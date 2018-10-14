“Белых медведей защищаем от туристов. А туристов – от медведей”

СЕГОДНЯ 00:48 2018-10-14T01:04:11+03:00

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Гиды обычно куда туристов возят? Из Москвы в Суздаль. Из отеля в Анталье – на джип-сафари. А вот Михаил Коринский уже много лет сопровождает отпускников … до Северного полюса и обратно. Вместо музеев и замков показывает им белых медведей и моржей. Сам живет тоже на севере – в Архангельске. Работает в национальном парке “Русская Арктика”.

СПРАВКА “КП”

Национальный парк “Русская Арктика” - самая северная и самая большая из охраняемых природных территорий в России. Находится в Архангельской области. В него входит архипелаг Земля Франца-Иосифа в Севером Ледовитом океане – 192 острова, а также часть архипелага Новая Земля. Всего 8,8 миллиона гектаров. И это реально край земли.

Постоянных жителей в “Русской Арктике” нет. Туристы приезжают – точнее, приходят на круизных судах. В 2018 году в национальном парке побывали 1079 путешественников из 41 страны мира. И, кстати, 222 туриста – старше 70 лет! Больше всего китайцев (треть всех посетителей), немцев и швейцарцев. Даже путешественники из Таиланда и Нигерии добрались этим летом до “Русской Арктики”.

Конечно, эти цифры не сравнить с турпотоком в Турцию или Крым. Отпуск в Северном Ледовитому океане – штука не для всех. Холодно. И очень дорого. Круиз к полюсу стоит порядка 30 тысяч долларов.

Для Михаила Коринского это работа. Повод для нашего разговора – профессиональный праздник. Сегодня, 14 октября, отмечается День работника заповедников и национальных парков России. Михаил, строго говоря, не гид, хотя в национальном парке и работает в отделе туризма. Он инспектор, сопровождающий круизные лайнеры – без такого человека на борту в нацпарк ни одно судно зайти не может. Почему?

- Защищаем природу от туристов, а туристов – от дикой природы, - отшучивается Михаил. Инспектор следит за тем, чтобы путешественники высаживались на островах только там, где можно, и с соблюдением всех правил безопасности. Дикая природа, от которой инспектора защищают туристов, - это в первую очередь белые медведи. Только в эту навигацию пассажиры лайнеров встретили 77 мишек. Все прошло мирно.

- Круизное судно, на котором я хожу, - ледокол “50 лет Победы”, - продолжает Михаил. - Выходим из Мурманска, следуем на Северный полюс, оттуда на Землю Франца-Иосифа и обратно в Мурманск.

- Кто эти люди, проводящие отпуск в круизе на Северный полюс?

- У нас полный интернационал! Вся Европа, Америка, Азия – китайцев сейчас очень много. Экономика у них вверх пошла, вот и едут.

- А россияне?

- Тоже есть, но мало, человек 5 – 7 в каждом круизе. Всего на борту 115 пассажиров (по официальной статистике, россиян среди посетителей “Русской Арктики” 8%, китайцев – 33%. - Ред). За навигацию делаем пять круизов, я сопровождаю все. Длится круиз 11 дней – от выхода и до возвращения в порт Мурманск.

- А до Северного полюса сколько идти?

- Зависит от ледовой обстановки. Порядка 3,5 – 4 суток. На обратном пути заходим на архипелаг Земля Франца-Иосифа, с высадками на острова и обзорными экскурсиями, в том числе и на вертолете.

Ледокол находит безопасную льдину у полюса, чтобы туристы высадились и даже устроили барбекю. Фото: Росзаповедцентр.

- На самом Северном полюсе что делаете? Как выглядит эта “экскурсия”?

- На баке, то есть на носу судна, все ждут, когда ледокол достигнет полюса. За несколько миль начинаем объявлять: осталось три мили, две, одна.. Туристы и сами все с gps-навигаторами в смартфонах, но точка полюса все-таки определяется по судовым навигационным приборам. Судно крутится, пока не находит точку. Все обнимаются и кричат “Норд пол, норд пол!”, фотографируются. Ну и бокалы с шампанским поднимают.

- А на лед не высаживаетесь?

- Как же, высаживаемся. Обычно мы подходим к полюсу ночью или поздно вечером (ночь-то ночь, но большую часть навигации, она светлая, полярная. - Ред). Туристы, отметив это событие, ложатся спать. А мы разворачиваем судно на юг, к Земле Франца-Иосифа, и ищем льдину. Корабль врезается в лед, забуривается туда ледовыми якорями. Пассажиры просыпаются, завтракают и с утра выходят на лед. Гуляют, отдыхают, фотографируются. Барбекю у них там. Наша инспекторская роль – обеспечить безопасность. Строим периметр, ограждаем белыми флажками.

- Разве Северный полюс не покрыт льдами, почему вы льдину ищете?

- Льды есть, конечно. Мы ищем безопасную льдину, без разломов. Но вообще лед в Арктике дрейфует в зависимости от ветра и течения. И в одном из круизов мы пришли на полюс, а там открытая вода, льда вообще нет!

- На Земле Франца-Иосифа что показываете путешественникам?

- Принимаем решение вместе с капитаном, куда можем зайти в зависимости от погоды. Есть места, которые разрешены для посещения, и это далеко не весь архипелаг – скажем, закрыты для туристов острова, где расположены “родильные дома” белых медведей. Что можно увидеть? Лежбища моржей. Птичьи базары. Но туда мы не заходим в первой половине лета, когда птицы высиживают яйца – иначе они могут испугаться, улететь и оставить яйца в холоде. А в августе и сентябре, когда птенцы уже сами на плаву, почему бы и не посмотреть на них? (На островах национального парка гнездятся белые чайки, глупыши, люрики, кайры, гаги, казарки. - Ред.).

Китов гренландских увидеть реально. Белых медведей сейчас много – не было такого круиза, чтобы их не встретили. Когда показываются медведи, судно останавливается. Бывает, что медведица с медвежатами подходят по льдине прямо к борту, проявляют любопытство – им же тоже интересно! А если медведица уводит малышей от судна, мы ее не преследуем, не пытаемся догнать ради фотографий.

Самые удивительные животные, которых я сам видел, - нарвалы. Это символ национального парка “Русская Арктика”. Но их мало кто видел. Я встретил нарвалов на острове Рудольфа, еще когда ходил на ледоколе “Ямал”. Стадо - голов пятнадцать, не меньше. (Нарвал – морское млекопитающее, своим единственных огромным и закрученным в спираль бивнем напоминающее единорога. - Ред.). А на Северном полюсе уже 33 раза был!

- Много ли в мире людей, которые чаще, чем вы, бывали на макушке планеты?

- Не знаю. Но полярные путешественники и исследователи обычно добираются раз в году, а я – пять раз за лето.

Справедливости ради: наш герой все же не рекордсмен. Известнейший российский полярный путешественник Виктор Боярский, председатель Полярной комисси Русского географического общества, был на Северном полюсе 60 раз.