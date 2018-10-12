2018-10-12T13:48:44+03:00
В мире

Тренер призвал целый город не кормить его толстого ученика

Теперь подопечный, как ни крути, не может сорваться с диеты - никто не продаёт ему вкусняшки
Александра ЛЯБИНА
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Дибси (справа) и его тренерДибси (справа) и его тренерФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В свои 27 лет Дэррен Макклинток (по прозвищу Дибси) весит почти 200 килограммов. Он не помещается на водительском сидении. Покупает в самолёте целых два места. Не может подобрать одежду в обычных магазинах. Список его неприятностей из-за лишнего веса можно продолжать очень долго... Но главную проблему недавно озвучили врачи: «Долго в таком весе не протянешь».

Услышав это, Дибси решился на борьбу с ненавистными килограммами. Он написал самому знаменитому тренеру своего города (Мидлсбро, Великобритания) - Майку Хинду. Тот проникся историей и решил помочь парню. Совершенно бесплатно!

Первое, что Хинд сказал ученику: «Невозможно похудеть без диеты» Это, конечно, банальная истина. И Дэррен о ней был давно наслышан. Но нет-нет, да срывался на фастфуд...

Тренер не морит Дибси голодом. Просто пытается упорядочить его рацион. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тренер не морит Дибси голодом. Просто пытается упорядочить его рацион.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тогда тренер пошёл ва-банк. Он понёс во все кафе, рестораны и магазины города листовки. На них фото его толстого ученика и подпись: «Спасите Дибси! Он гибнет от ожирения. Не давайте этому человеку есть».

На листовке написано: Спасите Дибси! Он гибнет от ожирения. Не давайте этому человеку есть

На листовке написано: Спасите Дибси! Он гибнет от ожирения. Не давайте этому человеку есть

Дэррен не обиделся на тренера за такие категоричные методы. Он понимает, что Хинд тем самым спасает ему жизнь.

Дибси (второй справа) пытается начать новую жизнь - где есть место правильному питанию и тренировкам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дибси (второй справа) пытается начать новую жизнь - где есть место правильному питанию и тренировкамФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я себя сильно подвёл, - рассказал Дибси в интервью Mirrror. - Но теперь мне дан шанс всё исправить. Я постараюсь сделать для этого всё возможное.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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«Комсомолка» узнала у занесенного в Книгу рекордов Гиннеса жителя Нальчика секреты его диеты и тренировок (подробности)

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