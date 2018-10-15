Москвичей приглашают на самый душевный забег осени, чтобы помочь детям с синдромом Дауна

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-15T13:09:14+03:00

Вырученные от предварительных взносов средства будут направлены на развивающие программы для особенных ребят

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Преодолеть дистанцию, а заодно - совершить доброе дело. Благотворительные забеги в этом году становятся все более популярными. И осень - не повод останавливаться! 27 октября фонд «Синдром любви» в четвертый раз проведет благотворительный забег по пересеченной местности - «Добрый грязный трейл».

Забег пройдет в рамках проекта фонда «Спорт во благо», а все вырученные от предварительных взносов средства будут направлены на развивающие программы для детей с синдромом Дауна.

Трейл - это относительно молодой вид спорта. Это обычный забег, но проходит он не по привычным ровным дорожкам, а по природному рельефу - среди оврагов, холмов и лесов.

Организаторы называют «Добрый грязный трейл» «самым теплым и душевным мероприятием осени». И верно - что еще может согреть лучше, чем добрые дела.

Присоединиться к забегу может каждый. На выбор предлагаются четыре дистанции - как для опытных спортсменов, так и для новичков, желающих попробовать этот вид спорта: 3 км, 7 км, 14 км или 21 км. Отдельный забег - для детей: ребята старше 5 лет смогут пробежать 1 или 3 км. А для самых маленьких участников придумали дистанцию в 500 метров.

Все вырученные средства будут направлены на развивающие программы для детей с синдромом ДаунаФото: материалы пресс-служб

Предстартовую разминку проведет двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира Наталья Назарова, выступающая в беге на дистанции 400 м. Сама она присоединится к забегу и преодолеет дистанцию 21 км. Среди участников забега будут также спортсмен с синдромом Дауна Станислав Богданов и известный спортивный комментатор Андрей Арих.

Какой бы ни была погода 27 октября, участников ждут теплые раздевалки, теплая комната для детских игр, горячие чай и каша. Поэтому согреваться все будут не только хорошим настроением. А у детей будет возможность попасть на бесплатную экскурсию в новый интерактивный музей «Лесная сказка», который расположился рядом с теплыми раздевалками.

Когда: 27 Октября. С 8:45 регистрация участников, 10.10 – открытие.

Где: зона отдыха «Битца», 36 км МКАД, внешняя сторона.

Регистрация на забег

Окончание регистрации – 24 октября или по достижении лимита участников.

Медицинская справка для участников обязательна

Сайт фонда «Синдром любви»

Сайт спортивного благотворительного проекта «Спорт во благо»