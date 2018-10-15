2018-10-15T15:38:38+03:00
В мире

Грэм Филлипс «исправил» могилу Бандеры

Британский журналист разместил баннер на постаменте могилы Бандеры в день убийства последнего
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Британский журналист Грэм Филипс у могилы Степана Бандеры.Британский журналист Грэм Филипс у могилы Степана Бандеры.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Независимый британский журналист Грэм Филлипс, который получил широкую известность, освещая гражданскую войну на Донбассе, в день убийства Бандеры сходил на его могилу в Мюнхене. Напомним, Бандера, который был лидером украинских националистов, запрещенной в РФ ОУН, и из которого сейчас на Незалежной делают фетиш для «новой украинской нации», был убит в Мюнхене 15 октября 1959 года агентом КГБ Богданом Сташинским. Могила Бандеры в этом городе стала объектом поклонения современных украинских нацистов. Но Филлипс пришел к Бандере совсем не для этого.

- Сегодня в Мюнхене я поправил могилу украинского нациста Степана Бандеры, чтобы соблюсти немецкий закон, который запрещает святыни нацистам, - под таким заголовком Грэм разместил на своих страницах в соцсетях ролик, в котором он срывает красно-черные прапоры запрещенного в РФ «Правого сектора» и флажок Украины с памятника и размещает на постаменте могильного креста самодельный баннер из бумаги, принесенный с собой. И добавил - Исправлено.

- Украинский нацист Степан Бандера похоронен здесь, - гласит надпись в четыре строки на английском языке. Все.

Журналист Грэм Филипс. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Журналист Грэм Филипс.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надо сказать, что могила Бандеры пользуется популярностью не только у его поклонников. Ее неоднократно раскрашивали, обливали смолой, это излюбленное место для «облегчиться» туристов из Польши и России в том числе. Кто по-маленькому, кто - по-большому. Ничего подобного, что можно было бы расценивать как надругательство над местом захоронения, Грэм себе не позволил. Всего лишь обозначил, кто под крестом. Но этот хэппенинг британского журналиста вызвал взрыв дичайшей ненависти украинцев, которые обещают ему кары земные и небесные, оскорбляют и готовы выскочить из себя, чтобы дотянуться до британца.

- Грэм, жму лапу! Грэм, молодец!, Грэм, ты прав! Настоящий мужик! - ответил им русский сектор соцсетей. Фанатов в России у Грэма явно прибавилось. Но, рискну предположить, что свою популярность он рассматривает лишь как средство донести до Европы правду о войне на Донбассе. Он как некая машина по производству репортажей. Отключил телефоны, и все попытки связаться с ним не удались. Но рискну предположить, что его дополнительно очень сильно разозлили убийство матери и дочери на Донбассе в результате обстрела ВСУ.

- Вроде не можно дружище, я уже снимаю ещё репортаж. Желаю вам самого лучшего с репортажом! - только и ответил он в Твиттере на предложение дать небольшое интервью.

Снимай, Грэм! Мы ждем твои репортажи.

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