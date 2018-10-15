Сирийские девчонки строят глазки российским военным

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-15T11:36:35+03:00

Корреспондент «КП» приезжает в Сирию домой к родственникам. Дядя журналиста, военнослужащий, по дороге из аэропорта завез в Восточную Гуту, где несколько лет было логово боевиков, а сейчас - пустынные разбомбленные улицы Фото: Аббас ДЖУМА

Что изменилось за три года нашей военной операции в этой арабской республике

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Я один из немногих российских журналистов, кто ездит в Сирию не по работе, а в отпуск. И живет не в отеле, а у себя дома (пусть порой и без горячей воды). Маршрут простой: рейс Москва - Дамаск, затем четыре часа в душном автобусе до еще более душной и влажной Латакии. Оттуда на перекладных в горы к родственникам, потом на несколько дней в Тартус и назад, в жасминовый город (другое название Дамаска).

ТАМ БЕЗОПАСНО?

Не везде и не всегда. Но если сравнивать с тем, что было еще год назад, разница огромная. Доказательств, что дела в стране идут на поправку, несколько. В Дамаск стало больше летать международных рейсов. А местная денежная единица - сирийский фунт взял пример с сирийской армии и ощутимо окреп по отношению к доллару (чуть больше 400 вместо прошлогодних 500 за один «зеленый»). Стало заметно меньше блокпостов на дорогах. Сирийцы этому особенно рады, потому что толку от них не было. Зато коррупция на блокпостах процветала так, что порой приходилось мысленно включать взятку военным в стоимость проезда на такси от аэропорта до центра Дамаска.

Ну и наконец, никаких боевиков в Восточной Гуте (район на юге от Дамаска, прилегающий к городу). Оттуда постоянно велся обстрел жилых кварталов сирийской столицы. Жизнь наладилась! Многочисленные кафешки, магазины, сувенирные лавки, аромат вареной кукурузы вперемешку с тухлым запашком мусора. На улицах - традиционная арабская суета. А на стенах древних домов нередко можно встретить плакаты, как говорят местные, «святой троицы»: Башара Асада, Владимира Путина и лидера ливанской организации «Хезболла» Хасана Насраллы (союзника сирийцев в войне против террористов ИГИЛ - организация запрещена в РФ).

В историческом центре Дамаска - типичная мирная жизньФото: Аббас ДЖУМА

ХАРАСТА - ГОРОД-ПРИЗРАК

- Теперь тут живут только солдаты, - говорит мой дядя Фида - военнослужащий сирийской армии. Он встретил меня в аэропорту и согласился провести экскурсию по небольшому городу Хараста в Восточной Гуте, где раньше был, по сути, штаб боевиков.

Мы трясемся на стареньком мотоцикле по разбитой взрывами дороге. Пейзаж вокруг меня - словно я попал в сирийский вариант Дрездена образца 1945 года. Ни одного целого здания. Ни единой души. Даже крыс и бродячих собак нет...

Несколько месяцев назад боевики и их семьи уехали отсюда в другой сирийский город - Идлиб. Тогда Россия договорилась предоставить им коридоры безопасности.

Не сбавляя скорости, дядя сигналит, и где-то вдалеке его товарищи из республиканской гвардии, спешно отставив стаканчики с мате, бегут открывать ворота.

- Все сейчас ждут приказа добивать террористов, идти на Идлиб! - Дядя отпускает руль и выбрасывает два кулака вперед, а потом быстро возвращает их на руль, чтобы мотоцикл не потерял управления.

- Приехали, - останавливается у подбитого танка и цепью привязывает к нему мотоцикл. - Я тут неподалеку обосновался с другом. Нашли более-менее целый дом. Даже собья (так называют мазутную печь) в отличном состоянии осталась. А то вдруг Россия с Турцией окончательно договорятся, и нам тогда тут в резерве до зимы сидеть.

Оглядываюсь и вижу вырванные с корнем детские качели, проглядывающие через дыры в стенах интерьеры квартир. Остатки дорогой мебели, украшенные лепниной потолки, узорчатые обои. А ведь неплохо люди здесь жили. Чего им не хватало? Зачем надо было бунт против власти поднимать?

ПЬЯНСТВУ - БОЙ!

К междугородним поездкам в Сирии надо всегда относиться серьезно. Никогда не отдавайте предпочтение микроавтобусам. Да, они быстро довезут вас из Дамаска в Латакию, за 3 часа (вместо 5 - 6 на комфортабельных больших автобусах с кондиционером). Но это будут самые душные и потные 3 часа в вашей жизни. Испытано на себе. К тому же в моем случае в этом гробу на колесах роль «ароматной елочки» играли четыре солдата, от которых разило потом и спиртягой. Вояки были вдрызг пьяные.

Вряд ли в русском или арабском языке есть слова, способные в полной мере описать ту ненависть, что стояла в глазах ехавших с нами мусульман-суннитов (солдаты были из религиозного меньшинства алавитов, правящего в стране, и всячески это демонстрировали, именно к алавитам принадлежит президент страны Башар Асад). То ли дело русские парни!

Колонна техники с развевающимися триколорами проплывает за окном нашего микроавтобуса. Сирийские девчонки тут же припадают к окнам - строят глазки усевшимся верхом на бронетранспортеры подтянутым солдатам и офицерам. Все друг другу машут, улыбаются.

- Мы вообще-то домой едем. Первый раз за год, - начал оправдываться самый нетрезвый сириец, по всей видимости, почувствовав, что они с товарищами больше не в центре внимания.

- А что пьете?

- Водку, конечно.

Я узнал, что, оказывается, в провинции Хама начали производить первую сирийскую водку и что все они родные братья, что отца их убили в Дейр-эз-Зоре, а дома ждут мама и бабушка.

Несколько лет они рисковали жизнью, чтобы те, кто едет сейчас с ними в автобусе, могли спокойно жить.

И почему-то слова осуждения в адрес подгулявших солдат застревают у меня в горле...

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

- Сегодня ситуация в стране намного стабильнее, чем раньше. Особенно на фоне поставок Дамаску комплексов С-300. Но осталось еще немало задач: выгнать из Сирии иностранных оккупантов и решить внутренние проблемы. Для этого нам просто необходима сильная и решительная Россия, - рассказал «КП» сирийский политолог Салим Али. - Внутренние проблемы - это, пожалуй, самое главное. Я имею в виду отсутствие демократии и коррупцию. Напомню, именно из-за невозможности говорить открыто люди начали собираться и обсуждать свои проблемы в мечетях. Это все быстро обрело религиозный окрас, и боевики на этом начали паразитировать. Главные проблемы - отсутствие демократии и коррупция

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