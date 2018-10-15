2018-10-15T14:09:34+03:00
Звезды

«Я замужем»: Оксана Акиньшина передумала разводиться

Актриса проговорилась об этом своим поклонникам в соцсетях
Ирина СУХАНОВА
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Арчил Геловани и Оксана Акиньшина поженились в 2012 году.Арчил Геловани и Оксана Акиньшина поженились в 2012 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Оксана Акиньшина окончательно запутала поклонников: в августе актриса через свой Инстаграм объявила о разводе с мужем, продюсером Арчилом Геловани. И почти тут же 31-летняя звезда экрана улетела в Грецию отдыхать с детьми... и со своим супругом. «Ну не отменять же отпуск, воссоединились ради детей», - решили тогда фолловеры Акиньшиной. Тем более, что параллельно артистка принялась флиртовать в соцсетях с своим бывшим возлюбленным — лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. И вот теперь, похоже, Оксана все-таки решила сохранить семью и отменить развод. Об этом она рассказала, общаясь с поклонниками в Инстаграме.

Один из подписчиков написал актрисе в комментариях: «Раз, два, три, четыре, пять — Шнуров холостой опять», намекая на возможное воссоединение Акиньшиной с экс-бойфрендом. На что Оксана коротко ответила: «Я замужем». Из этого поклонники сделали вывод, что Акиньшина и 43-летний Геловани передумали разводиться. В комментариях супругов поздравляют с примирением и желают им долгих лет совместной жизни.

Объявив о разводе, 31-летняя звезда экрана улетела в Грецию отдыхать с детьми... и со своим супругом. Фото: Инстаграм.

Объявив о разводе, 31-летняя звезда экрана улетела в Грецию отдыхать с детьми... и со своим супругом. Фото: Инстаграм.

Отношения Акиньшиной и Шнура продолжались до 2007 года, когда Оксана познакомилась со своим первым мужем — Дмитрием Литвиновым, гендиректором пиар-компании «Планета-Информ», которому она родила сына Филиппа. В 2012 году Акиньшина вышла замуж во второй раз, за продюсера Арчила Геловани и родила супругу сына Костю. Выйдя замуж за Геловани, актриса отказалась от светской жизни и перестала посещать вечеринки, которые она раньше так любила. В январе 2017 года Оксана стала мамой в третий раз: актриса родила дочь Эмму.

Как только девочке исполнилось три месяца, артистка переехала с мужем и младшими детьми в Европу. Акиньшина и Геловани решили отдать среднего сына Костю учиться в частную школу в Швейцарии. Целый год Оксана прожила в швейцарских Альпах, в небольшом курортном городке Виллар-сюр-Оллон, популярном среди туристов-горнолыжников. В одном из последних интервью актриса рассказывала, что ей было очень скучно в Швейцарии. Оксана призналась, что не знает, выдержит ли она еще год жизни простой швейцарской домохозяйки.

Напомним, Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров жили вместе два года: юной актрисе было всего 15 лет, когда она встретила умудренного опытом музыканта. Решение расстаться принял Шнуров, разрыв дался Акиньшиной непросто.

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