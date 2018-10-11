Разумный биохакинг: почему нельзя запрещать ребенку пробовать все подряд

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-11T12:39:04+03:00

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В издательстве АСТ вышла книга «Разумный биохакинг Homo sapiens: физическое тело и его законы». Константин Заболотный проводит анализ сигналов нашего тела, признаков, которые подскажут возможность отклонений в работе органов, симптомов, которые дадут знать о приближении болезни и потере иммунитета. И рассказывает о многих других вещах, которые мы делаем каждый день, но даже не задумываемся, почему так происходит.

С разрешения издательства публикуем отрывки из книги.

Как определить — съедобный ли тапок?

Первое, что должен определить растущий организм ребенка, - это степень съедобности тех или иных продуктов. Ведь ребенок еще не знает, что съедобно, а что нет. Первые 3 года жизни ребенка уходят на определение съедобности всех веществ, находящихся вокруг него. У ребенка в мозге составляется карта съедобности предметов. Поэтому ребеночек может подползти к тапочку и попробовать его на съедобность. Причем так делают почти все животные.

Все знают, что в первые 2–3 года жизни ребенка он все тянет в рот, интересуясь, можно это есть или нет. Так происходит потому, что формирование принципов кормовой базы идет на рефлекторном уровне, мозг здесь не участвует. А для того, чтобы ребенок составлял файлы съедобности пищи, он все должен попробовать, поэтому ругать его, бить по попке, говорить, что это плохо, — нельзя, этим вы калечите психику ребенка.

Для вас кошачий хвост несъедобен, а для него — это, возможно, съедобный продукт. Или, например, какашка — ребенок может и ее попробовать. Ничего страшного в этом нет — попробовал, выплюнул. Вы ему скажите, подстегните его: «Это нельзя, это — кака, кака». Простые односложные или двухсложные слова — праязык. Но это вовсе не ужас, это закон природы.

В издательстве АСТ вышла книга «Разумный биохакинг Homo sapiens: физическое тело и его законы»

Оборотная сторона изучения съедобности — это инфекция

На формирование файлов съедобности уходит несколько лет. Но обратной стороной медали, когда ребенок все тащит в рот, является инфекция. Вокруг нас кишат болезнетворные бактерии, грибы, простейшие одноклеточные — лямблии и амебы! Жуть берет, когда начинаешь учить микробиологию!

Оборотная сторона изучения съедобности — это инфекция. Рот — это самое грязное место организма. Самое грязное. Грязнее рта нет ничего. Даже отверстие ЖКТ с другого конца организма менее грязное, нежели ротовая полость. Что должно сделать тело, учитывая, что оно об этом знает? Нужно как-то защититься от инфекции.

Защита от инфекци осуществляется двумя путями. Первый путь — иммуногенный. С помощью иммунной системы нужно выстроить эшелонированную оборону, грубо говоря — лимфоузлы полости рта. Лимфоидная ткань полости рта — это небные миндалины, которые у всех располагаются в глоточном кармане по обеим сторонам от глотки. Первое, что смотрит врач, когда вы разеваете рот и высовываете язык, это состояние ваших глоточных миндалин. Что это такое? Это лимфоидная ткань, вырабатывающая огромное количество иммунных клеток.

Вторая зона иммунологического синтеза — это аденоиды. Аденоидная ткань находится в задней части полости носа, чуть выше миндалин за мягким нёбом, через рот не видна. Мощное образование лимфоидной ткани, смысл и цель которой выделять иммунные клетки, чтобы они, распространяясь по слизистой носа и рта, убивали инфекции. Но есть одно маленькое «но». Иммунная клетка убивает инфекцию медленно. Медленно потому, что сначала она должна решить: «свой» или «чужой». На это уходит время.

Эффект первой встречи

Есть еще один процесс — обучение иммунной клетки. Чтобы иммунная клетка хорошо работала, она должна иметь опыт встречи с данным возбудителем или быть обученной заранее в процессе созревания. Таким образом, если она уже встречалась с возбудителем, а значит, уже имеет опыт, она быстро его отследит, а если иммунная система столкнулась с возбудителем в первый раз, она, вообще, начинает тормозить и решает вопрос примерно за 72 часа.

Это так называемые иммунологические реакции с замедленной чувствительностью, или эффект первой встречи. Поэтому после повторной встречи мы знаем, что уже можем не заболеть этой болезнью. А вот первая встреча с бактерией — это, как правило, ангина, потому что иммунная система не успевает отреагировать. А если пища у нас в полости рта находится всего 10–15 секунд, потом мы ее глотаем, мы не можем надеяться только на лимфоидную иммунную ткань и не сможем выставить надежный барьер.

Эффективное вещество против всего

Второй путь. В полости рта у нас работает удивительное вещество, которое одинаково эффективно против главных возбудителей инфекций: бактерий, грибов и простейших, или по-другому — одноклеточных. К бактериям относятся все известные виды: стафилококки, стрептококки, клебсиеллы, кишечные палочки и прочая дрянь. К грибам — гриб Кандида. актиномицеты и спорообразующие формы, и еще миллионы и миллионы видов живых существ. И вот все эти грибы, плесневые, дрожжевые, гнилостные — все, что нарастет на булке и на ржаном хлебе и покроется плесенью. Безусловно, от них надо защищаться. Самих грибов мы можем не увидеть, но споры их есть практически везде.

Природа настолько мудра, что она выработала средство одинаково эффективное от всех этих трех форм. Называется это средство «лизоцим». Лизоцим — это белок. Белок этот особенный, он работает в щелочной среде. В полости рта у нас в норме щелочная среда. Температура его действия в диапазоне от 36–37 градусов до 22–24 градусов. Даже если на улице зима и мы широко открываем рот, а в полости рта у нас температура ниже, чем температура тела, лизоцим все равно продолжает работать. Одна молекула лизоцима эффективна против всех трех возбудителей. Каждая молекула лизоцима может уничтожить все три за счет трех активных центров. И чем щелочнее реакция среды, тем эффективнее работает лизоцим.

Поэтому главным средством его активации является ощелачивание полости рта. Самое главное слово в понятии «лизоцим» — это белок. В сутки наши четыре слюнные железы: две подчелюстные, две околоушные — выделяют до 1,5 литра слюны, в которых содержится 1 литр лизоцима. Фактически лизоцим является ничем иным, как самым распространенным защитным белком в организме. Но если мы выделили его в полости рта и тут же проглотили, то нам нужна следующая порция, потом еще и еще. А лизоцим двинулся дальше, активировался, и все что ушло из полости рта, попало в желудок. В желудке он уже не работает, потому что там кислая среда. Соответственно, в сутки надо вырабатывать 1 литр лизоцима.

А его синтез будет зависеть от наличия белка в организме — чем меньше белка вы едите, тем меньше лизоцима. Поэтому самый лучший лизоцим в мире у плотоядных хищников, кошек и собак. Что делает кошка и собака, когда у нее проблемы с инфекцией? Зализывает раны. Полизала — и все прошло. Чтобы выразить свою любовь, собака вылизывает вам руки и лицо. А если у нее есть подозрение, что у вас где-то инфекция, она подходит и вылизывает вашу ранку — и это самое ценное, что она может для вас сделать. Она делится с вами своим ценным защитным белком. Облизать на собачьем языке — это значит с любовью позаботиться о члене стаи (семьи).

Поцелуй — это подарок

В этом же состоит и биологический смысл поцелуя. Например, побежал ребеночек, упал, ударился, идет кровь. Что делает мамочка? Хватает его на ручки и целует место ушиба, то есть обрабатывает его лизоцимом. Если я испытываю повышенные эмоции к человеку, мне хочется его поцеловать. Смысл: дать любимому самое дорогое, что у меня есть. А что у меня есть дороже моего защитного лизоцима? Поцелуи — рефлекторные движения в лизоцимную зону, потому что организм точно знает — лизоцим ему поможет.

Рефлекс поцелуя, рефлекс обработки лизоцимом у всех одинаков. Если мы случайно ударили палец, первое рефлекторное действие — засунуть его в рот. То есть поместить в лизоцимную зону — зализать рану. Даже если ранка открытая, мы ее уже обработали, продезинфицировали.

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