Huawei Honor 8x: характеристики, цены, дата выхода в России

СЕГОДНЯ 00:30 2018-10-11T00:33:13+03:00

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Молодой бренд Honor представил 10 октября в Москве новую модель линейки X — смартфон Honor 8X. Предназначенный для молодых и активных пользователей, Honor 8X позиционируется как доступный смартфон, обладающий, тем не менее, премиальным набором функций и стильным дизайном.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дизайн смартфона продуман для мелочей: стильный безрамочный корпус оснащен усовершенствованной технологией COF (chip-on-film), благодаря которой была минимизирована нижняя рамка экрана. FullView экран занимает 91 % поверхности корпуса, его диагональ составляет 6,5 дюймов.

Honor 8X выпускается в трех цветах: традиционном черном, элегантном синем и в ярком красном. Под корпусом спрятаны новый восьмиядерный процессор Kirin 710, вместительный накопитель и мощная батарея, заряда которой хватает на просмотр 7 часов видео или прослушивания музыки в течение 60 часов. Кроме этого, Honor 8X получил интеллектуальную технологию энергосбережения и батарею ёмкостью 3750 мА*ч, способную обеспечить более одного дня автономной работы. Приятный бонус для любителей читать книги на смартфоне - Honor 8X получил режим защиты зрения второго поколения, снижающий вредное синее излучение, утомляющее глаза.

Особая гордость разработчиков – камера с функциями искусственного интеллекта и режимом ночной съемки, позволяющим снимать в темное время суток без штатива. Основная камера – двойная, на 20 и 2 мегапикселя, фронтальная камера – на 16 мегапикселей. Искусственный интеллект помогает камере распознавать 500 видов сцен в 22 категориях – будь то движение во время спорта или панорама ночного города.

Смартфон оснащен встроенным накопителем ёмкостью 64 ГБ или 128 ГБ и поддерживает карты памяти microSD ёмкостью до 256 ГБ.

Honor 8X - доступный смартфон с премиальными функциями

ЦЕНЫ

Как подчеркнул во время презентации президент Honor Джордж Чжао, «Honor 8X — веское доказательство того, что премиальные функции могут быть доступны широкому кругу пользователей по всему миру».

Рекомендованная розничная цена на сайте shop.huawei.ru и в магазинах партнеров составит 17990 рублей за версию с 64 ГБ и 19990 рублей за версию со 128 ГБ встроенной памяти.

ДАТА ВЫХОДА В РОССИИ

Старт продаж смартфона Honor 8X в России назначен на 15 октября 2018 года.

honorrus Honor 8X уже в России

СПРАВКА «КП»

Honor – молодой инновационный бренд, входящий в состав компании Huawei. Первоначально название Honor получила одна из моделей смартфонов Huawei, выпущенная в 2011 году. В 2013 году Huawei решил развивать Honor как самостоятельный бренд. Honor предназначен для молодежной аудитории, следящей за технологическими новинками и ведущей активный образ жизни: для своих пользователей бренд предлагает передовые разработки и новейшие решения.