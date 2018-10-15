Должны ли взрослые дети содержать родителей

СЕГОДНЯ 01:04 2018-10-15T00:59:11+03:00

Не возмущайтесь сразу. Этот вопрос возник при повышении пенсионного возраста, и с ходу его решить непросто [инфографика]

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В Госдуму внесена поправка к Семейному кодексу - об обязанности взрослых детей заботиться о престарелых родителях. Принципиально ничего нового в этом нет: старики и раньше могли подавать на алименты с работающих детей. Но штука в том, что на выплаты могут претендовать только нетрудоспособные родители - так записано в ст. 87 Семейного кодекса. Закон четко определяет, кто у нас нетрудоспособный - это либо инвалиды, либо вышедшие на заслуженный отдых. А с повышением пенсионного возраста получилось, что 55-летние мамы и 60-летние отцы автоматически лишились такого права - они-то еще не пенсионеры, значит, трудоспособные. Вот и решили депутаты прописать в законе, что подавать на алименты можно не с наступлением пенсионного возраста, а как исполнится 55 лет для женщин и 60 для мужчин. В духе прочих льгот, которые сохранили за предпенсионерами.

Однако в обществе инициативу депутатов восприняли как попытку государства переложить ответственность за содержание пожилых людей на их работающих детей. Лишился человек в предпенсионном возрасте работы или просто не хватает денег - потребуй с детей. Нет, закон не заставляет, но мягко напоминает: такое право есть. Вопрос в том, воспользуются ли им пожилые люди.

«На родного сына в суд?»

Подавать в суд на своих детей - это что-то неслыханное. Подобных дел настолько мало, что они даже не попадают в статистику, сообщили «КП» в Верховном суде России.

И все же они есть.

- К нам обратилась пожилая чета с жалобой на сына - руководителя московского отделения одного из банков, - рассказал «КП» юрист Анжел Лутсар. - Он убедил их оформить дарственную на квартиру, несколько лет помогал, потом перестал. Родители хотели расторгнуть договор. Но это практически невозможно - по закону дарение не предусматривает каких-то обязательств со стороны того, кому дарят. Единственный вариант в такой ситуации - иск об алиментах. Что мы и предложили. Те долго отказывались - ну как это, на родного сына в суд подавать?! Но в конце концов мы убедили их, что это единственный вариант. Даже если сын, чтобы избежать суда, начнет вдруг помогать, то нет никакой гарантии, что через несколько лет он снова не забудет о своем долге, как это уже было. Составили иск на 35 тысяч рублей в месяц, но суд сократил сумму вдвое.

Юрист с решением не согласен.

- Я здесь на стороне родителей. Ведь это они помогли человеку встать на ноги, получить образование, это и их вклад в то, каких финансовых высот достиг этот человек, - говорит Лутсар. - Так что суд мог дать родителям и более высокие выплаты.

Когда говорят об алиментах в пользу пожилых родителей, сразу представляется именно такая ситуация: неблагодарные дети забыли о том, кто их вырастил, кто дал старт в жизни. «Комсомолка» писала на днях о другом банкире (см. сайт kp.ru - «Продам квартиру с мамой в придачу»). Человек укатил с семьей в Южную Америку. А свою квартиру вместе с прописанной там престарелой мамой выставил на продажу.

Так совпало, что в обоих случаях речь идет о банкирах - может, профессия накладывает отпечаток...

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

«Три пенсии плачу, куда ж больше?»

Но бывает и другое. Предпринимательнице Ирине К. пришла повестка. К барьеру ее призвал не кто-нибудь, а родная мать.

- Я ей три пенсии плачу - чего еще не хватает? - только недоумевала бизнесвумен.

Отношения с родительницей у нее были не враждебные, но откровенно холодные. Мать по молодости прожигала жизнь, на трех дочерей особого внимания не обращала. Нищеты, побоев и пьяных мужиков по ночам не было, но и обнимашек тоже в памяти не осталось. Впрочем, может быть, как раз это и помогло Ирине выковать железный характер, приведший к богатству.

Матери она не «предъявляла». Просто, встав на ноги, предложила сделку: ты мне квартиру, я тебе нормальное содержание. Другие дочери такого дать не могли, и трешка на юго-западе Москвы отошла по договору ренты Ирине. Однако спустя несколько лет мама (не без помощи других дочерей) решила, что продешевила. «У самой вон сколько, а мне - с гулькин нос» - такова вкратце суть ее иска.

- Все знают, что алименты в пользу детей составляют, как правило, определенную часть от дохода родителей: на одного ребенка - 25%, на двоих - треть, на троих и более - половину. Но если говорить о выплатах нетрудоспособным родителям, то в этом случае закон прямой зависимости от доходов не устанавливает - лишь бы не было ниже прожиточного минимума по региону и хватало на необходимые расходы конкретного человека, - говорит адвокат Светлана Тымкова. - Выплаты, которые делала Ирина, с лихвой покрывали расходы ее мамы на питание, на лекарства. Она оплачивала покупку домашней техники, санаторное лечение. В итоге суд раз в 15 снизил сумму иска, ограничившись каким-то символическим минимумом.

P. S. Я, слушая все эти истории, подметил закономерность: на алименты, как правило, подают те родители, которые не сильно заботились о детях.

- Если взаимоотношения в семье нормальные, то дети и так помогают, - подтвердил адвокат Антон Газалов. - А вот если не сложились, родители подают в суд. Типичное дело: отец ушел из семьи, когда дети были маленькими, не общался с ними, а теперь требует с них алименты. «У меня же из зарплаты вычитали, - говорит. - Теперь пусть и они меня содержат!»

Закон, кстати, будет на стороне такого родителя - если он реально бедствует.

Так что подумайте, как сделать, чтобы вам в старости, что называется, подали стакан воды...

КСТАТИ

Возможно, число исков к детям будет расти. В интернете уже появились сообщения, что соцработники предлагают пожилым людям, попавшим в трудную ситуацию, помочь взыскать алименты со своих детей.

«Мне 57 лет. Третий месяц после инсульта, - пишет один из пользователей сети. - В инвалидности отказали. На работу не берут. В центре занятости пообещали 960 рублей. В собесе предложили помочь отобрать у детей деньги. Я вежливо отказался, поскольку меня и так взяли на свое содержание зять и дочь».

Да, этому человеку такая помощь не понадобилась. Но тенденция со стороны государства активизировать пожилых людей в поиске средств, пусть и такими методами, не очень принятыми в нашем обществе, очевидна.

Кто обязан заботиться о пожилых людяхФото: Дмитрий ПОЛУХИН

А КАК У НИХ?

В большинстве западных стран нет законов, обязывающих детей заботиться о родителях. А есть пенсионные накопления и социальные выплаты, достаточные для жизни в старости. В Германии, Швейцарии, Австрии... Правда, норма, похожая на нашу, есть в законодательстве Франции, но применяется, как правило, если пожилого человека поместили в интернат, а пенсии на его содержание в этом заведении не хватает. Слова о поддержке старшего поколения есть и в законодательстве Греции, но, как сказали мне тамошние юристы, это лишь декларация, и в суд обращаться бесполезно.

В Китае пенсионная система не так развита, как на Западе, но там такой закон есть. К тому же, если верить СМИ, то на некоторых предприятиях еще и удерживают до 10% заработка в пользу родителей.

- Дети у нас традиционно помогают родителям, а если кто-то забудет об этом, на него оказывается такое мощное давление со стороны общества, что он тут же снова вспомнит о сыновнем долге, - сказал «КП» Сунь Сечжун, топ-менеджер одного из крупнейших в КНР автозаводов.

В законодательствах ряда стран СНГ, как и Россия, опирающихся на советский фундамент, норма, обязывающая детей заботиться о родителях, существует.