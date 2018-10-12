Две вселенные российского футбола

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-12T14:14:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока Кокорин и Мамаев получали прописку в «Бутырке», сборная России билась в Лиге Наций со Швецией. Сыграли в ничью - 0:0. И она такая безголевая все равно намного лучше, чем приговор суда по аресту двух опальных футболистов, но хуже того, на что рассчитывали болельщики, игроки и тренерский штаб.

Кажется, что за последние дни российский футбол вообще разбился на две параллельные вселенные. В первой все живут так, как до чемпионата мира. В ней футболисты - герои скандальных хроник: они бухают, избивают прохожих, дерутся стульями и попадают в тюрьму. Во второй, к той что страна начала привыкать во время ЧМ-2018 и до сих пор не может поверить в ее реальность, сборная России собирает полные восторженные трибуны и бьется из всех сил.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин перед началом судебного заседанияФото: Михаил ФРОЛОВ

Обе вселенные делают вид, что не замечают друг друга. Меньше всего Кокорина и Мамаева в момент, когда им зачитывали решение судей о том, что их «Закрывают» на 2 месяца, волновал стартовый состав сборной в Калининграде. А между тем, этот состав был достоин еще большего внимания, что журналисты уделили двум парням в Тверском суде. Туда в полузащиту вернулся Головин, а в воротах в официальном матче дебютировал бразилец Гилерме. Там вновь играл Ионов - тот самый парень, который так бодро несколько лет назад начинал свою карьеру в барах Санкт-Петербурга, что скорее его, а не домашнего Кокорина, можно было со временем представить в декорациях суда. И уж точно, и у Мамаева и у Кокорина должна была мелькнуть мысль: как так оказалось, что мы. Самые талантливые в своем поколении, сейчас находимся здесь, в Калининграде стадион поет гимн в честь совсем других футболистов.

В свою очередь сборная России делает вид, что не знакома ни с Кокориным, ни с Мамаевым. «Мы эту тему ни одной секунды не обсуждали. Даже секунды. Мы готовились к игре, говорили об игре. Я и вчера сказал, что ситуация неприятная, хотя меня обвинили, что не хочу комментировать», - так отреагировал на очевидный вопрос главный тренер сборной России Станислав Чечресов. А днем ранее капитан команды Артем Дзюба бросил еще более резкую фразу: «Есть специальные программы, с Малаховым там, которые все обсуждают околофутбол. А мы здесь — про футбол»

Павел Мамаев в помещении судаФото: Михаил ФРОЛОВ

Все это, возможно, зря. Может быть, тренер и капитан хотели оградить сборную от посторонних разговоров, но все-таки и с Кокориным и с Мамаевым они не раз вместе выходили на поле, были одной командой. Может быть, что-то сказать в их поддержку было бы и правильным. Тем более, что тот же Дзюба и Кокорин - большие друзья.

А так вселенные все дальше отодвигаются друг от друга. В воскресение у сборной России новый матч: в Сочи играем с Турцией. И теперь даже интересно, будут ли Кокорин и Мамаев смотреть в воскресение в своих камерах эту игру - телевизоры ты им обещали поставить. Или не захотят смотреть, на то, что ни потеряли в двух драках.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Я его там закопаю»: Жена арестованного за драку Павла Мамаева сообщила об угрозах и шантаже

Накануне вечером стало известно, что игрока «Краснодара» Павла Мамаева арестовали. Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. (подробности)