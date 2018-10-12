Иван Фетисов: Мы собрали мировую рыбную отрасль на одной площадке

СЕГОДНЯ 20:11 2018-10-12T20:30:15+03:00

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Вторая Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая прошла в Санкт-Петербурге в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом, по праву заняла место в одном ряду с крупнейшими отраслевыми выставками мира, такими как Seafood Expo Global в Брюсселе (Бельгия), Seafood Expo North America в Бостоне (США) и China Fisheries & Seafood Expo в Циндао (Китай).

Вторая встреча рыбного бизнес-сообщества в Северной столице привлекла более 7 тысяч человек из 60 стран. На одной площадке собрались представители 250 компаний из всех областей рыбной промышленности – от вылова рыбы в море до доставки конечному потребителю. Организацией экспозиции и привлечением участников занималась компания Expo Solutions Group. О том, в чем была особенность Seafood Expo Russia в 2018 году в мобильной студии «КП» рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора Иван Фетисов.

- Иван Андреевич, расскажите, пожалуйста, в чем особенность российской выставки в этом году?

Главная особенность нашей выставки – это высокая продуктивность работы участников, которая заключается в максимальном охвате всех областей рыбной промышленности. Мы разрабатываем концепцию проведения мероприятий исходя из интересов участников, стараемся создать им максимально удобные и благоприятные условия для решения их бизнес-задач. К примеру, в этом году мы пригласили к участию в выставке представителей смежных отраслей – логистики, ретейла и рекламы, что послужило большому приросту деловой активности.

Еще одной особенностью и отличительной чертой нашей выставки является техническое оснащение. В экспозиции использовались самые современные цифровые технологии. Главным мультимедийным объектом выставки стал огромный тоннель при входе в павильон. Зайдя в него, гости попадали в подводный мир, где могли увидеть его обитателей и заодно узнать информацию о крупнейших участниках выставки, благодаря инфографике, которая транслировалась на стенах тоннеля.

Участники выставки.Фото: Александр ГЛУЗ

- Кто принимал участие в выставке?

- Выставка условно была разделена на несколько секторов. В одном располагались рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия, в числе которых крупнейшие российские холдинги полного цикла: «Норебо», «Дальрыба», ОРКЗ № 55, «Русская рыбопромышленная компания», «FORGROUP», «Восток-1», «Гидрострой», «ФЭСТ», «НБАМР», «Океанрыбфлот».

В другом секторе свои последние разработки представили производители различного оборудования: перерабатывающего, судового, промыслового, комплектующего, а также орудий лова и систем навигации. Здесь задавали тонн иностранные экспоненты, доля участия которых, кстати, в этом году увеличилась в 3 раза.

Норвежские и исландские производители представили не имеющее аналогов в мире рыбоперерабатывающее оборудование, японские специалисты поделились последними разработками в сфере судовой радионавигации. Не отставали и российские разработчики. К примеру, Центральный научно-исследовательский институт «Курс» представил инновационную систему охлаждения морской воды на основе «бинарного льда». Дальневосточная компания «Технологическое оборудование» презентовала проект каскадных холодильных систем с использованием углекислого газа вместо фреона в качестве хладагента. «АВРОРА ЛОГИСТИКС» продемонстрировала новую российскую разработку – энергоконтейнер для рефрижераторных вагонов, обеспечивающий непрерывную работу при перевозке на расстояния свыше 10 тыс. км.

Еще одну часть экспозиции занимали судостроительные и судоремонтные компании. Проекты и макеты рыбопромысловых судов нового поколения представили, как российские верфи («ОСК», «Невская судоверфь», «Пелла», «Окская судоверфь»), так и зарубежные («TersanShipyard» (Турция), «Zamakona Yards» (Испания), «WBS» (Латвия).

- Выставка и форум проходят в одну дату. Скажите, эти два мероприятия взаимосвязаны между собой или это просто удобный формат проведения?

- Форум и выставка тесно связаны между собой, очень дополняют друг друга и не имели бы такого успеха по отдельности. Если говорить проще, то форум – это теория, а выставка – практика. На форуме обсуждались глобальные темы мировой и российской рыбной индустрии в долгосрочной перспективе с участием органов государственной власти стран-участниц. На выставке же рыбопромышленники смогли решить более локальные, внутренние вопросы, найти новые контакты, обменяться опытом и просто пообщаться.

Министр сельского хозяйства РФ Николай Патрушев и глава Росрыболовства Илья Шестаков осматривают выставку.Фото: Александр ГЛУЗ

- Расскажите, как Вы привлекали участников выставки?

- По привлечению участников проведена колоссальная работа, и что самое главное, она была адресная, с индивидуальным подходом, как говорится. Совместно с Федеральным агентством по рыболовству были организованы серии рабочих поездок по странам мира, а также по российским городам. На встречах с рыбопромышленниками мы презентовали мероприятия, рассказывали о преимуществах участия в них, о возможностях, которые дают форум и выставка. Результаты этой работы не заставили себя ждать: прирост по количеству участников в этом году составил 40%.

- Иван Андреевич, какую рыбу вы сами покупаете? Какую посоветуете?

- Я преданный поклонник российской рыбы. Люблю селедку, палтус, треску, часто покупаю фарш минтая, из него получаются очень вкусные котлеты. Советую всем взглянуть на нашу рыбу с другой, не привычной стороны, поэкспериментировать с вариантами приготовления. Русская рыба очень разнообразна и полезна. И мы можем сами помочь тому, чтобы на наших столах всегда была доступная и качественная отечественная рыба, ведь именно спрос рождает предложение.

Продвижение российской рыбы – одна из идей и нашей выставки. Мы организовали специализированную бизнес-площадку «Закупочный нетворкинг», где рыбаки смогли напрямую пообщаться и наладить контакты с представителями розничной торговли. Переговоры провели специалисты по закупкам рыбы крупнейших торгово-розничных сетей, таких как «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток», «Дикси», «Metro», «Азбука вкуса» и других. По результатам работы рыбопромышленная компания «FORGROUP» заключила бессрочное соглашение о прямых поставках рыбы во все магазины торговой сети «Лента».

С целью популяризации российской рыбы также мы открыли на выставке первый рыбный ресторан быстрого питания «Русский рыбный дом», где предлагали различные блюда из отечественной рыбы в современной интерпретации и по доступным ценам. Среди рыбного фаст-фуда были бургеры с магаданской креветкой и белой рыбой, котлета из карася, килька-фри и многое другое. «Русский рыбной дом» пользовался большой популярностью у посетителей.

Рыбаки показали товар лицом.Фото: Александр ГЛУЗ

- Какие у вас планы на будущее?

- Планы у нас грандиозные! Что касается петербургской выставки, то здесь нам открылись новые горизонты. Если в прошлом году, на первой выставке наша задача была показать, открыть российскую рыбную отрасль, то в этом году нам удалось уже зарекомендовать себя на мировом рынке. Поэтому самое интересное только начинается.

Что касается остальных проектов, а у нас их два - это организация объединенного стенда Российской Федерации на выставках в бельгийском Брюсселе и китайском Циндао, то здесь также мы растем с каждым годом. Кстати, выставка в Китае состоится совсем скоро – с 7 по 9 ноября. Россия уже третий год подряд принимает в ней участие. На этот раз дары российских морей представят 14 компаний во главе с официальной делегацией Федерального агентства по рыболовству. Площадь российского стенда - 700 кв. метров. В рамках работы стенда запланирована насыщенная деловая программа с участием китайской делегации. Приглашаем всех посетить наш стенд!

Напомним, II Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября в КВЦ «Экспофорум».

Издательский Дом «Комсомольская правда» выступил информационным партнером мероприятий, а также совместно с Росрыболовством и Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) стал соорганизатором конференции «Наша рыба: стратегия продвижения отечественной рыбной продукции на российском рынке», где эксперты обсуждали, что сегодня можно предложить покупателю и какой товар он ждет от рыбной отрасли. Уже большое года «Комсомольская правда» ведет проект «Наша рыба», где публикуются новости и актуальная информация из мира рыбной индустрии.