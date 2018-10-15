Сериал «Светлана»: Принцесса огорошена

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-15T15:10:23+03:00

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Папа — каторжник, мама — гимназистка. Звучит не очень, правда? А если так: папа управляет шестой частью суши и выигрывает величайшую в истории войну, а мама стреляет себе в сердце из Вальтера? Тоже не позавидуешь.

Хотя жизнь Светланы Аллилуевой, родной дочери товарища Сталина и сотрудницы «Правды» Надежды Аллилуевой, многие считали весьма завидной. На первый взгляд. Но если копнуть глубже — это была противоречивая судьба навсегда лишенной внутренней свободы женщины. Для которой советский рай очень быстро обратился адом кочевничества и муками воспоминаний. Аллилуева написала несколько книг мемуаров, в том числе на которых и основан сюжет сериала «Светлана» (Первый).

Начиналось все прекрасно. Как и у всех нас в детстве.

Папа носил Свету на руках, звал ее «Сетанкой» (Светланкой), Хозяюшкой и Воробушком. Если обычные дети в СССР в 20-30-е годы играли в кубики дома, дочь Сталина играла в классики на кремлевской брусчатке и вместо записок отцу писала настоящие приказы. Издавала рисованные пожелания, обязательные к выполнению. Например: «приказываю тебе позволить мне пойти со тобой в кино».

— Отец подписывался во всех письмах ко мне одинаково: «Секретаришка Сетанки-хозяйки бедняк И. Сталин», — вспоминала Аллилуева в книге «Двадцать писем к другу». — Надо объяснить, что это была игра, выдуманная отцом. Он именовал меня «хозяйкой», а себя самого и всех своих товарищей, бывавших у нас дома почти ежедневно, — моими «секретарями», или «секретаришками». Не знаю, развлекала ли эта игра остальных, но отец развлекался ею вплоть до самой войны. В тон его юмору я писала ему «приказы».

В этих шутках была только доля шутки и код, заложенный в девочку сызмальства, потому что товарищ Сталин звал дочь «хозяйкой Кремля», а все остальные — кремлевской принцессой. Без преувеличений так и было. Отец пытался всячески заменить дочери мать, застрелившейся после публичной ссоры с ним. Разумеется, Сталин осознавал тяжесть потери и вины тоже и признавался Светлане, что она сильно напоминает ему ее мать. Потому и не отпускал до конца жизни от себя. Один из самых жестких правителей в истории становился пластилиновым големом рядом со Сетанкой: выполнял «приказы», ходил с дочкой во МХАТ и Малый театр, смотрел с ней «Чапаева» и «Волгу-Волгу» в Кремле — в кинотеатре, оборудованном в помещении бывшего зимнего сада — ласково целовал перед сном. По ее словам, «это была чисто грузинская, горячая нежность к детям».

«С войной все это рухнуло и, когда я стала старше, — возникли трения и разногласия», — писала Аллилуева.

Все просто.

Как в жизни Сталин любил Свету... Фото: Public Domain/Wikimedia Commons

Сетанка выросла в Светлану с отчеством Иосифовна и фамилией Сталина (сменит на Аллилуеву после смерти отца и развенчания «культа личности») — мерцающим отражением и частицей вождя народов, находящейся под пристальным присмотром. Сталин не проводил кастинг мужей и не приводил в дом «достойных кандидатов». Но достаточно было одного неодобрительного взгляда Иосифа Виссарионовича, чтобы мужчина навсегда исчез из жизни дочери. И не потому что он был тираном, а потому что он был отцом, безраздельно любящим свою Сетанку.

— Нам было важно прожить с ней самый драматичный кусок истории страны от возвеличивания Сталина до ниспровержения Сталина, — объясняет задумку режиссер «Светланы» Евгений Звездаков. — И вынос тела из мавзолея, и 20-й съезд (развенчание «культа личности») — пережить это не глазами, которыми мы сейчас смотрим на исторический персонаж, а так, как она смотрела на отца. Это очень драматично. История страны глазами девочки, а потом и женщины. Впервые мы показали Сталина как любящего папу. Следствием именно сталинской любви стал и кризис личной жизни — поиск некоего абсолютного мужчины, которому она посвятила всю жизнь.

В сериале дочь Сталина сыграла Виктория Романенко, режиссер нашел в ней «интеллект, чертовщинку и грацию» одновременно. А роль первого, сильно любимого мужчины Аллилуевой, выдающегося советского драматурга Алексея Каплера («Три товарища», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия») исполнил Павел Трубинер. Чтобы уйти от прямых сравнений, в сериале его назвали Каплиным. Так, дедушка журналиста Николая Сванидзе — тоже Николай Сванидзе, партийный деятель и дальний родственник первой жены Сталина — получил фамилию Долидзе.

— Драма Светланы заключалась в том, что фигура Сталина над всеми висела как рок, а она в была самым чувствительным объектом, — считает Виктория Романенко. — Потому что в первую очередь для нее он был отцом. Естественно, она понимала: все, что происходило в стране, было сделано его руками. И в семье тоже. Но это был прежде всего отец, которого она очень любила, у нее с ним была крепкая связь. Все было под тотальным контролем. Конечно, ей хотелось свободы.И когда эта свобода появилась, оказалось, что ее мало.

Связь была настолько крепкая, что не разорвалась и после смерти Сталина. Аллилуева посвятила отцу много теплых строк в мемуарах. Но любовь при его жизни и даже после так и не построила. После разрыва с Каплером по, как говорят, настоянию отца был роман с наследником знатного индийского рода, выпускником Лондонского университета Браджешей Сингхом. Познакомились в 1963 году в кремлевской больнице, когда мужчина был неизлечимо болен – эмфизема легких. Пара переехала в Сочи, там индиец и сделал советской девушке предложение. Но в Индию к любимому Аллилуеву не выпустил глава правительства Алексей Косыгин — Сталина уже не было, поэтому из кремлевской принцессы она обратилась в изгоя. Индию дочь Сталина увидела в сопровождении праха мужа, как она его называла. С тех пор началась пора скитаний и жизнь вне Советского Союза: Швейцария, Англия, Франция и в итоге США, где Светлана Иосифовна скончалась в 2011 году в доме престарелых в городе Ричленд (штат Висконсин, США) в возрасте 85 лет. В документах она значилась как Лана Питерс.

— Я так понимаю всех, кто вернулся в Россию после эмиграции из Франции, — вспоминала тягу на родину Аллилуева. — Где жизнь была не такой уж неустроенной. Я понимаю и тех, кто не уехал к родственникам за границу, возвратясь из лагерей и тюрем – нет, не хотят, все-таки, уезжать из России! Как ни жестока наша страна, как ни трудна наша земля, никто из нас, привязанных сердцем к России, никогда не предаст ее и не бросит, и не убежит от нее в поисках Комфорта.

...так и в сериале «вождь народов» (Сергей Колтаков) без ума от дочери (Светлана в детстве - Вета Кондратьева).Фото: кадр из фильма

ЕСТЬ ЛИ НАСЛЕДНИКИ У КРЕМЛЕВСКОЙ ПРИНЦЕССЫ?

Старшая дочь Екатерина отреклась от матери — женщина живет как затворница камчатской глуши в поселке Ключи, носит фамилию Жданова, по специальности вулканолог, ей 68 лет. Средний сын, названный в честь отца Иосифом, стал известным кардиологом и умер в 2008 году. Младшая дочь Ольга, рожденная в браке с американцем Питерсом, тоже сменила имя: ее зовут Крис Эванс. Живет в Сан-Франциско, ей 47 лет.

«Светлана», Первый, понедельник-четверг, 21.45