2018-10-14T16:31:09+03:00
В мире

На греческом острове снесли крест, чтобы не обидеть мигрантов

Крест установили недавно в память о погибших у берегов Лесбоса - в числе которых было и множество приезжих
Татьяна БЕЗРУКОВА
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Сломанный крест на острове Лесбос. ФОТО LesvosnewsСломанный крест на острове Лесбос. ФОТО Lesvosnews
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На днях представители прогрессивной общественности греческого города Лесбос одержали очередную победу в борьбе за толерантность. Они добились сноса креста, возвышавшегося над гаванью. Смысл? Чтобы не оскорбить чувства прибывающих на остров мигрантов.

Стоит отметить, что крест на том месте установлен совсем недавно. Место опасно для купания, многие погибали. Особенно много утонувших как раз среди гостей, которых, оказывается, так легко обидеть и оскорбить. Вот и решили греки отметить место и почтить память погибших, какой бы веры они ни были.

Но активисты не дремлют. Они быстро составили письмо мэру острова с требованием убрать это «уродство». По их мнению, крест должен быть «символом Христианства, любви и жертвенности», а в данном случае он почему-то больше напоминал им о расизме.

Крест был установлен в память о погибших в море. ФОТО Lesvosnews

Крест был установлен в память о погибших в море. ФОТО Lesvosnews

Власти, видимо, побоялись раздувать скандал и тихонько ночью крест снесли. Если бы подобное произошло, скажем, в славной запредельно толерантной Дании, никто бы и не удивился. Если уж рождественские елки убирают, то что говорить о крестах? Но Греция? С их трепетным отношением к вере...

Правда, по сообщению греческих изданий, вся эта история сильно возмутила простых местных жителей, уставших от бесчисленных гостей из Африки и Ближнего Востока и связанных с этим неудобств. Но власти пока молчат.

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