я себя вел достойно. Но я тоже, конечно, не контролировал все, во время боя продолжались провокации.

- Мы понимаем, что это делалось специально, чтобы вывести из себя и получить преимущества в ходе боя, - поддержал Путин. - Мы все большая, очень разнообразная семья. Внутри страны, что бы ни происходило, нужно избегать крайностей, избегать любых прыжков. Но если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить.

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