2018-10-11T00:33:13+03:00
Умные вещи

Huawei Honor 8x: характеристики, цены, дата выхода в России

Виктор ФЁДОРОВ.
Поделиться:
Презентация смартфона Honor 8X в Москве. 10 октября 2018 г.Презентация смартфона Honor 8X в Москве. 10 октября 2018 г.
Изменить размер текста:

Молодой бренд Honor представил 10 октября в Москве новую модель линейки X — смартфон Honor 8X. Предназначенный для молодых и активных пользователей, Honor 8X позиционируется как доступный смартфон, обладающий, тем не менее, премиальным набором функций и стильным дизайном.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дизайн смартфона продуман для мелочей: стильный безрамочный корпус оснащен усовершенствованной технологией COF (chip-on-film), благодаря которой была минимизирована нижняя рамка экрана. FullView экран занимает 91 % поверхности корпуса, его диагональ составляет 6,5 дюймов.

Honor 8X выпускается в трех цветах: традиционном черном, элегантном синем и в ярком красном. Под корпусом спрятаны новый восьмиядерный процессор Kirin 710, вместительный накопитель и мощная батарея, заряда которой хватает на просмотр 7 часов видео или прослушивания музыки в течение 60 часов. Кроме этого, Honor 8X получил интеллектуальную технологию энергосбережения и батарею ёмкостью 3750 мА*ч, способную обеспечить более одного дня автономной работы. Приятный бонус для любителей читать книги на смартфоне - Honor 8X получил режим защиты зрения второго поколения, снижающий вредное синее излучение, утомляющее глаза.

Особая гордость разработчиков – камера с функциями искусственного интеллекта и режимом ночной съемки, позволяющим снимать в темное время суток без штатива. Основная камера – двойная, на 20 и 2 мегапикселя, фронтальная камера – на 16 мегапикселей. Искусственный интеллект помогает камере распознавать 500 видов сцен в 22 категориях – будь то движение во время спорта или панорама ночного города.

Смартфон оснащен встроенным накопителем ёмкостью 64 ГБ или 128 ГБ и поддерживает карты памяти microSD ёмкостью до 256 ГБ.

Honor 8X - доступный смартфон с премиальными функциями

Honor 8X - доступный смартфон с премиальными функциями

ЦЕНЫ

Как подчеркнул во время презентации президент Honor Джордж Чжао, «Honor 8X — веское доказательство того, что премиальные функции могут быть доступны широкому кругу пользователей по всему миру».

Рекомендованная розничная цена на сайте shop.huawei.ru и в магазинах партнеров составит 17990 рублей за версию с 64 ГБ и 19990 рублей за версию со 128 ГБ встроенной памяти.

ДАТА ВЫХОДА В РОССИИ

Старт продаж смартфона Honor 8X в России назначен на 15 октября 2018 года.

honorrushonorrus
Honor 8X уже в России
371 отметок «Нравится»43 комментариевInstagram

СПРАВКА «КП»

Honor – молодой инновационный бренд, входящий в состав компании Huawei. Первоначально название Honor получила одна из моделей смартфонов Huawei, выпущенная в 2011 году. В 2013 году Huawei решил развивать Honor как самостоятельный бренд. Honor предназначен для молодежной аудитории, следящей за технологическими новинками и ведущей активный образ жизни: для своих пользователей бренд предлагает передовые разработки и новейшие решения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Google Pixel Watch: дата выхода, характеристики, цена в России
Достаточно странно, что одна из крупнейших цифровых корпораций мира еще не решилась представить свою альтернативу часам от Apple. Но, как вдалось выяснить "Комсомольской правде", Google все же планирует поразить поклонников гаджетов своей версией умных ча
Новости 24
Минобороны России показало, как боевики в Сирии воруют бочки с хлором
Индекс Dow Jones рухнул почти на 832 пункта
Меркель заявила, что «доверяет и разделяет» мнение Нидерландов о «кибератаке» России на ОЗХО
В Минске по запросу Интерпола задержали гражданина России
Кокорина и Мамаева в ИВС будут содержать в разных камерах
Боевики ИГ* в Сирии убили двух членов «Белых касок» и захватили баллоны с хлором
Нейросеть Amazon зыкрыли из-за проявлений сексизма
Пашинян заявил, что может уйти в отставку до 16 октября
Дмитрий Медведев и Антон Вайно поддержали идею переноса во Владивосток столицы Дальневосточного федерального округа
Стало известно о подготовке Киевом провокации в Азовском море
Военные суды сократят и разделят по полномочиям
В Словакии рухнул учебный самолет L-39
Следствие запретило потерпевшим комментировать дело о драке с участием футболистов
Минфин не подтвердил рост цен на ОСАГО
Ураган «Майкл» обрушился на американский штат Флорида
«Не возражаю»: актер Эрик Робертс заявил, что не прочь получить российское гражданство
Ученые научились диагностировать рак легких на ранней стадии
Генсек Совета Европы пригрозил России исключением
Трамп пообещал Индии очень быстрый ответ на покупку С-400
Футболистов Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов
Стало известно о возможной встрече Путина и Трампа в День святого Валентина
МИД РФ заявил, что Bellingcat получает информацию от западных спецслужб
Мутко может объявить о возвращении на должность президента РФС 11 октября
Адвокат Кокорина заявил, что футболист просто не успел приехать на допрос
В Пентагоне назвали преимущество российского оружия над американским
«Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал»: Путин пообщался с Хабибом Нурмагомедовым
Лукашенко исключил возможность вступления Белоруссии в состав России
"Нафтогаз" сообщил, что удержал с "Газпрома" девять миллионов долларов
Кокорин не явился на допрос по делу о драке в московском кафе