С кем подготовиться к ЕГЭ: Школьный учитель, репетитор или онлайн-курсы?

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-16T18:02:54+03:00

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Анна Выборнова - преподаватель русского языка в 179-й московской школе. Именно ее ученик Руслан Салимгареев сдал русский на 100 баллов. А потом еще 3 предмета тоже на 100 баллов каждый. В эфире Радио «КП» (97,2 FM) мы попросили Анну Николаевну поделиться секретами успешной подготовки.

Вариант 1. Сами-сами

- Если учитель в школе хороший и ребенок мотивирован учиться, ни в коем случае репетитора брать не нужно! - считает Анна Николаевна. - Я, например, как преподаватель очень обижаюсь, когда моим детям берут репетиторов. Хотя, я понимаю, не в любой ситуации возможно обойтись без дополнительной помощи.

- Но вы знаете, что многие родители берут репетитора не потому, что ребенок так сильно в нем нуждается или учитель откровенно слабый. Они думают: не заплатил, значит, вроде бы и не помог своему сыну или дочери подготовиться.

- Это неправильная политика.

Как понять, нужен репетитор или нет? Есть контрольные работы, которые часто проводятся в старших классах. И если мы видим, что ребенок стабильно пишет их на низкий балл и при этом у него нет никаких медицинских отклонений, тогда понятно - что-то не так. И нужно сначала идти к преподавателю и спрашивать, в чем проблема. И тогда уже решать - может школьный учитель подтянуть или стоит искать репетитора.

Если же ребенок стабильно сдает пробные тесты на 70 - 72 балла, то скорее всего школьный учитель может помочь подготовиться так, чтобы на ЕГЭ результат был значительно выше - от 80 до 100 баллов.

- А если школьный учитель сам не в состоянии подготовить детей к ЕГЭ?

- Может быть такая ситуация: ребенок просто не понимает объяснений учителя. Возможно, они «на разных частотах». Случается, что тот же предмет ученику нужно объяснять другими словами и все у него получится. И тогда крайне рекомендуется найти другого преподавателя, который другими словами, другими способами, другими методиками добьется результата.

Ученики Анны Выборновой сдают ЕГЭ на 100 баллов. Фото: foxford.ru

Вариант 2. Вузовский преподаватель

- Есть родители, которые по старинке ищут репетиторов из того вуза, куда ребенок хочет поступить. Причем желательно из приемной комиссии…

- Не стоит этого делать. Если у преподавателя нет опыта подготовки к ЕГЭ, задания для которого каждый год меняются, результат вряд ли будет высоким. А жить старыми представлениями о том, что преподаватель поможет поступить, подстраховав в приемной комиссии, не стоит. Поступление главным образом зависит сейчас от баллов ЕГЭ и портфолио.

Другое дело, если преподаватель в курсе ЕГЭ. Но и в этом случае не имеет значения, в каком вузе он работает.

Вариант 3. Студент

- Да, я бы рассматривала такую возможность, - соглашается Анна Выборнова. - Мои вчерашние школьники в состоянии подготовить старшеклассников, чтобы абитуриенты успешно сдали ЕГЭ. Студенты сами недавно его сдавали и помнят, как готовились, какие были нюансы. И сдали его успешно.

Вариант 4. Репетитор «за углом»

- Если вы не доверяете школьному учителю, бессмысленно идти к директору и договариваться о смене преподавателя, - предостерегает Выборнова. - Директор, скорее всего, поддержит учителя. Тем более что есть школы, где один-единственный учитель.

Нужно аккуратно выбирать репетитора. Главный критерий - нужно, чтобы он нашел общий язык с ребенком. Родителям нужно четко поставить перед преподавателем цель - чего вы хотите в итоге. Одно дело - хочу, чтобы ребенок грамотно писал, совсем другое - чтобы хорошо сдал ЕГЭ.

Я бы посоветовала договариваться о пробном занятии. Родитель тоже должен прийти на это занятие, чтобы и ребенок, и родитель объяснили, чего ожидают. Учитель должен показать, как он может работать сразу с обоими - и со взрослым, и с ребенком. Дать такие задания, которые будут полезны всем.

- Какие полезные задания могут быть родителю?!

- Например, я даю очень хитрый диктант. Его пишет и ребенок, и родитель. Потом мы обсуждаем результаты обоих. И это часто детей мотивирует учиться лучше: мол, я тебе, мама (папа), докажу, что могу написать грамотнее тебя.

Если после первых двух занятий с репетитором у ребенка возникает ощущение дискомфорта, в этом случае стоит поискать другого учителя.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Вариант 5. Онлайн-школы

В последние время их возникло довольно много. И это на самом деле спасение для старшеклассников из деревень и небольших городов, где просто нет «за углом» сильных учителей.

- На онлайн-курсах, как правило, очень сильные преподаватели, - объясняет Анна Выборнова. - Потому что они «работают лицом». Их видят все. Если такой преподаватель сказал ерунду, его непременно уличат, оставят неприятный отзыв. А после этого у него будет неприятный разговор с организаторами курсов.

- Онлайн означает, что я сажусь перед компьютером и занимаюсь с репетитором один на один, но по скайпу?

- Нет. Обычно проводятся вебинары, когда перед экраном садятся несколько учеников из разных городов. Учитель им рассказывает тему - доступно, понятно. А ребенок в чате может задавать вопросы. Это дешевле, чем нанять репетитора где-нибудь рядом с домом. И используется не скайп, а платформа, которая позволяет показывать понятные, продуманные презентации и общаться одновременно с ребенком в чате.

Я сама преподаю в онлайн-школе. У нас одно занятие бесплатно. Ребенок может выбрать преподавателя, который ему нравится, который понятно для него объясняет. И тогда он по окончании занятий может сказать: я все сделал и у меня получилось.

КСТАТИ

Секрет от Руслана Салимгареева

- А как Руслан смог так здорово подготовиться? Это его особенность? Он особенный, он гений?

- Совершенно точно, что у него синдрома отличника нет. И он не гений. Да, он всегда занимался с удовольствием. При этом он очень практичный: проанализировал тренировочные задания и понял, чего хотят составители заданий.

- То есть он не знания предмета демонстрировал, а понимание того, что от учеников хотят конкретные составители заданий для ЕГЭ?

- В разных лингвистических школах встречаются разночтения, как относиться к тому или иному явлению, как его обозначить. И зачастую они не совпадают с представлениями составителей заданий ЕГЭ. И в этом случае возникают казусы.

- А как узнать, чего хотят составители?

- Если раз десять прорешать задания на одну тему, примерно будет понятно, чего ждут составители, каков их подход.

Мы в школе всегда старались сделать так, чтобы у ребенка сформировалось ощущение языка, понимание того, как написать хороший текст, что такое грамотный текст. Мы не пытались заставить выучить правила, а стремились, чтобы ребенок понял логику написания, причину, увидел закономерность.

Если такому взгляду на язык научить, то ребенку сдать ЕГЭ не составляет проблем. Кстати, ЕГЭ лучше сдают люди, склонные к логическим умозаключениям. Вообще, те, кто занимается математикой, лучше в среднем сдают ЕГЭ по русскому языку, чем те, кто считает себя гуманитариями.

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