Наркотики, смертельные ДТП и подготовка терактов. За что футболистов отправляли в тюрьму

Российский игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев - арестованы, сидят в «Бутырке», и им за драки на улице Москвы и в кофейне «светит» реальный срок. Могут ли Кокорин с Мамаевым получить за пьяные драки реальный срок? В футболе такое случалось, и нередко. А набор преступлений гораздо богаче, чем просто пьяный мордобой - грабежи, убийства, финансовые махинации, ДТП. Мы собрали команду штрафников из самых известных имен. Получилась неплохая сборная мира.

Братья Старостины

Обвинение: Неблагонадежность

В марте 1942 года были арестованы все четыре брата Старостиных. Произошло это с подачи Лавренития Берии, который по одной из версий, затаил на них обиду после того, как «Спартак» еще в 1939 году обыграл в Кубке СССР подведомственное НКВД тбилисское «Динамо». Берия доложил Сталину об их неблагонадежности и профашистских настроениях. В результате Старостиных обвинили в антисоветской пропаганде и измене Родине. Все четверо получили по 10 лет с конфискацией имущества. Николая выпустили через четыре года (говорили, что вступился Василий Сталин, которому нужен был тренер), а Александр, Андрей и Петр отсидели весь срок.

В 1954 году их реабилитировали. В футбол уже не играли, так как завершили карьеру еще до войны. Работали в различных спортклубах и организациях. Николай Петрович долгое время возглавлял ФК «Спартак».

В марте 1942 года были арестованы все четыре брата СтаростиныхФото: фотохроника ТАСС.

Эдуард Стрельцов

Обвинение: Изнасилование

Это был показательный процесс. Самого популярного, яркого и независимого футболиста страны обвинили в изнасиловании. Изначально по делу кроме него проходили еще два футболиста сборной СССР Борис Татушин и Михаил Огоньков. Но их оправдали, а Стрельцов получил 12 лет. Говорили, что дело, в котором было множество несостыковок раскрутили по-полной за того, что игрок «Торпедо» отказывался перейти в ЦСКА или «Динамо». Пять лет он провел в лагерях, где даже играл в футбол, после чего был досрочно освобожден. Через год ему разрешили вернуться в футбол. Еще пять лет играл за московское «Торпедо», но в сборную его уже не приглашали.

Самого популярного, яркого и независимого футболиста страны обвинили в изнасиловании

Юрий Севидов

Обвинение: Виновник ДТП со смертельным исходом

Нападающий «Спартака» Юрий Александрович Севидов в 1965 году сбил на машине известного ученого-химика, члена-корреспондента Академии наук СССР, героя социалистического труда, трижды лауреата Ленинской премии Дмитрия Рябчикова. Академика привезли в обычную больницу с переломом ноги, где ему неправильно подобрали анестезию. 62-летнеий ученый умер от остановки сердца, а Севидов получил максимальный срок 10 лет. Через 4 года его отпустили по амнистии. Продолжил карьеру футболиста, но в московские топ-клубы его уже не брали.

Нападающий «Спартака» Юрий Александрович Севидов

Борис Деркач

Обвинение: покушение убийство и побег

Чемпион СССР в составе киевского «Динамо» в начале 1990-х уехал зарабатывать в венгерский клуб, но деньги в украинской ОПГ, действовавшей в Будапеште, оказалось добывать легче, чем на футбольном поле. Через пару лет футболиста взяли за вооруженное ограбление, в ходе которого он ранил трех человек. Суд дал 11 лет тюрьмы, но Деркач не успокоился и устроил побег. «Естественно, нам помогали: подкупили охрану, во время свидания передали пилу, веревки, - рассказывал он потом. - У нас в камере были две железные лестницы в полтора метра высотой, чтобы на второй ярус нар залезать. Помогли ребята из соседних камер – там в одной грузины, в другой белорус с чеченцем сидели. Ребята занесли нам еще одну лестницу...». Бывшего футболиста подвел большой вес - под пулями охраны он с трудом перемахнул через забор, разодрал ногу, и в лесу его догнали собаки. Срок накинули, но когда Деркач вышел, он стал футбольным агентом.

Когда Борис вышел из тюрьмы, он стал футбольным агентом

Георгий Деметрадзе

Обвинение: участи ОПГ, подпольные казино

В истории с лучшим бомбардиром чемпионата России 1999 года (выступал за «Аланию») тоже много политики. В 2010 году, при режиме Саакашвили его посадили в тюрьму на 6 лет за связь с мафией, организацию подпольных казино и выбивание долгов. За него тогда вступались известный футболист Каха Каладзе и другие противники режима. Через полтора года, после смены власти в Грузии, Деметрадзе вышел по амнистии и стал президентом клуба «Торпедо» (Кутаиси). Каха Коладзе в 2017 году стал мэром Тбилиси.

Деметрадзе вышел по амнистии

Владислав Пискун

Обвинение: ДТП со смертельным исходом

Игрок «Севастополя» (который выступал в чемпионате Украины) в 2010 году, находясь за рулем, сбил насмерть на тротуаре беременную женщину и двоих ее детей. Сначала Пискуну дали 6,5 лет, но потом увеличили срок до 9. Отсидев половину этого срока, его выпустили за примерное поведение. Вернулся в футбол, выступает за «Кремень» в чемпионате Украины.

Сначала Пискуну дали 6,5 лет, но потом увеличили срок до 9

Джордж Бэст

Обвинение: Вождение в нетрезвом состоянии

Сейчас его именем назван аэропорт в Блефасте. А когда то безумный Джордж Бэст сначал ставил на уши трибуны британских стадионов, а потом пабы Манчестера, всей Англии, и не остановился в Гонконге и США. Жесткий футбол, веселые пьянки, романы со топ-моделями... Такая жизнь не может длится вечно. В 1984 году Бест был признан виновным по обвинению в управлении автомобилем в нетрезвом виде и нападении на полицейского, и получил три месяца тюрьмы. За решеткой он тоже играл в футбол, но как вышел - закончил карьеру. А потом спился окончательно и умер в возрасте 59 лет от болезней печени и многочисленных повреждений, вызванных алкоголем и антидепрессантами.

Джордж Бэст в компании ПелеФото: EAST NEWS

Диего Марадона

Обвинение: хранение и употребление наркотиков

Великий Марадона должен был попробовать в этой жизни все. И за это «все» жизнь ему предъявила немалый счет. В 1991 году, например, Диего присел в аргентинский СИЗО. Он вернулся из Неаполя, где признался в употреблении наркотиков, и Аргентине Марадону взяли с 36 граммами кокаина. Диего пришлось провести несколько дней в тюрьме, пока за него не внесли огромный залог. После того случая он много где еще играл целых 6 лет, но представлял собой тень того великого игрока, которым восхищался весь мир.

Великий Марадона должен был попробовать в этой жизни всеФото: EAST NEWS

Пауло Росси

Обвинение: махинации на тотализаторе

Редкий пример, как тюрьма может поставить мозги на место. Итальянский футболист вошле в сговор с подпольными тотализаторами, и обеспечивал нужные результаты. Несколько месяцев за решеткой а потом и дисквалификация заставили его задуматься. Да так крепко, что когда Росси вышел, он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1982 года!

Редкий пример, как тюрьма может поставить мозги на местоФото: EAST NEWS

Рене Игита

Обвинения: так и не были предъявлены

Колумбия - страна, где, кажется, невозможно быть знаменитым, и не оказаться связанным с наркокортелями. Легендарный вратарь сборной Колумбии Рене Игита оказался под следствиями в деле о похищении ребенка. Ситуация запутанная: была украдена дочь одного наркоборона Луиса Карлоса Молины. А похитил ее другой авторитет - легендарный Пабло Эскобр. Игита был другом Эскобара, и только ему враждующие банды доверили быть посредником при передачи выкупа. За это Игита присел на 7 месяцев, но обвинения ему так и не были предъявлены.

Легендарный вратарь сборной Колумбии Рене Игита оказался под следствиями в деле о похищении ребенкаФото: EAST NEWS

Брено Боржес

Обвинение: мошенничество

Нестандартное дело в нашей коллекции. Бразильский защитник семь лет назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег свой дом, чтобы получить страховку. А «заработал» лишь 3 года и 9 месяцев тюрьмы. Вышел через пару лет и теперь опять гоняет в футбол.

Бразильский защитник семь лет назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег свой дом

Питер Стори

Обвинение: фальшивомонетничество

Экзотика среди футболистов. Защитник «Арсенала» 70-х годов века отличился многим - ломал ноги соперникам, буянил в пабах крушил лица в драках. Но сел он за то, что изготовлял формы для фальшивых денег! А еще распространял порно, и был вышибалой в борделе. Футболисты - народ талантливый по всем. Три года тюрьмы - вот его гонорар.

Защитник «Арсенала» 70-х годов века отличился многим

Фабрицио Микколи

Обвинение: вымогательство

Защитник сборной Италии и «Ювентуса» 2000-х хотел вернуть долг в 12 тысяч евро, и пошел просить помощи у мафии. Бандиты выбили деньги, но сделали это такими жесткими методами, что Микколи присел на 3 с лишним года

Защитник сборной Италии и «Ювентуса» 2000-х хотел вернуть долгФото: EAST NEWS

Эдмундо

Обвинение: ДТП со смертельным исходом

У этого футболиста было говорящее прозвище - «Скотина». Но за решетку его пометсили не за то, что он поил обезьяну пивом и показывал свои гениталии трибунам, а за то, что в нетрезвом вижде задавил трех человек. Срок ему дали - 4,5 года. Причем ночью Эдмундо сидел, а днем ездил тренироваться.

У этого футболиста было говорящее прозвище - «Скотина»Фото: EAST NEWS

Низар Трабелси

Преступление: подготовка теракта

Футболисты - очень разносторонние люди. Тунисский игрок получил 10 лет за подготовку теракта - хотел взорвать американскую базу. Вместо того, чтобы играть спокойно в немецкой «Фортуне», Тарбелси в свое время полетел в Афганистан. Познакомился там с Усамой бен Ладеном, и вернулся в Бельгию устраивать теракты.

Тунисский игрок получил 10 лет за подготовку теракта

Бруно

Обвинение: убийство любовницы

Бразильский вратарь Бруно стал всемирно известным не благодаря подвигам на поле, из-за криминальной драмы. Он со своими сообщниками убил любовницу за то, что та требовала от игрока алименты. А потом преступники расчленили тело и скормили собакам. За организацию этого преступления вратарь получил 22 года, но в 2017 году вышел и говорят, что имеет предложение от нескольких клубов о продолжении карьеры.

А вы говорите стулом чиновника по голове...