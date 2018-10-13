Марк Захаров: С актерами надо не забывать про правило укротителей хищников - не поворачиваться спиной

СЕГОДНЯ 01:03 2018-10-13T01:23:46+03:00

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Он знает «Формулы любви» и секрет «Обыкновенного чуда». Он театральный маг и волшебник, чьи спектакли идут по тысяче раз, как например «Юнона» и «Авось», а в зрительном зале все равно аншлаги. Марк Анатольевич говорит, что сегодняшний день рождения будет праздновать «сдержанно и легкомысленно». Насчет сдержанности он, конечно, погорячился, а вот легкомыслия будет сколько угодно - в «Ленком» на его юбилейный вечер придут лучшие юмористы, пародисты, острословы и всякого рода затейники.

«ЧТОБЫ ЗРИТЕЛЬ ПОЖЕРТВОВАЛ 2 - 3 ЧАСА НА ТЕАТР, НУЖНЫ ОСНОВАНИЯ»

- Многие режиссеры жалуются на убогость современного сочинительского цеха. Как думаете, почему драматургия хромает?

- Самый большой удар, который нам был нанесен, хотя он был и благом одновременно, - это падение «железного занавеса». Каждое произведение искусства вошло в конкуренцию с тем, что творится в мире. Сегодня поэт, каким бы хорошим он ни был, стадионы собрать не сможет. И чтобы послушать его стихи, очередь в Политехнический музей не выстроится. Как это было когда-то. Сейчас - переизбыток информации. И я рад, что в этой ситуации, помимо глупости и одебиливания мозгов, все-таки пробиваются серьезные произведения, рассчитанные на думающих людей с хорошим вкусом.

- Театру, наверное, особенно сложно выстоять в такой конкурентной борьбе...

- Я часто говорю своим артистам, что в эпоху такого обилия ресторанов, выставок, фестивалей, которые проходят в Москве, чтобы пожертвовать 2 - 3 часами своей жизни, нужны весомые основания. С чего это вдруг зрители должны нам дарить эти часы? Имеет театр право на эти 2 - 3 часа нашей жизни или нет? Сегодня этот вопрос должен ставиться жестко.

- Многие актеры считают вас если не суровым, то очень сдержанным человеком. «Мрачность Захарова» - это свойство характера или вы сознательно выбрали такую маску?

- Взаимоотношения с артистами должны быть товарищескими, деловыми и не переходить некую грань, о которой меня предупреждал еще главный режиссер Театра сатиры Валентин Плучек. Он говорил: «Опасность будет нависать: у тебя появится много единомышленниц... Будь бдителен. С артистами надо быть корректным и острожным. Не поворачиваться к ним спиной. Это правило укротителей хищников. Иначе могут укусить, причем с большим удовольствием, даже если потом будут сожалеть об этом...» Когда в 1967 году я ставил спектакль «Доходное место» в Театре сатиры и рассказал актерам, какой это будет хороший спектакль, они вдруг замолчали словно подавленные. Я подумал: как же иногда мне удается хорошо рассказать. И только я это подумал, как народная артистка Татьяна Ивановна Пельтцер сказала: «Ну что же за время началось! Как только человек ничего не умеет, он сразу лезет в режиссеры».

СЛОВНО АВТОМОБИЛЬ НА ОГРОМНОЙ СКОРОСТИ

К 85-летию Марка Захарова Первый канал записал программу «Сегодня вечером», на которую пришли друзья и коллеги Марка Анатольевича, чтобы признаться ему в любви, рассказать какую-нибудь байку. Сам юбиляр тоже принял участие в этой программе, но из своего кабинета с помощью телемоста.

Один из старейших актеров «Ленкома», Александр Збруев, вспомнил, как он впервые повстречались с Захаровым.

- Я спускался по лестнице, - поведал Александр Викторович. - Навстречу мне бежал человека, перепрыгивая через две ступеньки. Я его уже видел раньше в спектаклях Театра миниатюр, где он работал артистом. Удивился: «Куда ты бежишь? Ты что здесь делаешь?» Он что-то ответил и побежал дальше. А через две недели я узнал, что он - новый художественный руководитель нашего театра.

- И тогда Александр Викторович спросил у Александра Анатольевича Ширвиндта (он дружит с Захаровым 61 год, по старым временам срок, уже переваливший через пенсионный возраст), что такое Захаров? - продолжила рассказ о том, как Марк Анатольевич «прописался» в «Ленкоме», его дочь Александра. - «Саш, ну как тебе сказать... Это, когда автомобиль мчится на большой скорости по шоссе, и человек перелезает из одной машины в другую», - объяснил Ширвиндт. «Значит, подлости не жди», - успокоился Збруев. Свой человек пришел. Отважный.

Режиссер фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Марк Захаров репетирует сцену с исполнителями главных ролей картины Еленой Кореневой (Марта) и Олегом Янковским (барон Мюнхгаузен). 1979 год. Фото: Александр КОНЬКОВ/Фотохроника ТАСС

АВТОР ЮМОРИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ

Известный факт: Марк Захаров - автор писем красноармейца Федора Сухова к жене - разлюбезной Катерине Матвеевне из знаменитого боевика «Белое солнце пустыни». И только самые близкие друзья режиссера знают, что в молодые годы Марк Захаров писал сатирические рассказы и даже издавал их в сборниках.

- Когда я оканчивал государственное училище циркового и эстрадного искусства, я сделал выпускной номер по юмористическому рассказу Марка Захарова, - признался Геннадий Хазанов. - Уже не помню подробностей, как это было, но помню, что юмористические рассказы Захарова я зачитывал до дыр. У меня дома был его сборничек. Несколько лет назад с этим сборником я пришел к нему в кабинет. И сказал, что на сцене «Ленкома» можно было бы сделать вечер его рассказов. После моих слов повисло тяжелое молчание. И он мне ответил, что Сталин тех, кто слишком хорошо помнил его в молодости, расстреливал. Было ощущение, что я вынул из сундука памяти какую-то неприличную тайну, которую Марк Анатольевич тщательно скрывает. Ему почему-то кажется, что об этой стороне его биографии необязательно рассказывать, мол, по молодости кто только дурью не занимался...

АКТРИСЫ БОРОЛИСЬ ЗА ЕГО ВНИМАНИЕ

- Все актрисы были влюблены в Марка Анатольевича и боролись за его внимание. А он был не очень щедр на оказание этих знаков внимания, - рассказала актриса Евгения Симонова, лучшая принцесса Советского Союза, по мнению самого Захарова. - Но мне повезло больше других актрис, потому что после съемок «Обыкновенного чуда» меня везли домой вместе с Марком Анатольевичем в одном микроавтобусе. Они почти никогда не разговаривали во время этих поездок. В основном мы сидели молча. Однажды мы ехали вместе с актрисой Ниной Пушковой, которая играла одну из фрейлин. Сидели сзади. У Нины оказалась шоколадка. Она стала меня угощать. Мы начали шелестеть фольгой и наконец предложили шоколадку Марку Анатольевичу. Он отказался. Но вдруг впервые за длинную историю наших поездок спросил меня: «Евгения Павловна, а вы любите шоколад?» Мне было тогда 23 года, но Марк Анатольевич имеет привычку ко всем обращаться по имени-отчеству невзирая на возраст. Я, помертвев от ужаса и восторга, что наконец он меня заметил, ответила: «Да, люблю». Была небольшая пауза, а потом он снова спросил: «А какие у вас еще есть слабости?» Тут совершенно неожиданно для себя я сказала: «Я влюбляюсь в режиссеров, у которых снимаюсь в кино». Это было сказано от отчаяния, чтобы обратить на себя внимание. Марк Анатольевич замер, а потом начал медленно ко мне оборачиваться. Стало страшно... Он повернулся, посмотрел на меня, и в уголках его губ немного дрогнула улыбка.

Первый канал. Программу «Сегодня вечером» о Марке Захарове смотрите 13 октября, 19,45.