Стычкин показал подросшую дочь

СЕГОДНЯ 20:44 2018-10-11T20:46:29+03:00

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В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера криминальной комедии Ивана Курского «Газгольдер. Клубаре».

Одной из изюминок фильма, работа над которым продолжалась около 3-х лет, является то, что все его персонажи общаются рифмами. Все диалоги, кстати, придуманы поэтом Олегом Грузом.

В главных ролях там сыграли рэпер Баста и популярный актер Евгений Стычкин. Последний пришел на показ вместе с женой — популярной актрисой Ольгой Сутуловой и 14-летней дочерью от первого брака.

Александра Стычкина - дочь Евгения и его бывшей жены пианистки Екатерины Сканави.

Саша тоже пианистка. И несмотря на свой юный возраст, Александра Стычкина уже выступает на сцене с легендами. К примеру, на одном из концертов она выступала вместе с Владимиром Спиваковым.

Рэпер Баста пришел тоже с семьей. Музыканта поддержала жена Елена.

- Я не могу назвать фильм «Газгольдер. Клубаре» рэп-мюзиклом. Это какой-то новый жанр. И не считаю, что кино получилось бандитское. Включите телевизор! В фильме происходит то, что происходит вокруг нас. Это наша жизнь. Но все-таки там есть и любовь, счастье, - объяснился перед журналистами Баста.

Баста с женой Еленой.Фото: Мила СТРИЖ

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Картина «Газгольдер. Клубаре» рассказывает об известном столичном промоутере Артуре, чья праздная жизнь заканчивается, когда он переходит дорогу могущественному банкиру. Предприимчивые менты объявляют на парня охоту, его ставят на счетчик в самое «горячее» время: он ввязался в большую аферу со строительством модного ночного клуба «Клубаре». Судьба Артура зависает между тюрьмой, смертью и шансом сорвать реальный джекпот и это – только начало его проблем…

По словам режиссера фильма, Ивана Курского, у главного героя, которого играет Евгений Стычкин, есть реальные прототипы, все они известные деятели российской клубной индустрии: «Артур – это такой собирательный персонаж. Что-то в нем есть от меня, что-то от Гулливера, что-то от Горобия» – признается режиссер.