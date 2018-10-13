«Сам загнал себя в угол»: За сокрытие денег при разводе Денису Глушакову грозит уголовное дело
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков допустил ряд серьезных ошибок в ходе бракоразводного процесса со своей супругой, который теперь может обернуться для него уголовным преследованием.
Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены футболиста Дарьи Глушаковой.
Юрист напомнил, что после скандала с посещением сауны, семейные проблемы футболиста вышли в публичную плоскость, как результат — Дарья Глушакова подала иск о расторжении брака и определении места жительства детей с ней.
Заявление поступило в московский суд по месту жительства Дарьи, ее детей и фактическому месту проживания Дениса Глушакова.
У супругов две дочери. Фото: личный архив Дарьи Глушаковой
«Почему о расторжении брака, то думаю, всем понятно: Денис неоднократно изменял, и когда это стало общеизвестно, уже невозможно было терпеть...Почему Дарья считает, что две дочери должны проживать с ней? Во-первых, они и так с ней проживают, во-вторых папа занимается спортом, ездит на сборы, тренировки, а Дарья находится в декрете», - пояснил Жорин.
Также он добавил, что младшей дочери Глушакова всего полтора года, и забирать ее у матери «было бы неправильно».
После подачи иска, как изволил выразиться господин Жорин, «начались чудеса»:
Во первых, Денис Глушаков попытался перенести суд в Ростовскую область, подав аналогичный иск в родном городке Миллерово. По всей видимости футболист рассчитывал, что отстоять свои интересы будет легче там, где его хорошо знают и любят, предполагает адвокат.
Однако маневр не удался, и Миллеровский суд передал дело в Москву.
Во-вторых, футболист, получающий 17 млн рублей в месяц, потребовал от супруги алименты в размере 80 тысяч рублей, несмотря на то, что она находится в декретном отпуске.
После скандала с посещением сауны, семейные проблемы футболиста вышли в публичную плоскостьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Когда перенести суд в Миллерво не получилось, Денис Глушаков начал выводить средства с общих семейных счетов, что можно считать его третьей, и самой грубой ошибкой.
По оценке Жорина, футболисту удалось утаить около 200 млн рублей, прежде чем представители Дарьи Глушаковой подали иск о разделе совместного имущества и ходатайство об обеспечительном аресте на счета, недвижимость и автотранспорт, принадлежавшие семье Глушаковых.
В итоге суд удовлетворил ходатайство, при этом обеспечительные меры коснулись только активов под контролем Дениса Глушакова. Но операции с арестованными счетами после этого продолжились.
«Были выведены еще 100 млн рублей. Итого — около 300 млн рублей совместно нажитых средств было выведено с общих счетов семейных. Это уже серьезное нарушение, здесь уже вопрос возникает как к самому Глушакову, так как нарушение прямого запрета суда влечет за собой уголовное наказание, также вопросы возникают со стороны Центрального банка к тем банкам, которые не выполнили запрет суда», - подчеркнул Жорин.
По мнению адвоката, Денис Глушаков «сам себя загоняет в угол».
«Вместо того, чтобы расторгнуть брак и поделить имущество в соответствии с законом, он каждый раз предпринимает попытки каких-то «фокусов», но настолько прозрачные и очевидные, что возникает большое количество вопросов: либо его подставляют его советчики, либо это его личная инициатива.
Но мы видим, что он действительно рискует понести уголовное наказание, если те обстоятельства, о которых я сказал, найдут документальное подтверждение. А мы, безусловно, запросим еще раз выписки, и в случае, если это соответствует действительности, мы подготовим заявление в правоохранительные органы, по итогам проверки должны будут вынести процессуальное решение, есть ли состав преступления в этих действиях (Глушакова)», - заключил юрист.
Ранее стало известно, что 24 сентября Денис Глушаков подал в районный суд Миллерово иск к своей супруге с требованием развода и алиментов на содержание детей. Однако ответчику удалось убедить судей, что дело должно рассматриваться по месту проживания семьи в Москве.
Дарья Глушакова. Фото: Instagram
КСТАТИ
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