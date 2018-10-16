Хочешь быть счастливым — стань жадиной!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-15T23:07:28+03:00

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Помните, как нам с детства твердили: жадность — это плохо? Еще в детском саду мамы учили нас: «Нехорошо быть жадиной, нужно делиться - почему ты отобрал у Олечки свое ведерко?» И зареванный малыш, искренне недоумевая, почему он должен отдавать свою игрушку девочке, только что разрушившей его песочный замок, испытывает первое чувство вины. Это ощущение остается с нами на всю оставшуюся жизнь. Каждый раз, когда мы не хотим делиться с кем-то, мы чувствуем себя страшно виноватыми, потому что жадность - социально не одобряемое чувство. А ведь если задуматься, быть жадиной — это не так уж ужасно. Более того, некоторым людям просто необходимо срочно стать жадинами, считает писательница и исследователь Евдокия Лучезарнова. Жадность помогает сформировать правильное отношение к себе, к окружающим и к жизни.

- Некоторые психологические теории «отсчитывают» жизнь человека не с рождения, а с зачатия. По этим концепциям, если вы родились желанным здоровым малышом и пошли по жизни без болезней и катаклизмов, для вас на земле уже все готово. Вам только нужно согласиться с тем, что для вас все всегда будет, - считает писательница. - И наоборот, если родители или родственники не хотели, чтобы вы рождались, тогда вам приходится сражаться за право взять свое, потому что жизнь добровольно давать вам это не собирается.

Согласно этим теориям, нежеланные дети живут так, словно им ничего не принадлежит. В детстве с них более строго спрашивают и больше требуют, именно поэтому, когда они становятся взрослыми, им труднее что-то сохранять и удерживать в своих руках. Такие люди, подчеркивает Евдокия Лучезарнова, всегда адресуют все, что у них есть - имущество, деньги, силы - другим, и просто не умеют жить для себя. Вот им-то просто необходимо сформировать в себе чувство жадности, иначе их жизнь никогда не изменится.

- Как ни странно, это нужно и тем, кого родители очень ждали, годами буквально вымаливали, - говорит Евдокия Дмитриевна. - Возможно, вы замечали, что самые долгожданные дети часто рождаются слабенькими, растут болезненными, над ними вечно хлопочут... Будто они не были готовы родиться, но поддались на уговоры и пришли такими как есть. Жадность к жизни поможет им добрать сил, которых не хватает для полноценного существования.

Это только кажется, что пробудить в себе чувство жадности к жизни - легко и просто. Для начала необходимо понять и принять то, что вы достойны и готовы жить. Разрешите себе стать эгоистом и окружите, наконец, заботой самих себя — а не других. Наполните свою жизнь вещами, которые сделают ее ярче и насыщенней — новыми впечатлениями, положительными эмоциями, приятными встречами, занятиями, которые будут доставлять вам радость — словом, всем тем, из чего вы будете черпать уверенность и жизненные силы.

Сформировав в себе жадность, главное — вовремя остановиться. Прислушаться к себе и понять, что вы получили от жизни ровно столько, сколько вам нужно.

- Жадность нужно вырастить до некоего предела, а потом вовремя остановиться и сказать: «Этого мне достаточно», - советует Евдокия Лучезарнова. - Она должна переродиться в границу, разделяющую свое и чужое. Свое нужно беречь, а чужое — отдавать легко. Представьте, если каждый человек возьмет ровно столько, сколько необходимо. Тогда всем всего хватит, и не придется воевать друг с другом.