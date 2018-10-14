2018-10-14T01:12:55+03:00
Звезды

Никита Пресняков рассказал о первом сексе с женой

Внук Аллы Пугачевой поделился интимными моментами в шоу «Секрет на миллион»
Ирина СУХАНОВА
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Никита и Алена поженились в прошлом году. Фото: Инстаграм.Никита и Алена поженились в прошлом году. Фото: Инстаграм.
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Никита Пресняков стал очередным героем программы Лера Кудрявцевой «Секрет на миллион»: музыкант рассказал телеведущей о своей семейной жизни довольно интимные вещи – например, о первом сексе со своей будущей женой. Никита стал первой любовью Алены, которая закончилась законным браком. Прошлым летом пара сыграла свадьбу после четырех лет отношений. Никита начал встречаться с Аленой Красновой, когда девушке было всего 17 лет, она еще училась в школе. Пресняков два года ждал того момента, когда его подруга созреет для интимных отношений. Ради юной возлюбленной Никита, который старше Алены на шесть лет, добровольно отказался от секса – он считал, что у них все должно произойти в тот момент, когда девушка будет сама готова к этому.

- В плане секса я ждал, пока она сама не сказала, что готова. Два года мы терпели, - рассказал внук Пугачевой. - У меня очень большая сила воли, и если я ставлю какую-то цель, то я ее достигаю, — признался Никита. — У нас с Аленой в первый раз все случилось спланировано, аккуратно и романтично. Алена очень переживала!

21-летняя Алена Краснова призналась, что поначалу сомневалась в своих чувствах к Никите. Ей казалось, что у них все происходит слишком быстро. К тому же ее смущала шестилетняя разница в возрасте. Алена даже порвала с Пресняковым: девушка объявила ему, что хочет расстаться и поставить их отношения на паузу. По словам спутницы жизни артиста, когда она объявила ему о расставании, внешне он оставался совершенно спокойным. Но, придя домой, еле сдерживался, чтобы не перебить стекла в доме.

Краснова начала встречаться с другим парнем. Но так и не смогла забыть Никиту. Он тоже ушел в отрыв и завел себе новую подружку, но все время думал об Алене. Через несколько месяцев они снова сошлись, и на этот раз их отношения закончились предложением руки и сердца.

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Никита также рассказал, почему он не торопится сделать Аллу Борисовну прабабушкой: по словам музыканта, они с Аленой не спешат заводить детей, потому что пока хотят встать на ноги и пожить для себя.

Внук Пугачевой и его будущая жена познакомились, что называется, по-соседски: дачи их семей расположены рядом. Алена из достаточно обеспеченной семьи, так что Никиту она выбрала точно не из меркантильных соображений. Как и Никита, его возлюбленная была творческой натурой: увлекалась гимнастикой, занималась танцами в студии Аллы Духовой «Тодес» и училась в музыкальной школе. К слову, в свое время Алена тоже рассказывала о сексе с Никитой в соцсетях, еще когда только-только начала встречаться с Пресняковым. На вопрос: «Он у тебя первый парень в постели?» Алена ответила:

- Последний раз отвечаю на подобного рода вопросы. У меня не было интимных отношений, я еще маленькая.

До Алены Никита Пресняков встречался с Аидой Калиевой – своей студенческой любовью. С Аидой Пресняков познакомился во время учебы в США, где он изучал режиссерское мастерство в Нью-Йоркской киноакадемии.

До Алены Никита встречался с девушкой из Казахстана Аидой Калиевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

До Алены Никита встречался с девушкой из Казахстана Аидой Калиевой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Именно Аиду Никита снял в своем первом клипе «Вкусно». Клип снимался на родине девушки в Алматы. Пресняков привез Аиду в Россию и представил в качестве невесты своей бабушке Алле Пугачевой. Пара даже поселилась в пустующей квартире певицы. Никита сделал Аиде предложение, влюбленные планировали сыграть свадьбу в сентябре 2013 года. Однако вскоре после помолвки девушка вернулась к родителям, съехав от Преснякова и оставив ему их общую собаку. По словам отца Никиты Владимира Преснякова, его сына слишком закрутила светская жизнь – он тогда участвовал в суперпопулярном шоу «Точь-в-точь». Аида не смогла понять и принять сложный график артиста и приняла решение расстаться с ним.

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