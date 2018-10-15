В Московском Клиническом Научно-практическом Центре имени А.С. Логинова создали уникальные операционные

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-15T15:19:11+03:00

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Уникальные операционные создали в Московском Клиническом Научно-практическом Центре имени А.С. Логинова. Обновленный центр 15 октября посетил мэр Москвы Сергей Собянин и сказал о планах строительства нового корпуса.

- У нас появилась возможность общаться с коллегами со всего мира, делиться опытом. Это стало возможно благодаря видеоконференциям. Сейчас мы чувствуем себя на равных с зарубежными специалистами, - рассказал мэру Москвы Александр Белоусов, врач-хирург, научный сотрудник отделения высокотехнологичной хирургии и хирургической эндоскопии МКНЦ.

- Коллектив у вас собрался достойный, есть и новые операционные, которые позволяют проводить на высоком уровне различные операции. С другой стороны, материальная база клиники желает оставлять лучшего - старые корпуса, которые сложно отремонтировать. Мы сегодня с вашим руководством обсудим и скорее всего примем решение о строительстве нового современного корпуса, чтобы у клиники было серьезное будущее с точки зрения оказания помощи москвичам. Это непростая работа, которая потребует годы, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня Московский Клинический Научно-практический Центр имени А.С. Логинова – это крупное развивающееся многопрофильное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы, научный и учебный центр, в составе которого работают специалисты экспертного уровня. Врачи центра обладают уникальными технологиями лечения печени, поджелудочной железы, кишечника. Более 70% операций в Центре проводятся щадящимм методами лапароскопии. Чтобы расширить возможности МКНЦ, недавно были созданы шесть уникальных операционных, оснащенных по лучшим мировым стандартам.

Научно-практический Центр имени А.С. Логинова – это крупное развивающееся многопрофильное учреждение, в составе которого работают специалисты экспертного уровня.

- Раньше не было консолей подвесных. Появилось современное "дыхательное" оборудование, которое нужно для вентиляции легких во время операций, - рассказал заведущий операционного блока Валерий Субботин. - Теперь мы можем осуществлять все виды хирургических вмешательств, которые существуют в мире.

В МКЦН каждый пациент может получить высокопрофессиональную помощь при заболеваниях: пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, тонкой и толстой кишки, почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы, женской репродуктивной системы, молочной железы, сердца, легких, эндокринной системы и др.

Структура центра очень удобна для самих пациентов - в одном учреждении можно пройти все этапы: от диагностики, терапевтического или, при необходимости, хирургического лечения до реабилитации. Проще говоря, пациенту не нужно обращаться за дополнительной помощью в другие учреждения.

Центр работает с июля 2013 года, его создали на базе Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии (ЦНИИГ). В среднем за год диагностику и лечение в Центре проходят более 30 тысяч пациентов.