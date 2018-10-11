На разрыв «Сердца мира» и всех других органов

СЕГОДНЯ 19:01 2018-10-11T19:04:36+03:00

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Варшавский фестиваль - престижное кинособытие класса «А», дающее довольно широкую панораму актуальных явлений мирового и европейского кино с понятным упором на Восточную Европу. В официальной программе - несколько полнометражных конкурсных секций: помимо главной и конкурса первого и второго фильма, есть программа под названием Free Spirit («Свободный дух»), в которую собраны наиболее вызывающие, актуальные и вольнодумные фильмы сезона и в жюри которой в этом году заседает ваш кинообозреватель.

В главном конкурсе от России участвует фильм «Два билета домой» Дмитрия Месхиева - мелодрама на разрыв аорты (и всех других органов). Она повествует о детдомовке Любе (Мария Скуратова), которую на пороге совершеннолетия и выданной государством квартиры, предает любимый мужчина. Но Люба недолго глотает горькие девичьи слезы: скоро в ее жизни случится така-ая мелодрама, что несчастная любовь к подлецу быстро отойдет на второй план. Люба узнает, что ее мертвый отец вовсе не мертв. Что он страшный уголовник, которого как раз в ближайшие дни выпустят из тюрьмы. Недолго думая, Люба отправляется в путь, желая выследить горе-папашу, который имеет угрюмый вид Сергея Гармаша в довольно сомнительного вида парике. Рискуя быть изнасилованной уголовником (ведь тот не знает, что она его дочь), Люба героически идет с ним на сближение. Но не стоит ставить клеймо даже на самых отпетых с виду преступниках, - призывает фильм: у любиного отца, конечно, имеются и своя драма, и даже своя правда. Гармаш, участвовавший в написании сценария, наверняка вдохновлялся трагической ролью Василия Шукшина в «Калине красной», но драме его персонажа почему-то сопереживаешь не так сильно.

Фильм «Сердце мира» Наталии Мещаниновой победил на "Кинотавре 2018".

В конкурсе первого и второго фильма представлена одна из лучших отечественных картин года - «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, победительницы «Кинотавра-2018». Ни на кого не похожий талант позволил ей разглядеть «сердце мира» в затерянной в российской лесной глуши притравочной станции, где живут бок о бок люди и звери. Отношения людей напряжены - кто-то пьет, кто-то не может отойти от травм детства, кто-то испытывает по отношению к ближнему не совсем коллегиальные чувства, да и в задаче притравливания собак на лис вроде бы нет ничего особенно благородного. Кипящие на этой самодостаточной, почти как Ноев ковчег, звероферме, нешуточные страсти обостряются до предела, когда в этот микрокосм вторгаются пришлые. В данном случае - зоозащитники. Люди, которые знают «как надо», ввергают в хаос это гармонично существующее по своим законам «хозяйство», в котором можно усмотреть метафору хоть страны, хоть мира. Заложенные в это кино смыслы могут быть вполне себе «консервативны» (какие-то вещи сказались как будто бы сами собой, без желания авторов), но берет оно отнюдь не идеологией, а редким подключением чувств зрителей к каким-то невероятно осязаемым переживаниям персонажей.