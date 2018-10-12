Ко Дню паллиативной помощи фонд "Вера" перезапустил информационный портал для неизлечимо больных людей и их родных

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-12T17:33:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизлечимая болезнь - для многих звучит как удар топора, как приговор. Но не для сотрудников Фонда помощи хосписам "Вера". Не для тысяч пациентов и их родных, которые несмотря ни на что - продолжают жить и бороться.

Сохранить качество жизни пацинта до самого конца, не позволить человеку просто "лежать и умирать" призвана паллиативная помощь. Но о том, что это такое и как ее получить, знают, к сожалению, далеко не все. По оценкам фонда, основанным на данных ВОЗ, в паллиативной помощи в России нуждаются 1,3 млн. человек. Из них испытывают боль и нуждаются в обезболивании почти 600 000 человек. При этом паллиативная помощь и обезболивание доступны менее чем половине нуждающихся.

- Сегодня я молодой и здоровый, мои родные и близкие, слава Богу, не нуждаются в какой либо медицинской помощи. Если у меня или моих близких что-то заболит, я знаю, что делать и куда идти - к врачу в поликлинику. А если случится самое страшное и врач скажет, что болезнь уже нельзя вылечить, что медицина бессильна... То плана действий у меня нет. И это нормально. Чаще всего мы не думаем о смерти, не пытаемся узнать заранее ответы на вопросы «А что делать если...» - говорит президент фонда помощи хосписам «Вера» Юлия Матвеева.

Собаки-терапевты в Московском центре паллиативной помощи Фото: Дарья Урясьева, предоставлено пресс-службой фонда "Вера"

Причем зачастую людям просто негде получить ответы на свои вопросы. В 2017 году «Левада-центр» провел опрос среди населения России и, отдельно, среди врачей. Выяснилось, что 69% жителей ничего не слышали о паллиативной помощи. А 72% врачей заявили, что просто не знают, куда направлять пациентов с терминальной стадией заболевания.

В октябре 2016 года Фонд запутил Горячую линию помощи неизлечимо больным. С тех пор на номер 8 800 700 84 36 поступают тысячи звонков от пациентов, их родных и медиков со всей страны. Люди спрашивают о юридических и медицинских тонкостях, но часто - на линию обращаются родные пациентов. Им нужна просто поддержка. Понимание, что они не остались один на один с болезнью, которая пожирает часы и дни любимого человека.

В этом году фонд продолжил делать шаги в этом направлении. К Международному дню паллиативной и хосписной помощи - 13 октября, фонд "Вера" обновил информационный портал "Про Паллиатив". Здесь собрали ответы на самые частые вопросы звонивших на "горячую линию", а также инструкции и советы по уходу, решению социально-юридических вопросов, научные статьи, видео по теме паллиативной помощи.

- Важная особенность портала, что мы предоставляем знания, полученные от экспертов или проверенные экспертами. Наши эксперты — это практикующие врачи и медсестры, юристы, социологи, антропологи, социальные работники и представители НКО. Это связано с тем, что в сложной и деликатной теме паллиативной помощи важна не только человеческая интонация, но и уверенность в достоверности данных, особенно, когда речь идет о медицинских публикациях. Мы надеемся, что портал станет источником информации и поддержки тем, кто в ней нуждается прямо сейчас, - уверена руководитель проекта «Про Паллиатив» Юлия Полевая.

Портал адресован пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи, но не только. Отдельные разделы посвящены также родственникам (в том числе родителям больных детей) а также ухаживающим за неизлечимо больными людьми - медсестрам и сиделкам, врачам.

К перезапуску портала команда подготовила базовые материалы по теме «Обезболивание». На сайте также есть раздел «Библиотека», которая со временем должна стать самым полным собранием книг, документов, видео-лекций и памяток по теме паллиативной помощи.

ВАЖНО

Портал «Про Паллиатив» - это проект Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», он существует благодаря пожертвованиям юридических и частных лиц. Чтобы портал мог развиваться и дальше, ему необходимо финансирование. О том, как можно поддержать проект, можно узнать по ссылке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За год на Горячую линию помощи неизлечимо больным Фонда "Вера" поступило 5,6 тысяч звонков

Обратиться на бесплатный номер может каждый: тяжелобольным людям и их родным расскажут об их правах, помогут в критической ситуации и просто выслушают (подробности)