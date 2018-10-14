Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости на съемках нового фильма

14 Окт. 23:45 2018-10-14T23:53:19+03:00

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Анджелина Джоли вернулась на съемочную площадку: актриса снимается в картине «Come Away» режиссера Бренды Чэпмен. Анджелина играет мать Питера Пена и Алисы из Страны Чудес. Фантастическая история станет приквелом к известным сказкам Льюиса Кэрррола. По сюжету Питер и Алиса – брат и сестра, которые пытаются спасти своих родителей от депрессии, в которую они впали после гибели старшего сына. Брат и сестра начинают фантазировать и отправляются каждый в свое сказочное путешествие: Питер – в Нетландию, Алиса – в Страну чудес. Примечательно, что роль отца играет темнокожий актер Дэвид Ойелоуо. Алиса в картине тоже будет неканонически темнокожей. А вот Питер - со светлой кожей.

В фильме Анджелина предстанет в непривычном для себя образе: из темной шатенки она перевоплотилась в блондинку. Кадр со съемочной площадки, на котором позируют все участники ленты, появился в Инстаграме Дэвида Ойелоуо. Анджелину, сидящую в центре снимка, можно узнать с большим трудом: светлый парик и черное платье XIX-го века совершенно ее преобразили.

davidoyelowo Our film COME AWAY is now in the can! Can t wait to share this magical reimagining of Alice in Wonderland and Peter Pan with you all.

- Съемки нашего фильма «Come Away» начались! – написал в Инстаграме Дэвид Ойелоуо. - Не могу дождаться, чтобы поделиться этим волшебным переосмыслением «Алисы в Стране Чудес и Питера Пэна» со всеми вами.

Анджелина почти на два года снизила темп работы - актрису выбил из колеи трудный развод с Брэдом Питтом, и она поставила свою актерскую карьеру на паузу, чтобы проводить больше времени с детьми. Но теперь актриса вернулась к привычному рабочему графику. В мае этого года Анджелина снялась в продолжении сказки «Малифисента». А сейчас приступила к новому фильму об Алисе и Питере Пэне.

На ближайшее будущее у нее запланирована работа в еще одной картине. Джоли утвердили на главную роль в драме «The Kept» - экранизации бестселлера писателя Джеймса Скотта. Действие романа происходит в штате Нью-Йорк в 1897 году. По сюжету героиня Джоли — акушерка и многодетная мать — приходит домой зимним вечером и находит мёртвыми мужа и четверых детей. Выживает только 12-летний Калеб, который спрятался в кладовке, пока убивали его семью. Мать с сыном отправляются на поиски убийцы, чтобы отомстить.

Тем временем, бракоразводный процесс Джоли и Питта продолжается уже два года. Пара никак не может поделить опеку над детьми. Сейчас шестеро отпрысков живут вместе с матерью, и лишь недавно суд разрешил Питту чаще встречаться с ними. Адвокаты экс-супругов бились в суде вплоть до середины августа, когда было объявлено, что Джоли и Питт готовятся заключить мирное соглашение. Недавно стало известно, что Питт и Джоли встретились лично и обсудили все дела, касающиеся опеки: Брэд приехал домой к Анджелине. Эта встреча стала первым свиданием супругов с момента разрыва — не считая сеансов групповой семейной психотерапии, которые их обязал проходить суд.

Анджелина и Брэд продолжают борьбу за опеку над детьми, но похоже, готовы идти на уступки друг другу.Фото: EAST NEWS

- Брэд и Анджелина устроили секретное свидание в ее доме, - рассказал источник. - Встреча прошла очень успешно. Анджелина решила, что пришла пора заключить конструктивное соглашение по опеке. Брэд воспринял это с облегчением, он готов к любым предложениям. Он очень хочет уладить дело миром и создать спокойную обстановку в семье ради детей.

По словам окружения, в июне этого года Анджелина очень болезненно отнеслась к решению суда предоставить Питту больше возможностей для встреч с детьми. Джоли ревностно восприняла то, что дети будут проводить с ней меньше времени. Актриса всегда хотела единоличную опеку над отпрысками, Брэд же настаивал на опеке 50 на 50 — когда дети проводят с отцом столько же времени, сколько с мамой. В итоге в июне суд обязал Анджелину позволять бывшему мужу встречаться с детьми через день. Брэду разрешалось видеться с ними как минимум четыре часа в дни школьных занятий и как минимум двенадцать часов в дни, свободные от обучения. В довершение ко всему судья пригрозил Анджелине, что если она будет чинить Брэду препятствия, ее могут и вовсе лишить опеки и передать отпрысков экс-супругу.

- Анджелина создала очень трудную ситуацию для Брэда и детей, - говорит источник. - И она наконец-то поняла, что ведет себя неправильно. Анджелина очень любит детей, и когда ей пригрозили, что она может их лишиться, она пошла в атаку. В итоге, все семейство страдало. Анджелина начала замечать, что поведение детей изменилось — они очень скучали по отцу. Реакция детей на развод заставила ее изменить тактику.

Встреча Анджелина и Брэда, по мнению окружения, - большой шаг вперед. Поскольку вопрос с опекой будет улажен в ближайшее время, скорее всего, супруги не будут затягивать и с финалом развода.