Константинополь снял с главы украинских раскольников Филарета анафему: ждет ли Украину теперь и религиозная война

11 Окт. 22:47 2018-10-11T23:22:22+03:00

Глава так называемого Киевского патриархата Филарет Денисенко был предан анафеме со стороны РПЦ еще в 1997 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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1. С чего все началось?

С 1990-х годов украинские власти пытались вслед за независимостью политической получить и независимость духовную. На церковном языке - автокефалию. При поддержке тогдашнего президента Кравчука в незалежной появился не признанный никем в православном мире "Киевский патриархат" во главе с Филаретом (Денисенко). Украинская православная церковь тогда подвергалась вспышкам насилия, особенно на западе страны, многие храмы были захвачены, а священники убиты. С приходом к власти Петра Порошенко идея автокефалии превратилась в "идею фикс". Несмотря на то, что канонической церкви она не нужна (а к ней причисляют себя свыше 80% украинцев), он обратился с соответствующей просьбой (хотя светская власть на это права не имеет) в Константинопольский патриархат. Туда, поскольку это первая в диптихе автокефальная православная церковь, хоть и де-факто очень малочисленная.

В сентябре Константинопольский Патриарх Варфоломей направил в Киев двух своих экзархов для запуска процесса, а предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий потребовал от них немедленно покинуть чужую страну. Русская православная церковь в ответ, по сути, пошла на разрыв дипломатических отношений с Константинополем, приостановив поминовение Варфоломея за богослужениями и свое участие во всех структурах, где председательствуют его представители.

2. Что произошло 11 октября?

11 октября - последний день заседания Священного Синода Константинопольского патриархата, от которого многие ожидали громкого и непредсказуемого по последствиям решения - предоставления автокефалии Украинской православной церкви (независимости от Московского патриархата). И, увы, дождались запуска процесса. Для начала с лидера украинских раскольников - главы так называемого "Киевского патриархата" Филарета (Денисенко) сняли анафему. А заодно и с главы еще одной раскольничьей структуры - "Украинской автокефальной православной церкви" - митрополита Макария. Последняя сотрудничала с гитлеровцами, эмигрировала и снова подняла голову с развалом Советского Союза.

Примечательно здесь то, что анафеме Филарета в 1997 году предала Русская православная церковь, а все остальные Поместные православные церкви (всего их 15) ее признали. В решении Архиерейского Собора РПЦ, в частности, говорилось: «Монах Филарет не внял обращенному к нему от лица Матери-Церкви призыву к покаянию и продолжал в межсоборный период раскольническую деятельность, которую он простер за пределы Русской православной церкви, содействуя углублению раскола в Болгарской православной церкви и принимая в общение раскольников из других Поместных православных церквей».

Еще одно громкое решение Варфоломея - отмена указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

Архиепископ Константинополя и Вселенский патриарх Варфоломей I.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Аннулировать обязательство в Синодальном письме 1686 года, выданном в связи с обстоятельствами того времени, которое путем икономии (смягчения канонов. – Ред.) давало право Московскому Патриарху назначать митрополита Киевского", - сказано в документе, опубликованном в четверг вечером на сайте Константинопольского патриархата.

- Это решение о недействительности этих всех запретов (анафемы. - Ред.) дает нам возможность теперь объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться, и объединиться с "Украинской автокефальной церковью", - объявил следом Филарет.

3. Имеет ли Константинопольский Патриарх право принимать такие решения?

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед, профессор МГЛУ:

- Не имеет права. Он подменяет каноническое право правом сильного. Но зря они считают нас слабыми. В эту игру можно играть вдвоем. По сути, это объявление войны и раскол мирового православия.

Алексей ВЕЛИЧКО, специалист по церковному праву и византинистике, доктор юридических наук:

- Имеет место коллизия двух интересов и двух прав. Мы считаем, что Киевская митрополия отошла к нам законно в XVII веке. Греки считают, что решение было нелегитимным. Отсюда разность позиций. Для РПЦ это решение - узурпация власти со стороны Варфоломея.

4. Чем ответит Москва?

Приостановление молитвенного поминовения Патриарха Варфоломея и участия в структурах, где председательствуют его представители, Русская православная церковь тем самым включила Константинополю "желтый свет". Теперь, видимо, включается "красный". И следующий шаг - уже раскол во всемирном православии.

Владимир ЛЕГОЙДА, официальный спикер Русской православной церкви:

- Константинопольским патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя. Иначе нельзя оценить заявление Константинополя о вступлении в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от церкви. Священный Синод Русской православной церкви на ближайшем заседании 15 октября в Минске даст надлежащую оценку этого деяния.

Роман СИЛАНТЬЕВ:

- Эта история может закончиться уже анафемой самого Варфоломея. Прецеденты уже были. Например, в случае с митрополитом Киевским и всея Руси Исидором, который прославился тем, что продавался католикам, пытаясь заключить в XV веке унию с Римско-католической церковью. Бежал потом от нас в Италию. Надо собрать Всеправославное совещание и покончить с этим.

Алексей ВЕЛИЧКО:

- Было много случаев, когда Патриархов предавали анафеме Поместные соборы. Если Поместные православные церкви увидят в действиях Кнстантинопольского Патриарха антиканонические или антицерковные мотивы, то почему нет? Вопрос в другом: если Московский патриархат предаст его анафеме, признают ли ее другие? Боюсь, что здесь единства не будет и далеко не все признают наше радикальное решение. Хотелось бы, чтобы наш ответ был дан с чувством наличия позиции и в то же время был максимально корректным. Без расчета на то, что весь православный мир объявит Константинополю войну. Этот вопрос нужно решать сообща на всеправославном собрании, а не в рамках противостояния.

5. Что говорят о ситуации на Украине остальные Поместные православные церкви?

Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН, глава Отдела внешних церковных связей РПЦ:

- Очень ясно стало в последние недели, что ни одна Поместная церковь в этой авантюре Константинополь не поддерживает. Даже те раскольнические группы, которые могут стать основой новой автокефальной церкви, пока не объединились между собой не выразили какого-то ясного понимания того, какой должна быть эта автокефалия. Например, Филарет Денисенко на три недели уехал в США (до этого он ездил в Вашингтон с просьбой предоставить Киеву летальное оружие. - Ред.) и даже не принял этих экзархов Константинополя. Это свидетельствует о том, что почвы для того, чтобы кому-то предоставлять автокефалию, на сегодня на Украине нет. Этого очень желают украинские гражданские власти, но автокефалия - чисто церковный термин. Автокефалия никогда не предоставляется гражданским властям. Украина как государство уже давно автокефальна, это независимое государство, но статус церкви должен определяться самой церковью, а сегодня большинство православных верующих Украины не хотят никакой автокефалии, не просят об автокефалии и не примут ее.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

6. Высока ли вероятность захвата Киево-Печерской и Почаевской лавр и горячего конфликта уже на религиозной почве? Ранее радикалы объявляли, что такие попытки предпримут 14 октября - в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и день защитника Украины.

Алексей ВЕЛИЧКО:

- Высока. Киевская власть не расположена к дружбе с Москвой и не будет препятствовать захватам. Не знаю, что можно этому противопоставить, кроме увещевания и молитвы. Не вводить же России войска. А против вставшей на пути у радикалов паствы всегда можно направить полицию, назвав ее московскими агентами.

Роман СИЛАНТЬЕВ:

- Угроза фактически стопроцентная. Отобьют ли наши обители - сложно сказать. Но кровь прольется с высокой долей вероятности. Не исключаю, что в ситуацию еще может вмешаться президент Турции Эрдоган. Константинопольский патриархат ведь расположен в Стамбуле, Варфоломей ранее поддержал его врага - сбежавшего в США оппозиционера Гюлена. Во время путча Варфоломей даже сбежал из Стамбула. Как минимум он знал о заговоре против Эрдогана. А такие вещи не прощаются.

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