Выживаемость в России на уровне Судана и Папуа Новой Гвинеи

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-12T18:59:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Всемирный банк выпустил новое исследование, в котором рассчитал «индекс человеческого капитала» для разных стран. Это показатель здоровья и образования местного населения. Чем он выше, тем лучше может развиваться экономика.

На первый взгляд, в России дела обстоят неплохо. В общем рейтинге мы занимаем 34 место – это намного выше среднего. Конечно, мы пропустили вперед все развитые европейские страны. Но зато оставили далеко позади развивающиеся. Аргентина, Турция, Мексика, Бразилия, с которыми нас вечно сравнивают, плетутся где-то в конце первой сотни.

С другой стороны все могло быть гораздо лучше. Индекс человеческого капитала рассчитывается по 5 показателям. Выживаемость детей до 5 лет, сколько из них не имеют задержек в развитии, средняя продолжительность обучения в школе, средняя оценка успеваемости и выживаемость взрослого населения. Если с первыми четырьмя пунктами у нас все отлично, то последний испортил всю картину.

По выживаемости взрослых людей наша страна на 122 месте в мире. Шансов у 15 летнего подростка дожить до 60 лет в России – 78%. Ровно столько же, сколько у подростка из Папуа Новой Гвинеи, Судана, Афганистана и Йемена. Компания настолько тоскливая, что даже не верится.

- Надо, конечно, проверить, не был ли этот рейтинг пристрастным. Но вообще, очень похоже на правду. Хоть и позорную, конечно, - констатирует Иван Белобородов, социолог-демограф. – Надо отметить, что у женщин смертность во взрослом возрасте не так распространена. Главная проблема со смертностью мужчин в трудоспособном возрасте. Первопричина ее – злоупотребление алкоголем. Даже если статистика говорит иначе – о смерти от болезней желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваний, самоубийств, драк и ДТП. Все равно, первопричина в алкоголе.

Впрочем, в других странах тоже пьют – и ничего, живут. Лидер по потреблению алкоголя в мире – Литва. Но у ее жителей шансов дожить до 60 гораздо больше (83%). А у нас столько же, сколько в странах, где тебя могут застрелить на улице средь бела дня. Хотя еще есть, куда падать. В республиках Бурунди и Конго шансы вообще 50 на 50. Но там хотя бы не питают иллюзий на этот счет.