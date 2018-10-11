Можно ли лечиться в десять раз дешевле: Чем заменить многие дорогие лекарства

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-11T17:53:31+03:00

У многих популярных и зачастую недешевых лекарств есть более бюджетные альтернативы. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В аптеках традиционный осенний аншлаг. Покупатели потянулись за средствами от простуды. Наши соотечественники, как известно, очень любят лечиться, редко в какой стране мира встретишь такое количество аптек. У нас можно свободно купить огромное количество самых разнообразных препаратов. Конечно же, аптечные фармацевты будут предлагать что подороже - у них работа такая. Но вы должны помнить, что у многих популярных и зачастую недешевых лекарств есть более бюджетные альтернативы - так называемые дженерики.

КОМПЕТЕНТНО

Что такое дженерик?

Это препарат, который полностью биоэквивалентен (то есть имеет одинаковые фармакологические свойства) оригинальному препарату. Например, Ибупрофен является дженериком Нурофена.

Чем он отличается от оригинального препарата?

Помимо действующего вещества в состав дженерика входят различные добавки, наполнители, красители и прочие вещества, которые у оригинального препарата и дженерика могут отличаться.

Требования к качеству и условиям производства дженериков - такие же, как и в случае с оригинальными препаратами.

Почему дженерики дешевле?

Оригинальные препараты – это всегда новая разработка, своеобразное открытие фармацевтической компании. В это вложено огромное количество средств на разработку, проведение многочисленных клинических исследований.

Разработка и клинические исследования, продвижение и запуск дженериков стоят существенно дешевле.

В чем подвох?

Разница в составе оригинального препарата и дженерика может влиять на безопасность последнего, а иногда даже на эффективность. Поэтому прием дешевых дженериков с большей вероятностью может сопровождаться развитием побочных эффектов.

Чем можно заменить дорогие лекарства