2019-05-08T16:53:20+03:00
Спорт

Наркотики, смертельные ДТП и подготовка терактов. За что футболистов отправляли в тюрьму

"КП" вспомнила криминальные примеры в России и зарубежом
Сергей КИРИЛЛОВАндрей ВДОВИН
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Могут ли Кокорин с Мамаевым получить за пьяные драки реальный срок? В футболе такое случалосьМогут ли Кокорин с Мамаевым получить за пьяные драки реальный срок? В футболе такое случалосьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев - арестованы, сидят в «Бутырке», и им за драки на улице Москвы и в кофейне «светит» реальный срок. Могут ли Кокорин с Мамаевым получить за пьяные драки реальный срок? В футболе такое случалось, и нередко. А набор преступлений гораздо богаче, чем просто пьяный мордобой - грабежи, убийства, финансовые махинации, ДТП. Мы собрали команду штрафников из самых известных имен. Получилась неплохая сборная мира.

Братья Старостины

Обвинение: Неблагонадежность

В марте 1942 года были арестованы все четыре брата Старостиных. Произошло это с подачи Лавренития Берии, который по одной из версий, затаил на них обиду после того, как «Спартак» еще в 1939 году обыграл в Кубке СССР подведомственное НКВД тбилисское «Динамо». Берия доложил Сталину об их неблагонадежности и профашистских настроениях. В результате Старостиных обвинили в антисоветской пропаганде и измене Родине. Все четверо получили по 10 лет с конфискацией имущества. Николая выпустили через четыре года (говорили, что вступился Василий Сталин, которому нужен был тренер), а Александр, Андрей и Петр отсидели весь срок.

В 1954 году их реабилитировали. В футбол уже не играли, так как завершили карьеру еще до войны. Работали в различных спортклубах и организациях. Николай Петрович долгое время возглавлял ФК «Спартак».

В марте 1942 года были арестованы все четыре брата Старостиных Фото: фотохроника ТАСС.

В марте 1942 года были арестованы все четыре брата СтаростиныхФото: фотохроника ТАСС.

Эдуард Стрельцов

Обвинение: Изнасилование

Это был показательный процесс. Самого популярного, яркого и независимого футболиста страны обвинили в изнасиловании. Изначально по делу кроме него проходили еще два футболиста сборной СССР Борис Татушин и Михаил Огоньков. Но их оправдали, а Стрельцов получил 12 лет. Говорили, что дело, в котором было множество несостыковок раскрутили по-полной за того, что игрок «Торпедо» отказывался перейти в ЦСКА или «Динамо». Пять лет он провел в лагерях, где даже играл в футбол, после чего был досрочно освобожден. Через год ему разрешили вернуться в футбол. Еще пять лет играл за московское «Торпедо», но в сборную его уже не приглашали.

Самого популярного, яркого и независимого футболиста страны обвинили в изнасиловании

Самого популярного, яркого и независимого футболиста страны обвинили в изнасиловании

Юрий Севидов

Обвинение: Виновник ДТП со смертельным исходом

Нападающий «Спартака» Юрий Александрович Севидов в 1965 году сбил на машине известного ученого-химика, члена-корреспондента Академии наук СССР, героя социалистического труда, трижды лауреата Ленинской премии Дмитрия Рябчикова. Академика привезли в обычную больницу с переломом ноги, где ему неправильно подобрали анестезию. 62-летнеий ученый умер от остановки сердца, а Севидов получил максимальный срок 10 лет. Через 4 года его отпустили по амнистии. Продолжил карьеру футболиста, но в московские топ-клубы его уже не брали.

Нападающий «Спартака» Юрий Александрович Севидов

Нападающий «Спартака» Юрий Александрович Севидов

Борис Деркач

Обвинение: покушение убийство и побег

Чемпион СССР в составе киевского «Динамо» в начале 1990-х уехал зарабатывать в венгерский клуб, но деньги в украинской ОПГ, действовавшей в Будапеште, оказалось добывать легче, чем на футбольном поле. Через пару лет футболиста взяли за вооруженное ограбление, в ходе которого он ранил трех человек. Суд дал 11 лет тюрьмы, но Деркач не успокоился и устроил побег. «Естественно, нам помогали: подкупили охрану, во время свидания передали пилу, веревки, - рассказывал он потом. - У нас в камере были две железные лестницы в полтора метра высотой, чтобы на второй ярус нар залезать. Помогли ребята из соседних камер – там в одной грузины, в другой белорус с чеченцем сидели. Ребята занесли нам еще одну лестницу...». Бывшего футболиста подвел большой вес - под пулями охраны он с трудом перемахнул через забор, разодрал ногу, и в лесу его догнали собаки. Срок накинули, но когда Деркач вышел, он стал футбольным агентом.

Когда Борис вышел из тюрьмы, он стал футбольным агентом

Когда Борис вышел из тюрьмы, он стал футбольным агентом

Георгий Деметрадзе

Обвинение: участи ОПГ, подпольные казино

В истории с лучшим бомбардиром чемпионата России 1999 года (выступал за «Аланию») тоже много политики. В 2010 году, при режиме Саакашвили его посадили в тюрьму на 6 лет за связь с мафией, организацию подпольных казино и выбивание долгов. За него тогда вступались известный футболист Каха Каладзе и другие противники режима. Через полтора года, после смены власти в Грузии, Деметрадзе вышел по амнистии и стал президентом клуба «Торпедо» (Кутаиси). Каха Коладзе в 2017 году стал мэром Тбилиси.

Деметрадзе вышел по амнистии

Деметрадзе вышел по амнистии

Владислав Пискун

Обвинение: ДТП со смертельным исходом

Игрок «Севастополя» (который выступал в чемпионате Украины) в 2010 году, находясь за рулем, сбил насмерть на тротуаре беременную женщину и двоих ее детей. Сначала Пискуну дали 6,5 лет, но потом увеличили срок до 9. Отсидев половину этого срока, его выпустили за примерное поведение. Вернулся в футбол, выступает за «Кремень» в чемпионате Украины.

Сначала Пискуну дали 6,5 лет, но потом увеличили срок до 9

Сначала Пискуну дали 6,5 лет, но потом увеличили срок до 9

Джордж Бэст

Обвинение: Вождение в нетрезвом состоянии

Сейчас его именем назван аэропорт в Блефасте. А когда то безумный Джордж Бэст сначал ставил на уши трибуны британских стадионов, а потом пабы Манчестера, всей Англии, и не остановился в Гонконге и США. Жесткий футбол, веселые пьянки, романы со топ-моделями... Такая жизнь не может длится вечно. В 1984 году Бест был признан виновным по обвинению в управлении автомобилем в нетрезвом виде и нападении на полицейского, и получил три месяца тюрьмы. За решеткой он тоже играл в футбол, но как вышел - закончил карьеру. А потом спился окончательно и умер в возрасте 59 лет от болезней печени и многочисленных повреждений, вызванных алкоголем и антидепрессантами.

Джордж Бэст в компании Пеле Фото: EAST NEWS

Джордж Бэст в компании ПелеФото: EAST NEWS

Диего Марадона

Обвинение: хранение и употребление наркотиков

Великий Марадона должен был попробовать в этой жизни все. И за это «все» жизнь ему предъявила немалый счет. В 1991 году, например, Диего присел в аргентинский СИЗО. Он вернулся из Неаполя, где признался в употреблении наркотиков, и Аргентине Марадону взяли с 36 граммами кокаина. Диего пришлось провести несколько дней в тюрьме, пока за него не внесли огромный залог. После того случая он много где еще играл целых 6 лет, но представлял собой тень того великого игрока, которым восхищался весь мир.

Великий Марадона должен был попробовать в этой жизни все Фото: EAST NEWS

Великий Марадона должен был попробовать в этой жизни всеФото: EAST NEWS

Пауло Росси

Обвинение: махинации на тотализаторе

Редкий пример, как тюрьма может поставить мозги на место. Итальянский футболист вошле в сговор с подпольными тотализаторами, и обеспечивал нужные результаты. Несколько месяцев за решеткой а потом и дисквалификация заставили его задуматься. Да так крепко, что когда Росси вышел, он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1982 года!

Редкий пример, как тюрьма может поставить мозги на место Фото: EAST NEWS

Редкий пример, как тюрьма может поставить мозги на местоФото: EAST NEWS

Рене Игита

Обвинения: так и не были предъявлены

Колумбия - страна, где, кажется, невозможно быть знаменитым, и не оказаться связанным с наркокортелями. Легендарный вратарь сборной Колумбии Рене Игита оказался под следствиями в деле о похищении ребенка. Ситуация запутанная: была украдена дочь одного наркоборона Луиса Карлоса Молины. А похитил ее другой авторитет - легендарный Пабло Эскобр. Игита был другом Эскобара, и только ему враждующие банды доверили быть посредником при передачи выкупа. За это Игита присел на 7 месяцев, но обвинения ему так и не были предъявлены.

Легендарный вратарь сборной Колумбии Рене Игита оказался под следствиями в деле о похищении ребенка Фото: EAST NEWS

Легендарный вратарь сборной Колумбии Рене Игита оказался под следствиями в деле о похищении ребенкаФото: EAST NEWS

Брено Боржес

Обвинение: мошенничество

Нестандартное дело в нашей коллекции. Бразильский защитник семь лет назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег свой дом, чтобы получить страховку. А «заработал» лишь 3 года и 9 месяцев тюрьмы. Вышел через пару лет и теперь опять гоняет в футбол.

Бразильский защитник семь лет назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег свой дом

Бразильский защитник семь лет назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег свой дом

Питер Стори

Обвинение: фальшивомонетничество

Экзотика среди футболистов. Защитник «Арсенала» 70-х годов века отличился многим - ломал ноги соперникам, буянил в пабах крушил лица в драках. Но сел он за то, что изготовлял формы для фальшивых денег! А еще распространял порно, и был вышибалой в борделе. Футболисты - народ талантливый по всем. Три года тюрьмы - вот его гонорар.

Защитник «Арсенала» 70-х годов века отличился многим

Защитник «Арсенала» 70-х годов века отличился многим

Фабрицио Микколи

Обвинение: вымогательство

Защитник сборной Италии и «Ювентуса» 2000-х хотел вернуть долг в 12 тысяч евро, и пошел просить помощи у мафии. Бандиты выбили деньги, но сделали это такими жесткими методами, что Микколи присел на 3 с лишним года

Защитник сборной Италии и «Ювентуса» 2000-х хотел вернуть долг Фото: EAST NEWS

Защитник сборной Италии и «Ювентуса» 2000-х хотел вернуть долгФото: EAST NEWS

Эдмундо

Обвинение: ДТП со смертельным исходом

У этого футболиста было говорящее прозвище - «Скотина». Но за решетку его пометсили не за то, что он поил обезьяну пивом и показывал свои гениталии трибунам, а за то, что в нетрезвом вижде задавил трех человек. Срок ему дали - 4,5 года. Причем ночью Эдмундо сидел, а днем ездил тренироваться.

У этого футболиста было говорящее прозвище - «Скотина» Фото: EAST NEWS

У этого футболиста было говорящее прозвище - «Скотина»Фото: EAST NEWS

Низар Трабелси

Преступление: подготовка теракта

Футболисты - очень разносторонние люди. Тунисский игрок получил 10 лет за подготовку теракта - хотел взорвать американскую базу. Вместо того, чтобы играть спокойно в немецкой «Фортуне», Тарбелси в свое время полетел в Афганистан. Познакомился там с Усамой бен Ладеном, и вернулся в Бельгию устраивать теракты.

Тунисский игрок получил 10 лет за подготовку теракта

Тунисский игрок получил 10 лет за подготовку теракта

Бруно

Обвинение: убийство любовницы

Бразильский вратарь Бруно стал всемирно известным не благодаря подвигам на поле, из-за криминальной драмы. Он со своими сообщниками убил любовницу за то, что та требовала от игрока алименты. А потом преступники расчленили тело и скормили собакам. За организацию этого преступления вратарь получил 22 года, но в 2017 году вышел и говорят, что имеет предложение от нескольких клубов о продолжении карьеры.

А вы говорите стулом чиновника по голове...

ИСТОЧНИК KP.RU

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