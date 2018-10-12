Гагарин отказался от "Почётного Знака ВЛКСМ" номер 1

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-12T16:41:31+03:00

К 100-летию Комсомола, которое будет отмечаться 29 октября, в Музее современной истории России (Москва, Тверская ул., 21) открылась выставка, посвящённая некогда самой массовой молодёжной организации в мире

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Более трёхсот экспонатов, многие из которых, представлены впервые, повествуют не только о запомнившихся свершениях комсомольцев, но и малоизвестных фактах из истории ВЛКСМ.

О некоторых материалах выставки "Комсомолке" рассказала старший научный сотрудник экспозиционно-выстовочного отдела музея Елена Егорова.

Как все начиналось?

На волне Октябрьской революции в больших промышленных городах появились пролетарские молодежные ячейки и организации, которые в 1918-м объединились под руководством партии большевиков. Тогда на первом съезде Российского коммунистического союза молодежи (с 1924 г. –Российский ленинский коммунистический союз молодёжи – РЛКСМ, с 1926 г. – Всесоюзный ВЛКСМ) в его ряды хотели вступить лишь 22 тысячи человек, а в 1975-м число желающих получить комсомольский билет возросло до 44 миллионов!

Так выглядел билет первых комсомольцев.Фото: Екатерина БАРАНОВА

На заводе «Красный Выборжец» в Петрограде молодые рабочие запечатлели свои идеалы на знамени, которое сделали сами. Простыми красками они написали на нем:

«Цепи рабства нас не давят. Серб и молот Русью правят».

Первое комсомольское знамя с завода "Красный Выборжец".Фото: Екатерина БАРАНОВА

Это одно из самых первых знамен российского Комсомола.

Своя газета!

В 1925 году у РЛКСМ появилась своя газета – «Комсомольская правда». Первый номер вышел 24 мая. А уже 20 сентября генеральный секретарь Комсомола Николай Чаплин поздравил редакцию со знаковым событием – выходом 100-го номера.

Первая страница 100-го номера "Комсомолки".Фото: Екатерина БАРАНОВА

«Не сойдем с лесов пока не построим комбинат!»

В 1920-1930 годы начинаются первые ударные стройки. Комсомол берет шефство над строительством электростанций по плану ГОЭЛРО, возводит домну №2 «Комсомольская» Магнитогорского металлургического комбината, Кузнецкий металлургический комбинат— первенец промышленного освоения природных богатств Сибири.

Рабочие инструменты участников ударных строек.Фото: Екатерина БАРАНОВА

- О невероятном мужестве комсомольцев-строителей говорят памятные доски, на которых остались такие, например, надписи: «Не сойдем с лесов пока не построим комбинат»!». Работали комсомольцы исключительно на энтузиазме, используя первоначально примитивные орудия труда: тачку–грабарку , "козу", на которой носили кирпичи. Грандиозным стройкам, которые шли в разоренной гражданской войной стране, удивлялся весь мир, - отмечает Елена Егорова.

Стенгазета на тонущем корабле

Комсомольцы участвовали не только во всесоюзных стройках, но и занимались освоением Арктики. В 1934 г. при переходе из Мурманска во Владивосток по морям Северного Ледовитого океана застрял во льдах и стал тонуть пароход «Челюскин».

Высаживаясь на льдину, челюскинцы не теряли духа и даже успели выпустить стенгазету. Одна из заметок в ней посвящена памяти Бориса Магилевича, комсомольца, который погиб, спасая людей с тонущего корабля.

Стенгазета "Не сдадимся", которую выпускали комсомольцы на борту гибнувшего парохода "Челюскин".Фото: Екатерина БАРАНОВА

В Москве челюскинцев встречали дождем из листовок с именами героев.

Встреча челюскинцев в Москве.Фото: Екатерина БАРАНОВА

Как одевались первые комсомольцы?

В начале 1930-х первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Косарев решил переодеть комсомольцев, которые до этого в основном носили ватники, кожанки или «юнгштурмовки» по типу тех, что были у членов немецкой волонтерской организации РОТ ФРОНТ.

- Косарев сказал, что жизнь изменилась, пора уже носить красивую одежду. В городах девушки стали надевать элегантные платья с вышивкой, мужчины костюмы, - рассказывает Елена Егорова.

Так комсомольцы стали одеваться на селе и в городе в конце 30-х годов.Фото: Екатерина БАРАНОВА

А так одевались до этого.Фото: Екатерина БАРАНОВА

«Почетный Знак ВЛКСМ»

В 1966 году страна решила награждать особо отличившихся комсомольцев высшей наградой - «Почетным Знаком ВЛКСМ». Эту награду под номером 1 хотели вручить Юрию Гагарину, но первый космонавт отказался, услышав историю о Борисе Гайнулине – бригадире первой коммунистической бригады на строительстве Братской ГЭС.

Он сделал из отстающей бригады передовую команду. Гагарина поразила необычайная воля этого человека: он сорвался со скалы и оказался прикованным к постели, но нашел в себе силы со сломанным позвоночником руководить бригадой, выучился на юриста и завел семью.

«Почетный Знак ВЛКСМ» под номером 1 вручили Гайнулину, а под номером 2 – Гагарину.

Комсомольский билет Юрия Гагарина.Фото: Екатерина БАРАНОВА

"Похороны" Комсомола

Комсомольцы поддержали курс Горбачева на гласность, однако после провала перестройки и краха коммунистической идеологии в распадавшемся СССР великую молодежную организацию пришлось ликвидировать на 22 чрезвычайном съезде ВЛКСМ 28 сентября 1991 года.

- Тем не менее, можно сказать, что многие идеи комсомольской организации живы до сих пор. В середине 2000-х Федеральное агентство по делам молодежи сформулировало основные направления молодежной политики. Они основаны на таких комсомольских ценностях как: добровольчество, молодая крепкая семья, здоровый образ жизни, патриотизм, вера в добро, - отмечает Яна Жарова, старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Музея современной истории России.

Выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ, будет работать до 25 ноября 2018 года. Вход свободный для всех категорий граждан.