Пять неизвестных фактов о Николае Баскове

СЕГОДНЯ 01:25 2018-10-15T01:27:05+03:00

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Трудно поверить, что сегодня неунывающий «человек-праздник», «золотой голос» Николай Басков отмечает 42 день рождения. Казалось, только вчера Москва была увешана афишами молодого красавца с вызывающим слоганом «Мне 25».

Кстати, если вы не в курсе, в самом начале карьеры фамилия Николая звучала несколько иначе - БаскОв, с ударением на втором слоге.

А потом на юбилейном вечере памяти Лемешева, ведущая Галина Преображенская выдала: «Коленька, ну какой же ты БаскОв, ты БАсков!»

Маленький Николай Басков с родителями

Родители Николая с тех пор тоже БАсковы. Вообще в Николае намешано много кровей — русская, украинская и даже, не поверите, турецкая (прабабушка певца была турчанкой).

В день рождения Николая мы вспомнили еще пять ярких фактов из его биографии.

1) Сегодняшний именинник — рекордсмен по количеству дуэтов. С кем только не пел Басков: София Ротару, Таисия Повалий, Монсеррат Кабалье, Валерия и многие другие.

Николай с самого детства мечтал записать песню с Аллой Пугачевой. И эта мечта тоже исполнилась. С АБ он записал дуэт «Давай дружить». Чуть позже Пугачева скажет о Баскове, отметив его добрый нрав: «Прежде всего это певец, на которого смотришь и улыбаешься».

Давай с тобой дружить - Алла Пугачёва и Николай Басков.

2) Николай Басков — единственный артист в мире, кто спел после ухода Фредди Меркьюри легендарную «Барселону», стоя на сцене вместе с великой Кабалье и ее дочерью Монситой.

Кстати, Монсеррат Кабалье считала Николая своим вокальным сыном и дружила с ним до последних своих дней.

Монсеррат Кабалье считала Николая своим вокальным сыном

3) На нашей эстраде, наверное, только Баскову удалось за полтора года похудеть на 22 кило. Изменить себя артист решил к премьере своего шоу «Игра». Невероятная сила воли, специальное питание, процедуры (массаж) и спорт помогли артисту прийти в отличную форму, которую он держит и по сей день.

4) Как оказалось, наш «натуральный блондин» - многократно народный.

Николая наградила этим почетным званием Россия, Украина, Молдова, Белоруссия, Чечня, Ингушетия.

Плюс ко всему Басков — самый молодой народный артист в современной России. Народным он стал в 32 года.

Родители Николая Баскова. Фото: Ольга ФОМИНА

5) Когда Николаю было едва за 30, он спел сложнейшую арию Канио в опере «Паяцы». Теноры называют эту партию кровавой, настолько она сложна. Поэтому берутся за нее лишь 40-летние мастера. Все сомнения Баскова тогда развеяла Кабалье. Монсеррат была уверена, что ее ученик справится. И не ошиблась.