Предательская коллизия: почему Россия собирается экстрадировать на расправу героя Донбасса

СЕГОДНЯ 19:17 2018-10-10T19:50:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Аж поперхнулся, когда увидел новость: 28 сентября в нижегородском аэропорту был задержан и теперь готовится к экстрадиции еще один ополченец Донецкой народной республики — боец батальона «Восток» и герой публикации «Комсомолки» Руслан Бабажанов. Еще неожиданней был тот факт, что затребовала его не Украина, которая ждет расправы над добровольцами, а Узбекистан, где ополченца вдруг обвинили в наемничестве и даже успели заочно судить. Если Россия согласится с доводами узбекской стороны, то там Руслана ожидает до 10 лет тюрьмы. И это далеко не первый случай, когда государство готово выдать на расправу защитника русского мира. Что же происходит и почему наши силовики продолжают арестовывать их? За ответами пришлось отправиться в Нижний Новгород.

«ЧТО ИМ ОТ «ЛОЧИНА» ПОНАДОБИЛОСЬ?»

Мы познакомились с ним в конце сентября 2014 года. Обросший, чумазый разведчик Руслан Бабажанов с позывным «Лочин» тогда только что вернулся в расположение батальона «Восток» из донецкой Пантелеймоновки, откуда ополченцы несколько дней вышибали украинских боевиков. Я донимал его вопросами, почему он и его друзья променяли сытую жизнь у себя на родине на эти донецкие степи, а он в ответ показывал крестик на груди и рассказывал о чувстве справедливости, которое должно быть в каждом православном человеке. Что это чувство резко обострилось в мае 2014-го в мордовском селе Атюрьево, где Руслан помогал отцу Сергию ставить купол на храм. Увидел репортаж из горящего одесского Дома профсоюзов, сжал кулаки, попросил благословения и отправился защищать Донбасс. Теперь защита нужна ему самому.

- Что узбекам-то от «Лочина» понадобилось?! - кипят от несправедливости однополчане Руслана, примчавшиеся в Нижний выручать брата по оружию. Но чем именно они могут помочь, никто из них не знает: в ожидании своей участи Руслан находится в СИЗО-1 города. Разве что передачку собрать. - У него кончался срок пребывания в России, вот он и хотел вылететь в Ростов, чтобы пересечь границу с ДНР и вернуться назад, а вон как вышло. Сначала наших бойцов по требованию украинских «партнеров» задерживали, теперь кастрюлеголовые заказ узбекам передали?!

«НЕ МОЖЕМ ПРИНЯТЬ ПАСПОРТ ДНР»

В Нижегородской транспортной прокуратуре, которая занималась делом ополченца, мне пересказывают события, предшествующие задержанию. Итак, 1 июня этого года некий узбекский следователь возбуждает против него дело по статье «Наемничество», 18 июня Руслана объявляют в розыск, а уже на следующий день суд постановляет арестовать его заочно. А дальше по накатанной: его данные передаются в страны, с которыми на уровне МВД заключены соглашения, и где предположительно может быть разыскиваемый. Все — с этого момента Руслан находился в так называемом «сторожевом листке» и его задержание было лишь делом времени. То бишь, до первого предъявления паспорта. Накануне он приобрел электронный билет на рейс Нижний Новгород—Ростов, введя свои данные, а 28 сентября ничего не подозревающий появился в аэропорту. Предъявив паспорт гражданина Донецкой народной республики. Казалось бы, при чем здесь требования Узбекистана?

- Мы же признали документооборот с ДНР, - напоминаю помощнику Нижегородского транспортного прокурора Ольге Рыжаковой.

- Да, справки из ЗАГСа, дипломы, свидетельства о рождении. Но Россия официально не признала само государство, поэтому мы не может принять этот паспорт…

- Дурдом какой-то, - скажут позже друзья Руслана с точно такими же паспортами. - По ним спокойно заезжаем в Россию (то есть, погранслужба их признает), получаем разрешение на временное проживание (и миграционные службы тоже их берут), а для нижегородской прокуратуры Донецкой республики вроде как их и нет... Пусть уже закон внятный примут: где он считается за документ, а где — нет!

Руслан Бабажанов с позывным «Лочин» в 2014 году.Фото: YouTube

- На сегодняшний день (разговор состоялся на прошлой неделе — прим. Ред.) Руслан Бабажанов подпадает под выдачу Узбекистану, - продолжает Ольга Рыжакова. И неожиданно дает новую надежду. - Но если будет доказано, что он гражданин Украины, то получается, что воевал в своей стране и, возможно, вопрос об экстрадиции будет отменен. Ждем маму, которая везет его украинский паспорт…

История превращается в настоящую головоломку...

ТРОЙНОЙ ГРАЖДАНИН

- Все просто, - мы сидим с его мамой, Татьяной Петровной, в прокурорском коридорчике и она пересказывает его непростую биографию.

Русский по маме, узбек по папе, Руслан родился в Ташкентской области в 1979 году, но после развода родителей уехал с русской мамой на Украину, где его застал развал СССР. Именно тогда он, еще мальчишкой, получил первый украинский паспорт. В разгар бардака 90-х зачем-то поехал к отцу, где его забрали в узбекскую армию. А после того, как отслужил в ней, ему объявили, что теперь он — гражданин этой страны. И вручили паспорт. Руслан вернулся обратно на Украину и больше в Узбекистане не появлялся, проживая то в самостийной, то во Владимирской области у мамы (она почти 20 лет - гражданка России) и зарабатывая промышленным альпинизмом. Этот же навык он применял (уже бескорыстно) при восстановлении православных храмов Мордовии, Гороховца, Москвы, священники и прихожане которых уже несколько дней спрашивают: чем могут помочь Руслану.

ОТ ОТЦА ШАРАХАЮТСЯ

Ясно одно: выдавать ополченца нельзя ни в коем случае. И дело не только в репутационном ударе по стране. В Узбекистане, похоже, принципиально не видят большой разницы между боевиками ИГИЛ* и воинами ДНР.

- Силовики Узбекистана несколько раз приезжали к его отцу, - говорит Татьяна Петровна. - Давили на него и всем в кишлаке рассказывали, что Руслан — террорист. От отца теперь все шарахаются, как от чумного.

Местные общественники пытались было обратиться за помощью в узбекскую диаспору Нижнего Новгорода, но те тоже наотрез отказались помогать: если на родине узнают, то могут подумать, что оказывал помощь террористу, родню затравят...

А друзья Руслана и вовсе убеждены, что за попыткой экстрадиции стоит Украина, которая мечтает поквитаться с такими, как он. Только на этот раз она зашла с другой стороны, «попросив» об этом узбекских коллег, и как только он окажется в Ташкенте, те немедленно переправят его в самостийную, где, как свидетельствуют даже иностранные правозащитники, действует несколько секретных пыточных тюрем СБУ.

И кто бы мог подумать, что сейчас мы уповаем на его украинский паспорт, который прервет цепочку и не даст сделать из него «наемника». Но и здесь все непросто. Оказывается, синей книжицы с трезубом недостаточно, нужно еще подтверждение с Украины.

- Так они же не ответят... - недоумеваю. - Зачем им подтверждать это, если эта бумага не даст им его на съедение?

Вопрос зависает в воздухе...

СПРАВЕДЛИВОСТЬ НА ОБОЧИНЕ

- Это он у нас в Атюрьеве купола помогал ставить, - дозванивается тем временем отец Сергий из Мордовии. - Отсюда на войну и поехал. Потом с Саур-Могилы звонил, когда там трудно было, просил помолиться за них... После опять приезжал с друзьями, помогали храму, один из них крестился здесь. Что будет с Русланом?..

Ответить на этот вопрос, похоже, сегодня не может никто. Тем более сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры, которая вдруг оказалась в центре этого информационного скандала. Вместо типичных для них разбирательств происшествий на транспорте. И хорошо заметно, что отдуваться за все российское законодательство, в котором о таких, как Руслан Бабажанов, - откровенные сквозняки и непонятки, им не хочется. Как и не хочется выглядеть теми людьми, про которых будут потом говорить (и уже говорят), что именно они отдали ополченца ДНР на расправу.

Хотя все по закону. Вместе с юристами мы снова изучаем алгоритм действий нижегородских силовиков и понимаем: все эти тысячи проклятий, несущихся из интернета в их сторону, ничем не оправданы — все по закону. Что должны сделать сотрудники авиакомпании, увидев информацию о его розыске (при этом, там не указано — за что именно)? Вдруг перед ними и впрямь опасный рецидивист, потерявший всякую осторожность? И они вызывают дежурящих в аэропорту транспортных полицейских. Те сверяют данные — все сходится, и оформляют задержание. Тоже по закону. Потом прокуратура с ходатайством об аресте, суд… Вот и получается, что вся правоохранительная цепочка, задействованная в задержании Руслана, действовала по правилам. Только вот справедливость осталась где-то на обочине.

И все настырнее в голову лезет знаменитая юмореска Аркадия Райкина про костюмчик: к пуговицам претензии есть? Нет... К рукавам есть? Нет... Но в целом этот костюмчик российского правосудия действительно выглядит кривовато. И что-то в этом ателье определенно нужно менять. Чтобы ополченцы Донбасса не оказывались за решеткой по многочисленным просьбам Киева. А силовики, которые раз за разом твердят о том, что они «просто выполняли инструкции», не отводили бы глаза, в душе понимая несправедливость законных вроде бы действий…

P.S. Пока готовился материал, дело Руслана Бабажанова было передано в Генеральную прокуратуру РФ. Теперь слово за ними.

*ИГИЛ — организация, запрещенная в РФ.

СИСТЕМНО БЕЗ СИСТЕМЫ

Андрей Родкин, бывший официальный представитель ДНР в РФ, соучредитель Союза добровольцев Донбасса:

«Законодательно закрепить их статус несложно»

- К российским миграционным органам и судам никаких претензий быть не может - они действуют по закону. Если по жителям ЛДНР есть хоть какое-то понимание, то с людьми из других регионов Украины и гражданами из государств - бывших союзных республик - вообще ничего не ясно. Это очень стыдно. Ополченцев регулярно пытаются выдать из России туда, где их ждет тюрьма. Сценарий всегда один: общественность поднимает шум, и российские власти «входят в положение», фактически нарушая собственное законодательство. Стыдно и дико! Законодательно закрепить особый статус таких людей, как Руслан, очень несложно и давно необходимо. Например, назвать их «лицами, перемещенными в связи с событиями на Юго-востоке Украины». Санкций это не прибавит и не убавит. К тому же этих людей очень немного, пара тысяч максимум. В целом, вся беда - в отсутствии системной работы с российской стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ополченца задержали по запросу Интерпола

Бойца батальона «Восток» Руслана Бабажанова в родном Узбекистане ждет 12-летний тюремный срок (подробности)

Ополченцы о своем товарище: "Врачи ему три месяца жизни отвели. И он рванул в Донбасс, чтоб не на койке, а в бою умереть"

… Обросший, чумазый, разведчик батальона «Восток» Руслан с позывным «Лочин», ставит автомат возле стула и стаскивает с себя разгрузку. Он только что вернулся в Донецк из Пантелеймоновки, откуда недавно вышибли украинских карателей. (подробности)